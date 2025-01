Ukrajina je ve válce, v digitalizaci má ale náskok. Online už se můžete i oženit

Ačkoli je Ukrajina již několik let ve válce s Ruskem, technologický pokrok, digitalizace státní správy a občanských úkonů je v této zemi oproti Česku znatelně napřed. Online si můžete založit firmu, podat žádost o nové dokumenty, oženit se nebo oznámit válkou poškozený majetek. Občanský nebo řidičský průkaz stačí mít nahraný v mobilní aplikaci. Začátek války ale přinesl digitální kocovinu.

Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A rád vám budu pravidelně přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Dnes bych se rád věnoval tomu, jak na Ukrajině funguje digitalizace státní správy.

Možná vás to překvapí, ale Ukrajina je na tom, co se některých moderních technologií týče, o dost lépe než Česko. Samotného mě to zarazilo, když jsem se sem v roce 2008 přestěhoval. Bankovnictví i telekomunikace byly již v roce 2008 vyspělejší, než jsou dnes v Česku.

Mnohem dál je na Ukrajině také digitalizace státní správy. Pro běžného občana je symbolem digitalizace mobilní aplikace Dija. Tu si lehce nainstalujete stejným způsobem jako jiné aplikace, jednoduché je i ověření totožnosti, které proběhne třeba prostřednictvím internetového bankovnictví, takže nemusíte nikam chodit.

V Diji najdete vše, co běžný občan při kontaktu se státem potřebuje prokázat či vyřídit, a také spousty věcí navíc. V mobilu tak máte ukrajinskou obdobu našeho občanského i řidičského průkazu, technických průkazů aut, jež vlastníte, vaše daňové číslo, vojenské dokumenty apod. Přičemž vše reálně stačí mít pouze v aplikaci. Kontrolu totožnosti, silniční kontrolu a další zvládnete opravdu jen s telefonem v ruce.

S pomocí aplikace Dija řešíte daně, podáte si žádost o cestovní pas, zaregistrujete se jako nezaměstnaný nebo oznámíte válkou poškozený majetek, vyřídíte finanční podporu od státu a zvládnete se dokonce online i oženit či vdát. V aplikaci vidíte, zda je proti vám vedeno trestní stíhání, jestli dlužíte něco na pokutách. Online si založíte firmu nebo se podíváte na jednání soudu, a to dokonce i zpětně.

Když potřebujete nějaké potvrzení, např. o bydlišti, vlastnictví nemovitosti, výpis z trestního rejstříku, stačí otevřít aplikaci Dija. Zajímavé je, že některé doklady si tam můžete přidávat i volitelně a samostatně, například potvrzení o dosaženém vzdělání.

Přes aplikaci prozatím nejde volit politiky, kteří vás budou zastupovat při správě země, můžete ale zvolit například porotu, která bude vybírat ukrajinského zástupce pro hudební soutěž Eurovize 2025. Ve stejné aplikaci rovněž nahlásíte třeba přesuny nepřátelských vojsk. Přes jinou aplikaci vás zase mohou povolat do armády, což je ovšem o dost méně populární funkce.

Abych jen nechválil, po vypuknutí války na Ukrajině se však ukázalo, že digitalizace bez spolehlivého - ano, tím myslím papírového - zálohování a bez alternativních možností komunikace se státem, prokázání totožnosti a podobně, je cestou do pekel.

Když začala ruská agrese, stát z bezpečnostních důvodů zablokoval přístup do všech svých databází. Důsledky byly podobné, jako když máte auto na baterie a vypnou proud, nebo přesněji - jako když nemáte hotovost, jen platební kartu a přestane fungovat internet. Například lidé, kteří spoléhali na doklady totožnosti jen v mobilu, se stali vězni svých domovů. Ve městech tehdy kontrolovali doklady každých pár set metrů a jejich aplikace byla mrtvá. Pro hodně lidí proto začátek války znamenal digitální kocovinu, pro jiné cenné ponaučení, že digitalizace sice přináší pohodlí a úsporu času, ale nelze spoléhat jen na ni a funkce, které nabízí.