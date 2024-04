Transgenderové šílenství

Během posledních několika let se nenarodilo nijak významně více telat s dvěma hlavami, zato se nám vynořilo asi 18 pohlaví. Co nás biologie učí, tak jsou pohlaví vždy jen dvě: ženské a mužské, které zajišťují pokračování rodu. Ostatní jsou odchylky, kterým nelze upřít jejich práva na jejich život, není však nutné je vyhlašovat za reprezentaci společenství.

Korektnost společnosti bere neuvěřitelné obrátky a záhy se hodlám přihlásit k menšině s více ošlapaným levým podpatkem a žádat pro sebe ústavní práva ekvivalentní právům nevidomých a hluchoslepých. Doufám, že se za to nějaká politická strana zasadí a dá to do programu.

Transgender není norma, a přitom se politickou normou stává. Místo toho, abychom se starali, proč se tento jev objevuje, vymáháme pro něj ústavní práva. Je tady, je podivuhodný, podle některých zjištění jde jen o přechodnou nejistotu v období adolescence, kdy je organismus nekontrolovaně bombardován hormony, podle jiných jde o zmatení rolí v situaci rozpadajících se rodin a konečně jsou i takoví, kteří v této anomálii vidí budoucnost národa.

Názory osobností Texty v této sekci tvoří osobnosti společenského dění. Jedná se o obsah, do kterého redakce nezasahuje.

Asi to tady bylo odjakživa a proto měly "primitivní" společenství oddělené mužské a ženské domy, kde na závěr probíhaly nějaké rituály, které dospívající osobnosti vrhly do dospělého světa. Bylo zde odjakživa o něco víc než 10 % těch, kteří neutvořili párové manželství a vrhli/y se do klášterů, do role starých mládenců a panen a hodných tetiček a zakladatelů spolků.

Byli zde vždy, ale nemusely se pro ně budovat extra záchody a vymýšlet extra zákony.

Abych připomněl skutečnost: největší menšinou v naší společnosti jsou leváci. Přitom svět byl postaven pro praváky a s tím, že jim bylo dovoleno ve škole ku psaní užívat dominantní ruku, je to jediné, co pro tuto menšinu udělal. Přitom ta se nebouří, ač se musí přizpůsobit. WC pro leváky s klikou na druhé straně neexistuje. Jsou však pozitivní zprávy, že byly vynalezeny hrnky s ouškem na druhé straně.

Jestliže budeme nejistotu adolescentů o jejich sociální a genderové roli zpochybňovat, nijak jim život neulehčíme. Ti, kteří se cítí nedobře ve svých rolích, nechť vyhledají odborníky, ale nežádají pro sebe zvláštní privilegia. Homosexuálové si zatím také neprosadili extra WC!

"(Transmoderna) nehájí kdejaké identity, ale ty, které jsou mimo mainstream, jsou menšinové a vyloučené… které mají víceméně oprávněný pocit ohrožení, a proto protestují. Vzniká tím eskalace, která vtahuje do svého nitra všechny typy komunikací. Zatímco tradiční dialog stál na potlačení emocí ve prospěch argumentů a pomalosti, vítězí v tom současném rychlost a vášeň", píše Tereza Matějčková ve své úvaze a já s ní souhlasím.