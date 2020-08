Nechci slevu zadarmo. Mobilní data u nás zůstanou drahá. Bohužel

Měl to být velký třesk na telekomunikačním trhu. Čtvrtý operátor měl rozbít dosavadní velkou trojku a ulevit našim peněženkám. Stát ale místo zkušených hráčů našel jen svůj ČEZ.

Odložená nová bondovka přijde do kin až na podzim, a tak jsme si zatím v Česku udělali svou vlastní. Dramatické vyhlašování, rušení, opětovné vyhlašování i stínání hlav v dramatu nazvaném "aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G" je ale už u konce. Těžko ovšem říct, zda je dobrý.

Český telekomunikační úřad po všech revolucích a odkladech zveřejnil finální podmínky a vládní zmocněnec pro technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla v České televizi hned vyhlásil, že očekává snížení ceny neomezených mobilních dat na zhruba 700 korun měsíčně ze současné tisícovky, kterou platí ti, kdo nedosáhnou na různé podpultové ceny. Když mu opoziční poslanec správně namítl, že s takto nastavenou soutěží sem také vůbec žádný nový konkurent, který by stlačil ceny dolů, nemusí přijít, Dzurilla bezelstně odpověděl, že to alespoň posílí dosavadní velkou trojku operátorů.

Dále by už jistě bylo možné citovat jen slavnou povídku Šimka a Grossmanna Nechci slevu zadarmo. Ale mnohamiliardová zakázka je příliš vážná na to, abychom si z ní dělali legraci.

Pokud vláda nedokáže najít tu správnou cestu k levnějším datům a jen vytvoří nekonečné množství malých operátorů a soudních pří, pak to bude velká prohra pro nás všechny.

Voláte s BabiČEZem?

Připomínat slušným způsobem současné vládě, jejíž nejcitovanější slovo je digitalizace, co hrůzného vytvořila v průběhu soutěže o kmitočty, bohužel není před desátou večerní možné. Tak jen z rychlíku: předchozí vedení ČTÚ navrhlo takovou aukci, aby mohl vzniknout skutečně silný čtvrtý operátor, nezávislý na dominantní trojce O2, T-Mobile, Vodafone. Vláda nejprve souhlasila, pak se ale rozhodla pro palácový převrat v ČTÚ, zbavila se jeho předsedy Jaromíra Nováka a nové koště v úřadě to začalo mést směrem ke vzniku spousty nových malých operátorů, kteří by ale byli tak závislí na velké trojce, že by to skutečnou konkurenci vylučovalo.

Absurdní divadlo skončilo tím, že se ČTÚ zase trochu vrátil ke koncepci silného čtvrtého operátora, za kterou musel Novák před časem jít. Výsledkem je guláš, se kterým není spokojený nikdo a O2 už si na něj stěžuje i u Evropské komise.

Než dále vypisovat pozoruhodné zákruty aukce, je lepší jít na to z druhé strany a jednoduše se zeptat: Cui bono? V mžiku se všem rozsvítí. Doslova, protože z čista jasna se nejvážnějším zájemcem stal polostátní energetický gigant ČEZ.

Smutně tak končí vyprávěnka Andreje Babiše, že o roli čtvrtého operátora se u nás utkají telekomunikační giganty nejen z Evropy, ale i USA či Jižní Koreje.

Nic takového se neděje. Jen v jistou chvíli management ČEZ, který nutně potřebuje Babišovu podporu k vybudování Dukovan, zachvátila touha se naplno vrhnout do aukce, o kterou předtím neměl vůbec žádný zájem a kde premiér potřebuje silné zájemce.

Babiš je sice spokojený, že našel modus vivendi se zlobivým managementem polostátní firmy, my jako zákazníci bychom ale už měli být spokojeni podstatně méně. ČEZ v žádném případě není připraven se stát během pár měsíců telekomunikačním gigantem. Má sice kilometry optických sítí, ale prim u něj dosud hrála péče o to, aby se nám vždy včas rozsvítila žárovka, ne aby někde běhala kvanta dat ve funkční síti.

Dalším problémem je fakt, že ČEZ je polostátní gigant. Jak bude asi vypadat soutěž o zajištění telekomunikačních služeb státu, do které se přihlásí tři soukromníci a pak ČEZ, který potřebuje získat spoustu prostředků na své jaderné dobrodružství?

Současné korporativistické vládě to nepochybně nepřipadá problematické, nám všem ostatním by ale mělo.

Chtěli soutěž a dopadlo to jako vždycky

Z toho, jak jsou nyní nastaveny podmínky aukce, to vypadá na samá špatná řešení. Není vůbec nepravděpodobné, že celá aukce zkrachuje a po drobcích si kmitočty rozeberou stávající velcí hráči, takže na žádné zlevnění služeb nedojde.

Nebo vyhraje ČEZ, který se stane polostátním impériem, nad jehož zájmy Slunce nezapadá. Bude to znamenat zvýšené riziko politických vlivů a roky budeme čekat, než se energetická firma začne starat o to, aby vedle pálení uhlí nějak řešila i pálení dat v našich mobilech.

Pořád tu je malá naděje, že silný čtvrtý hráč do Česka skutečně přijde a my nebudeme muset tolik platit za data. Ale s takto rozjetou soutěží, kde se potkalo opravdu příliš mnoho lobbingu, je spíše mizivá.

Nejpravděpodobnějším koncem této české bondovky tak bude aukce, v níž si stát přesype pár miliard z jedné kapsy (ČEZ) do druhé (rozpočet), pár právníků v Bruselu dostane do rukou svou životní kauzu a ani po mnoha měsících působení čtvrtého velkého operátora se ceny dat nijak nezmění. Andrej Babiš pak v některém ze svých hlášení třeba zopakuje okřídlenou větu své někdejší ministryně obchodu Marty Novákové: Kdyby Češi nepoužívali wi-fi, neměli by tak drahá data.