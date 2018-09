Tenkrát jsme byli mladí a bylo veselo. Vladimír Kučera odpovídal on-line

? "ten, který obdivuje novináře" - Dnes 11:59 Dobrý den



Otázku nemám žádnou, jen bych Vám chtěl jako zástupci novinářské obce poděkovat za dobrou práci, kterou společně s mnoha dalšími publicisty a komentátory z tzv. kavárny odvádíte.



Před pár dny jsem koukal na Váš rozhovor, v němž jste odpovídal na otázku "proč Zeman nemá rád novináře". Snad bych to jen rád doplnil. Myslím, že je to zejména proto, že ho mnoho novinářů nevidí tak, jak by si přál být sám viděn, jak se snaží zapůsobit a udělat dojem, tedy v souladu se svým narcistním sebepojetím. Podobné dotčení lze spatřit také u Trumpa. Zeman je prostě lhář a manipulant snažící se prosadit klam, přičemž práce novináře je naopak reflektovat realitu. Proto ten rozpor a konflikt zájmů. Zeman by novináře rád střílel, skutečnost je však taková, že jsou to zatím jen oni, kdo ho zasahují a nahlíží za jeho masku, za to, co by rád, aby bylo viděno.

Hodně štěstí, vůle a odvahy v další práci. Vladimír Kučera: Dobrý den. Děkuji. Co víc napsat?



Jinak děkuji všem, kteří mi napsali. Někdy příště, doufám, na shledanou. V. K.

? Pavel Kucera - Dnes 11:44 Pane Kucero,

v DV TV jste zminil, ze se (novinari ale i spolecnost obecne) nemame zabyvat primitivnimi vyroky prezidenta...odtahuje to pozornost od opravdovych problemu.



Jaky zpusobem tohoto dosahnout?

Jak a kdo by mel pusobit na novinare ci verejne cinne osoby na internetu, aby se tomuto zamezilo... to je takovy nas cesky zpusob jak se zabyvat nesmysly a to hlavni si nechat protect mezi prsty Vladimír Kučera: Dobrý den. Na to není rada Je to věc každého. Hořícími červenými trenýrkami se nezabývám, protože se obávám, že by na mě cosi ulpělo.

? Jiří Moučka - Dnes 11:37 Vážený pane Kučera,



Prvně bych Vám chtěl poděkovat za vaše působení ve veřejném prostoru a za to, že se nenecháváte odradit negativními komentáři.



Můj dotaz:

Setkal, setkáváte se s politiky, kteří na jednu stranu mluví o desinformačních platformách šířící se po českém internetu a éteru a na druhou stranu na těchto platformách publikují? Například Parlamentní listy, kde mnoho politiků publikuje svoje články. Debatoval jste s nimi na toto téma? Popřípadě jaké otázky jste jim kladl a jaké byli jejich odpovědi?Držím Vám palceJiří Moučka Vladimír Kučera: Dobrý den. Víte, já se s politiky (hlavně těmi současnými) moc nesetkávám. Myslím, že by mi kazili můj styl a já bych zase jim kazil ten jejich.

? cnemo - Dnes 11:31 Domnívám se, že od naší západní hranice se k nám valí nová ideologie, zasahující všechny oblasti života, rodinu, vnímání politiky i historie, přináší politickou korektnost, cenzuru, migraci, ekologické téměř náboženství... Zdá se, že tam již zvítězila a ovládla mocenská centra. Na východě EU ale zatím tvrdě naráží, tj. v zemích, kde většina populace má ještě osobní zkušenost s totalitou. Podle mne jsme v nestabilním stavu, který nevydrží věčně.



Domníváte se, že EU může tento střet přežít? Nebo, že jedna strana "podlehne", ať už Východ podlehne hrubé a hlavně ekonomické síle Západu nebo doposud jednotný blok Západu se pod tlakem reálného života začne rozpadat (viz náznaky v Rakousku či Itálii)? Nebo se EU reformuje tak, aby uspokojila obě strany a přežije? Vladimír Kučera: Dobrý den. Nedovolil bych si soudit tak pregnantně jako Vy, co je hrubá síla a co reálný život. Někdo by zase řekl, že na jedné straně je pokročilejší civilizace a na druhé společnost, totalitou ne zkušenější, ale zdeformovanější. Rád bych věřil, že ne EU, ale lidi se zreformují tak, že obě strany přežijí bez nenávisti a spolu. Což je však snílkovství. Někdy se obávám, že pravdu mají ti, kteří říkají, že už jsme příliš dlouho neměli válku. Že jsme jaksi zbožštili důležitost našich názorů i nás samých.

