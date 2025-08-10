Podle listu The Wall Street Journal na základě Witkoffových informací nejprve Donald Trump několik hodin po skončení jednání evropským spojencům prezentoval ruský mírový plán jako výměnu území - Rusové získají Doněckou oblast, ale stáhnou se ze Záporožské a Chersonské oblasti. Druhý den se Witkoff opravil - Rusové se stáhnou ze Záporožské a Chersonské oblasti a zmrazí frontu jinde. Třetí den si zmatení evropští státníci vyžádali vysvětlující hovor s Witkoffem, aby se dozvěděli, že jediná nabídka z Moskvy je jednostranné stažení ukrajinské armády z Doněcké oblasti výměnou za příměří a zmrazení linií jinde.
Jak je možné, že klíčový americký vyslanec je takový popleta? Podle německého deníku Bild Witkoff špatně pochopil některá ruská prohlášení. Ruský požadavek na "mírové stažení" Ukrajinců z Chersonu a Záporoží si prý špatně vyložil jako nabídku "mírového stažení" Rusů z těchto regionů. "Witkoff neví, o čem mluví," prozradil Bildu zdroj z ukrajinských vládních míst. Podle evropských zdrojů proběhla ještě před Witkoffovou cestou do Kremlu telekonference evropských představitelů s Witkoffem, americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a viceprezidentem J. D. Vancem. Američané prý podle zdroje Bildu působili "chaoticky a nejednotně".
Kdo je Steve Witkoff? Realitní investor a developer bez jakékoliv diplomatické zkušenosti, ale je po desítky let osobní přítel Donalda Trumpa. Během Trumpova prvního funkčního období byl členem týmu jeho ekonomických poradců. Nyní je zvláštním vyslancem pro Blízký východ, Trump ho ale využívá i pro jednání s Moskvou.
Witkoff proslul tím, že si na jedno z jednání s Putinem nevzal amerického oficiálního tlumočníka a byl odkázaný na ruského - to je zásadní porušení diplomatických zvyklostí. V rozhovoru s Tuckerem Carlsonem v březnu tohoto roku projevil překvapivé porozumění pro ruskou politiku a kremelského vládce. Zdůraznil, že ruský prezident Vladimir Putin je "velmi chytrý" a "nemůže být špatný člověk, protože když byl na Trumpa spáchán atentát, šel se za něj do kostela pomodlit - jako za "svého přítele". Putin podle něj rozhodně "nemá v úmyslu zaútočit na Evropu" a "Rusko nechce pohltit Ukrajinu". Witkoff si také byl jistý, že Rusko se spokojí s "pěti oblastmi", kde "lidé mluví rusky a v nichž dala většina lidí v referendu najevo, že chce žít v Rusku". Zároveň si nemohl vzpomenout na názvy všech pěti zmíněných oblastí.
Ukrajinci a Evropané každopádně ruský návrh, který zahrnuje ústupky pouze od Ukrajinců, odmítli. Evropské stanovisko prezentoval Trumpovi finský prezident Alexander Stubb - důkaz toho, že osobní vztahy jsou někdy důležitější než reálný význam země. Stubb je prezidentem pětimilionové země, ale je vynikající sportovec a golfista a s Trumpem si lidsky sedl nejvíce ze všech evropských lídrů.