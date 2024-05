Fico vyhlásil válku médiím

Nejen veřejnoprávní média jsou na Slovensku v ohrožení. Nový zákon, který schválila Roberta Fica, totiž kromě nezávislosti RTVS ohrožuje i budoucnost soukromých vysílatelů. Útok směřuje především na kritickou TV Markíza.

V praxi to zatím vypadalo na Slovensku tak, že Robert Fico přestal komunikovat s oběma televizemi - s veřejnoprávní RTVS a privátní Markízou. Označil je za nepřátelské. Podle nového zákona, který schválila ve středu 24. dubna 2024 jeho vláda a který začne platit hned po zveřejnění ve Sbírce zákonů, to má vypadat tak, že Rozhlas a televize Slovenska se má změnit na Slovenskou televizi a rozhlas. Povolená reklama by se mohla až desetinásobně zvýšit. Novináři, opozice i Asociace televizních vysílatelů Slovenska s tím nesouhlasí, protože tím dojde k zásadnímu znevýhodnění soukromých vysílatelů. Ve své podstatě jde hlavně o útok na nejsledovanější a kritickou stanici TV Markíza. Bez reklamy nebude mít peníze.

Zároveň dojde neprodleně k výměně ředitele STVR. Nového ředitele navrhne Výbor Národní rady pro kulturu a média, kde mají většinu lidé, které si tam vláda dosadila. Do zvolení nového ředitele bude televizi řídit zástupce, kterého jmenuje předseda parlamentu. Poradním orgánem rady bude devítičlenná etická komise, která bude mít za úkol sledovat dodržování statutu pracovníků. Přeloženo do srozumitelného jazyka, tato etická komise bude mít za úkol zabránit jakékoliv kritice.

Model veřejnoprávních médií se zrodil v hlavě šéfredaktora BBC Johna Reitha v roce 1926, kdy ve Velké Británii probíhala generální stávka a John Reith si uvědomil, že jeho stanice dává větší prostor ve vysílání vládním úředníkům než stávkujícím, a tím zabraňuje posluchačům, aby si sami na danou situaci udělali názor. A protože ve stejné době akcionáři BBC šéfredaktora tlačili kvůli poslechovosti k tomu, aby stanice vysílala více populární hudby, než aby předestřela posluchačům celou škálu žánrů, aby si sami mohli vybrat, co se jim líbí, přišel s návrhem změnit British Broadcasting Company na Corporation, a tím pomocí vysílacích rad oddělit provoz stanice od vlivu politiků a byznysu. Tento projekt byl přijat a John Reih byl za to později povýšen do šlechtického stavu. Dnes funguje v celé Evropské unii.

Robert Fico novým zákonem de facto ruší na Slovensku veřejnoprávní média stejně, jako před tím začal likvidovat nezávislost justice. Mstí se za to, že jeho třetí vláda musela odstoupit po vraždě Jana Kuciaka a jeho partnerky, protože vzniklo silné podezření, že za tímto činem stál jeho známý kontraverzní podnikatel Marián Kočnár a že vyšetřování kryl současný ministr obrany Robert Kaliňák či bývalý policejní prezident Tibor Gašpar, který je dnes poslancem.