? Martin - Dnes 11:30 Proč se v současné době idealizuje komunistický režim před rokem 89?

Proč se nepřipomíná nepříjemné pravdy jak lidé nemohli sehnat toaletní papír. Pracovní tábory na uran Prací ke svobodě. Na všechno se stály fronty. Lidé se k sobě chovali hrozně, bez respektu. Udávali se, kádrovali se a báli se režimu. Kam zmizel onen strach? Vladimír Kučera: Dobrý den. Lidská paměť je krátká. Tenkrát jsme byli mladí a bylo veselo. Přece. Navíc příliš mnoho "autorit" relativizuje svinstva minulého režimu, protože se jim to hodí do politického krámu. A taky hodně lidí z politické "elity" je s minulým režimem dost ošklivě spjato. A nejsou to "kostry ve skříni", ale jejich až příliš živá těla, co páchnou. Bodejť by se "to" nechtělo nějak udělat, že by "to" nebylo tak hnusné.

? JUDr. Antonín Dejmek - Dnes 11:24 Co bylo důvodem, pro který jste se v jednom ze svých TV pořadů o historii, vysílaném před lety o předslovanské době Keltů a Marobudových Markomanů, tak rázně a bez důkazů, vyhýbal tématu s odkazem na nedostatek českého písemnictví? Vždyť jde o dobu 6 - 12 století před příchodem Slovanů na naše území a navíc písemnosti ve formě antických mudrců existují a hlavně existuje archeologie a dnes i genetika, které nejsou tak manipulovatelné, jako písemnosti.

V pozdějším podobném pořadu, byl částečně dán průchod genetice, ale jen poznatky, plynoucí z chromozomu "dlouhého Y", a to ještě způsobem, který vyloučil závěry genetiků z Mtch DNA !?



Při vší úctě k vám (jsme stejné generace), připadlo mne to od Vás jako pokračování boje obrozenců za vytvoření jediné "slovanské legendy" o našem původu, popírající vše co zde bylo před příchodem Slovanů na naše území, protože v jiném podobném pořadu jste jasně naznačil, že chápete snaho některých autorů skript, učebnic i literatury, udržet jejich názor platným i dnes, bez ohledu na nové vědní obory, které staví některé báje mimo realitu, zatím co jiným bájím dávají punc pravosti.



Proč jste nepřibral do pořadu ty, co se dobou Halstatu a Laténu zabývají na mezinárodní (nikoli jen na nacionální) úrovni? Od majitelů autorských práv k publikacím z dob minulých, přece nelze slyšet nezaujaté odpovědi. To oni stvořili pod tíhou genetiky takovou pitomost, jako je vytvoření nového "galsko-germánského etnika". Příště nám tito současní Jiráskové vytvoř nová etnika, jako např. "galsko-slovanské", "arabsko-slovanské" a budeme zase učit děti bludům? Vladimír Kučera: Dobrý de. vytiskněte svůj názor, prosím, a pošlete mi ho do ČT 24, na adresu Historie.cs. Tady je málo místa. Díky.

? Filip Šimbera - Dnes 11:22 Dobrý den pane Kučero, lze někde legální cestou získat dokument Začátek konce? V archivu ČT bohužel spustit nejde - údajně kvůli autorským právům. Vím, že jste se na něm podílel, tak kdybyste mi mohl poradit, budu rád. Je to naprosto skvěle udělané! Mám jej nahraný z vysílání ČT, nicméně bych rád vlastnil i originál. Moc vám děkuji za veškerou vaši novinářskou činnost, kéž by takových jako jste vy bylo více.

Mějte se moc hezky. Vladimír Kučera: Dobrý den. Díky za laskavá slova. Ale s archivem ČT Vám nepomohu. Nevyznám se v něm. Zkuste se obrátit na někoho v ČT. Určitě Vám poradí. Jsem rád, že Vás zajímá srpen 1969. Myslím si totiž, že je z nějakých důvodů vytěsňován z naší historické paměti.

? Michaela Kajzarová - Dnes 11:14 Dobrý den,



pravidelně sleduji pořad Historie.cs. Je vážně skvělý, děkuji za něj.



Chtěla jsem se Vás zeptat, proč myslíte, že moderní česká historie (tím mám na mysli po 2. světové válce) je většině našeho národa včetně mladé generace tak trochu ukradená. Osobně neznám moc lidí, kteří by byli ochotni zabývat se nebo hovořit například o normalizaci. Je to tím, že ti, kteří ji zažili na ni prostě nevzpomínají v dobrém, nebo se stydí, že v té době žili, proti režimu se nijak nevyhranili (maximálně vtípkem v hospodě) a proplouvali relativně pohodlným životem?

