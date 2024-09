„Ještě jedno takové vítězství a jsem ztracen.“ — Pyrrhos Epirský

Jednoznačně jsme jako vláda vyhráli, prohlásil premiér Fiala, alespoň tak hlásá titulek na Novinkách. Myslím, že v kvizu Šimka a Grossmana by mohla být po otázce pro Milušku Voborníkovou znějící: Sedláci u Chlumce a) vyhráli, b) prohráli, c) hráli nerozhodně, zařazena stejná otázka týkající se letošních voleb. Svatý Václav dnes poslal telegram: Nebudu orodovat! Václav

Vládní uskupení se na letošní volby připravovalo v duchu Coubertinova olympijského hesla: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a po sečtení výsledků si je ještě ochotna lhát do kapsy. Připomíná mi to komentář TASS po závodě amerického a ruského prezidenta v běhu, kde Američan vyhrál o tři koňské délky: Náš borec doběhl na skvělém druhém místě, zatímco Američan byl až předposlední.

Taková sranda to zase není, když mi to a připomíná slova lidí, kteří mají takové problémy s alkoholem, že je příbuzní či kamarádi nahánějí do naší náruče. Když přece jen do nějaké ordinace dorazí, jejich standardní projev zní: Mám to pod kontrolou. Pro mne je to signál, že jsou krok od propasti. To je kruciální fáze podle Jellineka (ano, toho, kdo umí pálit slivovici) a je projevem krize řešitelné způsobem buď, anebo. Krize, jak autorům tragédií a z divadelní hantýrky je známo, je bod obratu, který když nenastane správným směrem, je následován katastrofou.

Poněkud symbolickým činem se mi v této souvislosti jeví zrušení funkce národního protidrogového koordinátora a vypuzení skutečného experta na drogovou problematiku, Jindřicha Vobořila. Pokud chce vláda zacházet tímto způsobem s lidmi, kteří se mafiánům nelíbí, směřuje do pekel (to je také slovo, které začíná na "p").

Bylo by dobré si uvědomit, že Babiš už má nadosmrti svůj standardní elektorát, o jehož charakteru si můžeme myslet, co chceme, ale objektivně tu je, a netřeba nahánět mu další voliče. Jestli souhlasíme s Jiřím Suchým, který říká, že máme pravdu, ale jich je víc, tak je potřeba pravdu mít a říct poctivě a otevřeně: něco děláme blbě.

Samotné dobré činy nejsou vidět, dokud se na ně patřičně neupozorní. Napoleon prý v pekle prohlásil, že kdyby měl Goebbelse, tak dodnes svět neví, že u Waterloo dostal nařezáno. Jak je vidět, samotný fakt, že tato vláda - a ne opozice - udělala pro postižené povodněmi to, co žádná jiná před ní, například Opava, které pomohla a pomáhá hodně, ji nevolila. To nepovažuji za projev nevděku, ale za provádění špatné politiky tamtéž.

Přičemž nemyslím, že by Fiala měl chodit po hospodách a kupovat štamgastům pivo, protože na to už je pozdě, i kdyby mu to dnes čerství experti ve věci alkoholu místo Vobořila doporučovali. Když ale kandidát na senátora není schopen sehnat v Sokolově 6000 hlasů na stejný vklad navíc, nelze to označit za úspěšný výsledek volební kampaně. V Opavě šlo o 7000, oprávněných voličů je tam o něco víc, než bylo celkem odevzdaných hlasů.

Jistým způsobem - ač je to stupidní řešení - se přestávám divit těm, kteří se nenamáhají dostavit se k volbám. Tak sakra dělejte už něco! Slovensko maďarská cesta je dlážděna lákavými sliby!