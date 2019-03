Ženská sleva v MHD nedává smysl, dokud nezrušíme patriarchát

Berlínský dopravní podnik připravil hurá akci: happening s genderovými tarify.

Ženy v Berlíně mají v pondělí 18. března o 21 procent levnější celodenní jízdenku. Rozhodl tak dopravní podnik, aby upozornil na stejně vysoký deficit mezi platy žen a mužů. (U nás je tzv. gender pay gap podle statistiků ještě o něco vyšší.)

Muži tak zaplatí za lístek obvyklých sedm eur, ženy vyjde jen na 5,5 eura.

Trochu to připomíná školní obědy zdarma, svého času žhavou PR aktivitu některých českých politiků. Tak jako by zadarmo obědvaly jak děti z chudých, tak z bohatých rodin, také v MHD mají slevu chudé i bohaté ženy bez rozdílu. Zaplatí míň, protože jsou (znevýhodněnými) ženami, to stačí. Kdežto muži, a je úplně jedno, jestli by šlo o manažera, nebo bezdomovce, nemají nárok. Protože (jindy zvýhodnění) muži.

Jak u obědů, tak v případě jízdenek znamená ušlechtilý investiční záměr vyhazování peněz; výhodu konzumují i sociálně zcela zaopatření lidé. Rozdíl je samozřejmě v tom, že berlínský projekt nemá problém vyřešit, ale jen mu udělat antireklamu. Takže nad jasnou diskriminací podle pohlaví - jde o veřejnou dopravu z veřejných peněz, v téhle logice by za chvíli mohly pro ženy platit nižší daňové sazby - se dá přimhouřit oko.

Zařadit ženskou slevu do rubriky Dobré zprávy je ale nedorozumění. Nejen z důvodů zmíněných výše.

Platová nerovnost muži-ženy existuje a je správné s ní něco dělat. Ale happening s genderovými tarify problém spíš zatemňuje, nebo dokonce diskredituje, než poukazuje na jeho podstatu. Nejde přece jen o to, "přisypat ženám víc peněz", ale o společenské - a tím pádem i finanční - docenění ženských rolí a pracovních kvalit. Což se ale nepovede bez toho, abychom ustoupili ze svého uhranutí měřitelným výkonem, hmotou, silou, rekordy, soutěží kdo s koho.

K řešení nevede sleva na jízdném, ale to, jestli slevíme z patriarchálního myšlení.

Nízké odměňování žen souvisí s tím, že se nedoceňuje hodnota péče, výchovy, dialogu, empatie. Není náhoda, že jde o platy ve významně "ženských" povoláních - učitelství, ošetřovatelství, zdravotní sestry. Nedoceněné jsou role, pomocí nichž se svět obtížně diriguje a mění jako skrze číslo na generálův mobil, ale "jenom" udržuje v pořádku. A udrží! Platy jsou sice konkrétnější problém tady a teď, ovšem záchrana lidstva taky stojí za úvahu.

Berlínská hurá akce může navozovat dojem, že stačí upravit výpočetní technologii výplatních pásek nějakým vycizelovaným genderovým vzorečkem a spravedlnosti bude učiněno zadost. To by se problém ale řešil od konce.