Děkuji za odpověď.Michaela Kajzarová Vladimír Kučera: Dobrý den. Nedávno jsem na jedné besedě řekl, že znalosti o naší moderní historii nejsou jenom problémem školy, ale hlavně rodiny. Zejména ta normalizace. Kdo by rád vyprávěll potomkům o kostlivcích v domácích skříních? A že jich je. Jinak děkuji za pochvalu Historie.cs. Děláme, co můžeme.

? Jan Suchý - Dnes 11:13 Dobrý den,

ještě jedna otázka - jak hodnotíte osobnost Ludvika Svobody, zejména pak jeho roli v srpnu 1968- srpnu 1969? Vladimír Kučera: Dobrý den. Složitá postava životními zkušenostmi. Jednoduchá osoba, protože nepříliš vynikající voják se všemi vojáckými vlastnostmi.. A k tomu drsná zkušenost Moskvy. Najděte si jeho paměti, která byly komunisty zakázány někdy na počátku 70. let minulého století. Pro nás, mladé v té době, muž, který selhal.

? Ivo Králik - Dnes 10:58 Otázku nemám. Přeji panu Kučerovi hodně zdraví a už se těším na jeho další články.

Vždy si je rád přečtu. A s klidem bych je i podepsal. Vladimír Kučera: Díky.

? Zinovitz - Dnes 10:55 Pane Kucero novinář by dnes měl predevsim informovat a ne psát nejake sve subjektivni závěry a nazory a uz vubec delat placenou propagandu.Jinak to neni novinář ale obycejnej presstitut. Vladimír Kučera: Dobrý den. Děkuji za názor. Komentátor neinformuje, ale komentuje. Význam toho slova stačí dohledat v kterémkoliv slovníku cizích slov. Navíc za své blogy nejsme placený.

? Dominika - Dnes 10:46 Dobrý den, pane Kučero. Jaké stanovisko by měli zaujmout v dnešní době novináři vůči veřejným osobám, jako je například pan Okamura, Babiš, Zeman atd., když ti se vůči novinářům tak nevybíravě a sprostě vymezují? Děkuji za odpověď. Vladimír Kučera: Dobrý den. To je věc osobního postoje. V takových věcech se neradí.

? Voráček - Dnes 10:34 Jak dlouho jste byl členem KSČ ? Vladimír Kučera: Dobrý den. Přihlášku jsme podal, tuším, 22. srpna 1968, Legitimaci jsem odeslal koncem roku 1969 či počátkem 1970. Účast: 3 schůze. Podrobnosti v mém blogu: Má cesta ke komunistům a zase zpátky. Začíná jím i knížka, která mi nedávno vyšla.

? 0utlaw - Dnes 10:29 Dobrý den pane Kučero,

nevadí Vám moderovat pořad Historie.cz v nejvíce zdiskreditovaném mainstreamovém médiu-ČT24?

Proč Vy, dle Vašich slov liberální demokrat, pracujete v žoldu probruselské hlásné trouby založené na polopravdách, šířící dezinformace a často očividné lži? Vladimír Kučera: Dobrý den. Cítíte se být oprávněn hodnotit, co je nejvíc zdiskreditované? To Vám, věru, závidím? Mohl byste uvést uvést důkazy o nějaké očividné lži v ČT24? A nepiště, prosím, že "to každý ví". To je diskusní faul.

? Jan Suchý - Dnes 10:21 Vážený pane Kučero,

s velkým zájmem sleduji celou vaši činnost na poli zkoumání současnosti i historie naši země - díky za vše..

Moje otázka míři na historii 2. světové války:

Jaký je váš názor na dílo a závěry ruského zběhleho rozvědčíka (GRU) Viktora Suvorova (Vladimir Rezun). Přečetl jsem všechny jeho knihy a nevím co si myslet :-) Jak to všechno opravdu bylo s věrolomným přepadením té mírumilovné sovětské země 21.6.1941 a pak dál ?

Můj závěr z četby je, že slavnou zkratku VVV= Velká Vlastenecká Válka je nutno opravdu číst jako Velká Vylhaná Válka (jak to vykládají i moderní ruští historikové , pokud již nejsou ve vězení :-( ).

Já vím - dějiny píší vítězové....... Vladimír Kučera: Dobrý den. Stručně: Nikdy nebudeme znát celou pravdu o moderních dějinách, dokud se neotevřou archivy sovětských a ruských tajných služeb. Což se, obávám se, v dohledné době nestane. Nás se to týká velice. Zajímalo by mě kupříkladu, kolik tu zůstalo po roce 1989 sovětských "spících agent" a v jakých pozicích se dnes pohybují.

