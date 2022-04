I když prohraje, Le Penová už zvítězila. Z krajní pravice je ve Francii mainstream

Země galského kohouta se zlobí. Přes polovinu hlasů v prvním kole prezidentských voleb tam získali extrémní kandidáti. Emmanuel Macron zůstává favoritem, jistého ale nemá nic.

Třebaže do druhého kola postupují stejní kandidáti jako před pěti lety, historie se rozhodně neopakuje. Tehdy byl Macron symbolem nadějí mnoha Francouzů, nyní je pro mnohé jen nejmenším zlem.

A Marine Le Penová už v žádném případě není outsider. V roce 2017 získala v druhém kole jen třetinu hlasů, nyní podle průzkumů může dosáhnout až na 47 procent. Vezmeme-li navíc v úvahu i trend posledních dnů, kdy nájemník Elysejského paláce trochu ztrácel a jeho vyzývatelka naopak trochu sílila, není stále rozhodnuto. Je třeba to říct naplno: euroskeptickou populistku placenou z ruských peněz si polovina Francouzů umí představit v nejvyšším úřadě.

To je velký problém nejen pro Francii, ale i pro celou Evropu.

Když zbudou jen extrémy

Kdo ve dnech před volbami zemi navštívil, nemohl si té zloby nevšimnout. Ani sdílené odhodlání pomáhat Ukrajině nedokázalo překrýt hluboké rozdělení společnosti. Jeho symbolem se staly nejen divoké bitky mezi příznivci a odpůrci protiimigračního extremisty Erika Zemmoura, ale také univerzity. Ty, ač se mají střežit politické agitace, zaplavily plakáty levicového radikála Jeana-Luca Mélenchona.

Macron sice nakonec první kolo voleb vyhrál, a to ještě výrazněji než před pěti lety. Ale to nemůže vyrovnat destrukci dalších tradičních demokratických sil - kandidáti dvou léta dominantních sil, tedy socialistů a gaullistických republikánů, totálně propadli.

Macron tak dlouho tvrdil, že mezi levici a pravicí může existovat jeho centristická nabídka, až mainstreamovou levici i pravici vyzmizíkoval a na jejich místa zaplnil pravý i levý extrém. K necelé čtvrtině hlasů pro Le Penovou je nutné přičíst i sedm procent zmíněného Zemmoura. Tyto hlasy nepochybně okamžitě přejdou k Le Penové. Symbolem spojení může být neteř šéfky Národního sdružení Marion Maréchal-Le Penová, která se postavila v kampani za Zemmoura, ale nyní podpořila opět svou rodinu. Pro tento tábor bude klíčové v dalších dvou týdnech přesvědčit zbytky pravicových protiimigračně naladěných voličů, že Le Penová je jediná možná volba.

Výrazně posílila i krajní levice. Pro socialistickou kandidátku a starostku Paříže Anne Hidalgovou musí být krutý políček, že reprezentantka někdejší slavné Mitterrandovy strany byla poražena i komunistou Fabianem Rousselem s dvěma procenty podpory.

Lídrem francouzské levice je nyní nezpochybnitelně radikální Mélenchon. Trochu připomíná francouzskou verzi Bernieho Sanderse - čím je starší, tím lépe působí na mladé voliče. Se svou nabídkou vstupu od období socialistické šesté republiky získal přes pětinu hlasů.

Putinův dron

Le Penová tuší, že zatím to stále nevypadá na finální výhru. Ale náladu musí mít i tak výbornou. Vždyť stačí jen připomenout rodinnou historii. V roce 2002 její xenofobní a antisemitský otec Jean-Marie senzačně postoupil do druhého kola a proti Jacquesi Chirakovi získal 18 procent hlasů. Dcera v roce 2017 získala už v závěrečném rozstřelu 34 procent hlasů. A nyní to bude bezmála polovina. A když Macron udělá nějakou velkou chybu, nebo přijde málo voličů, pak to klidně může být i těsná výhra.

Jak se mohlo stát, že se Le Penová stala takto přijatelnou volbou? Profil své tvrdě euroskeptické a protiimigrační strany sice trochu zmírnila, ale neustále přitom na ni padali ze skříně další a další kostlivci. Naposledy agrese proti Ukrajině ukázala, jak moc je nepřijatelné, že její strana závisí na ruském financování. Satirický list Charlie Hebdo ji vykreslil jako blonďatý dron, který ovládá Vladimir Putin. A titulek se ptal, jak daleko až doletí.

Přesto se Le Penové povedlo přesvědčit spoustu Francouzů, že není hrozbou, ale lepší budoucností. Macron svým teatrálním stylem už roky ujišťuje své spoluobčany, že s každou další krizí je Francie silnější. Mnozí obyvatelé ale vidí, že jsou s každou další krizí chudší a nespokojenější.

Velkou vzpruhou pro Le Penovou pak byla kandidatura Zemmoura. Ubral ji právě tolik procent podpory, aby neohrozil její postup do druhého kola. A svým ještě radikálnějším programem z ní nyní udělal zdánlivě přijatelnou mainstreamovou volbu.

Evropan Macron s.r.o.

Přes velmi dobrou výchozí pozici Le Penové, Macron stále tahá za delší konec. Důležité je jasné vyjádření Mélenchona, že jeho podporovatelé nemají ani za nic volit Le Penovou. Blok prezidentových podporovatelů a oponentů Le Penové by měl dohromady dát alespoň polovinu a jeden hlas k tomu. Macron by se tak udržel v Elysejském paláci a po Nicolasi Sarkozym a Francoisi Hollandem by zas jednou francouzský prezident získal i druhé volební období.

Jenže to bude velmi těžkých pět let. Zloba Francouzů nikam nevyprchá. Po prezidentských volbách následují hned ty do Národního shromáždění. A letos se rozhodně nebude opakovat pohádka z roku 2017, kdy sotva založené Macronovo hnutí hned získalo pohodlnou většinu 308 z 577 míst.

Nepochybně posílí Mélenchonova Nepoddajná Francie. Volební systém až dosud znemožňoval velké zastoupení příznivců Le Penové, ale to se asi teď zlomí. Macron bude nakonec rád, když po prázdninách pro svého premiéra najde funkční většinu v parlamentu. A před sebou bude mít spoustu problémů.

Macron nepochybně bude chtít být lídrem zásadních změn v Evropské unii po ruské agresi na Ukrajině. Ale docela dobře se mu může stát, že na největší odpor narazí ve své vlastní zemi.