? apicoltore - Dnes 10:07 Dobrý den pane Kučero,

rád čtu vše blogy, mám na mnoho problémů podobný názor jako Vy.

Proč lidé, kterým předložíte jasná fakta, čísla, prostě viditelnou realitu, stále slepě lpí na svých názorech, založených na polopravdách, pokroucené realitě, někdy i jasných lžích?

Navíc vás obviní, že rozdělujete společnost, svojí snahou dobrat se skutečného stavu věcí, či snahou položení věci do kontextu. Proč nemalá část veřejnosti zpochybní i třeba jasnou statistiku, údaj a tupě tvrdí - a co když to tak není?

Já, když mi někdo slušně a rozumně vysvětlí, že se mýlím, tak opravím svůj názor, nebo začnu třeba pochybovat, uvažovat...

Jak by se mělo v naší republice šířit a propagovat kritické myšlení ( v některých případech by stačil je zdravý rozum) ?Přeji vše dobré.... Vladimír Kučera: Dobrý den. Obávám se, že lidé nevěří tomu, co je reálné a zřetelné, ale tomu, čemu věřit chtějí. Je to tu odjakživa, občas to vede k tragickým koncům. Kritické myšlení, myslím, nikoho nenaučíte. Kde už mělo být vyvinuté kritické myšlení víc, než v národě "básníků a rytířů" a, dodejme, velkých filozofů, v Německu. A pak se rozhodli, že uvěří Hitlerovi...

? sasa - Dnes 10:06 Dobry den!

Pane Kucero, cetl jste clanek Matěje Stropnickeho: Opuštěná média. Co se mohou dnešní novináři naučit od těch z roku 1968? Pokud ne, zajimal by me vas komentar treba ve vasem dalsim blogu. Dekuji. Vladimír Kučera: Dobrý den. Článek jsem, bohužel, nečetl. Napravím. V roce 1968 byla jiná doba a jiné problémy. Ale řemeslo se,myslím, ctilo víc. Nicméně: ať bych se učil, jak bych se učil, jako Ludvík Vaculík se psát nenaučím.

? Tomáš Tichý - Dnes 9:59 Dobrý den, zajímal by mě Váš pohled na současné složení Rady ČRo, konkrétně její rozhodování v kauze Janka Kroupy a jeho reportáže o podivném hospodaření Agrofertu či ve věci tolik pohoršujícího penisu na rádiu Vltava. Je podle vás Rada schopná chránit nezávislost ČRo, nebo si v případě pokusů zacpat nepohodlným hubu Zavoral a spol. umyjí ruce a půjdou spolu s davem "Slušných lidí" lynčovat intelektuály a umělce, kteří nevyhovují estetickému cítění průměrného konzumenta koblih? Vladimír Kučera: Dobrý den. Nechci vypadat jako alibista, ale pracuji pro ČT, veřejnoprávní sestry ČRo. Nebudu se tedy vyjadřovat. Ale až půjde do tuhého, což, myslím, není zas až tak daleko, budu tam, kde si, myslím, mám být. Mám dost životních zkušeností na to, abych mohl kdekoliv veřejně prohlásit: "Ani metr. Už ani metr!" Já osobně nedám ani metr všem těm "slušným lidem". Co si na mě vezmou?

? R. - Dnes 9:45 Dobrý den!



V úvodu k tomuto rozhovoru jste už asi ledacos naznačil, ale stejně se zeptám: Má/může se spílat Zemanovi? Narážím na ty projevy některých rodičů při zahájení nového školního roku. Já na to názor mám, ale nechci ovlivňovat vaši odpověď...



Díky. Vladimír Kučera: Dobrý den. Odpovím otázkou: Může Zeman spílat lidem?

? Baba Jaga - Dnes 9:26 "Nepracující inteligence" jsou nejspíše všichni, co v přiměřeném věku nemají z různých důvodů placené zaměstnání - nebo se mýlím?

Na kterého Zemana konkrétně? Pokud na pana presidenta Zemana, tak dle mého pouze zveřejněním stručných zpráv, co v rámci svých povinností vykonal a co třeba ne, podrobnosti si lze vyhledat na stránkách Hradu. Vladimír Kučera: Dobrý den. "Nepracující inteligence" byla narážka na to, že mnozí si myslí, že dělat hlavou je flákárna a že "inteligenti" nejsou potřeba. I na to, že tu kdysi fungoval stupidní terminus technicus "pracující inteligence". Prostě takové rýpnutí do buranů (čímž nemyslím obyvatele venkova) s podobným uvažováním.

? Bedřich Zillert - Dnes 9:01 Dobrý den,



velmi často seposlední době objevuje tendence určovat, co je pravda a lež (skutečnost a smyšlenka). Jak si můžeme být jistí, že to, co je právě považováno za převládající a správný názor, stále odpovídá realitě nebo ještě lépe úrovni poznání? Vždyť všechny myšlenky, teorie a názory, které se ukázaly nakonec pravdivé, musely být na začátku logicky menšinové. Jak se máme dobrat pravdy bez diskuze s názory, kteréž mohou být z pohledu vlastníka pravdy směšné? Žijeme pak stále ve svobodné a svobodomyslé zemi, kde je jedna strana sporu automaticky vyloučena z diskuze, protože její názor „nezapadá“ do naší verze pravdy? Jak moc se pak liší současná psolečnost od režimu před r. 89? Vladimír Kučera: Dobrý den, pokládáte mi otázku, která patří vzdělanějším, moudřejším a zkušenějším lidem, než je obyčejný novinář. A i oni by měli velkou práci zodpovědně odpovědět. Někdy mě taky trápí, proč mám pocit, že většina říká cosi o bilém kolečku, když vidím zřetelně černý čtvereček. Ale co s tím nadělat. A k té společnosti: Měli jsme na změnu málo času. Za třicet let nenapravíte to, co bylo ničeno půl století a do doby, než to začalo být ohýbáno, se to ani nestihlo normálně zformovat. Čímž myslím Českou republiku a její lid.

? Marek Kučera - Dnes 8:47 Dobrý den pane Kučero,

dlouhé roky jste uváděl pořad ČT - Historie.cs. Rád bych vás poprosil o váš názor, na současnou tendenci přepisovat nebo manipulovat s moderní historií naší země, a to hlavně ze stran představitelů KSČM, SPD, ANO i Hradu. Naposledy se to výrazně projevilo při příležitosti 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy nebo u příležitosti umístění doplňkových tabulí u sochy maršála Koněva.

Děkuji a přeji hezký den a spustu sil do další práce. Vladimír Kučera: Dobrý den. Myslím, že nás čekají ještě jinší kousky s převracením historie či k návratům do doby, kdy dějiny sloužily ideologii nebo aktuálním potřebám politiky. Musíme se bránit. Jinak Historii.cs zatím uvádím pořád.

? Petr Suchanek - Dnes 8:45 Vadí vám cenzura a selekce názorů dle politické orientace voliče? Vladimír Kučera: Dobrý den. Cenzura mi vadí. Nevím ovšem,co si počít s informační válkou, která se proti nám vede, a jejímž zbraním mnozí snadno podléhají. Napadne-li nás někdo, musíme se bránit. Ovšem, jak uhlídat, aby ta obrana nebyla zneužívána? Jinak ovšem volič si své politické názory selektuje dle svých zálib a přízně. Má na to plné právo.

? Petr Suchanek - Dnes 8:42 Baví vás to přepisování a protičeské překrucování historie, přebírání německé verze historie 20. století a ta permanentní nenávistná kampaň vůči prezidentovi?



Jste schopen respektovat výsledky voleb bez toho, abyste de-facto všechny voliče prezidenta, či ANO a SPD s KSČM pohrdavě de-facto nenazýval neinteligenty, hlupáky apod? Vladimír Kučera: Dobrý den. Nenazývám nikoho hlupákem. Alespoň tedy voliče. Jen mě občas překvapuje, že se nechají urážet od těch, které volili. Což platí zejména o prezidentské volbě. Volby respektuji, ale nemohu respektovat činy, kteří byli zvoleni. "Diktatura voleb" poslušnost k jejich výsledkům mnohokrát vedla k tragédiím -- viz Německo 1933 či ČSR 1946. Zvednout hlas proti zvolenému je přece občanské právo, ba povinnost, řekl bych. myslím-li si,že se chová jako zemský škůdce.

? Petr H. - Dnes 8:34 Dobrý den. Jaká událost minulého století podle Vás nejvíce poznamenala český lid? S jakou událostí jsme se ještě nedokázali vyrovnat? Děkuji. Vladimír Kučera: Dobrý den. Těžká otázka. odpověď se ukáže asi až v budoucnu. Vyrovnat se s dějinami, myslím, nejde. Přemýšlím stále, zda jsme "potomci Jana Husa" či "potomci husitů". Jsem přesvědčen, že to zdaleka a vůbec není totéž. A to je už, prosím, šest století stará záležitost. Ale přece jenom -- dvakrát během třiceti let stáhnout ocas a opustit hranice, jednou reálné, jednou symbolické, to asi nepřidá národní hrdosti.