Týden v Česku: Když vláda oslabuje, Okamura posiluje a Babiš se raduje

Pro strany vládní většiny, ke kterým lze stále počítat i Piráty, to nebyl vůbec dobrý týden. Z koalice Spolu přicházejí stále více znepokojivé hlasy o tom, že v ní převládají vzájemné spory, od Pirátů pro změnu odcházejí někteří známí členové, a k tomu posiluje tábor, který chce ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráty porazit. Favorit voleb Andrej Babiš má tak ještě větší šanci, že se vrátí k moci.

Babiš jako jeden z davu

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu nezasedala, takže premiér Petr Fiala i faktický lídr opozice Andrej Babiš se vydali do terénu. Fiala začal pondělí jako skoro vždy ve svém rodném Brně, Babiš vyrazil také jako skoro vždy v poslední době za voliči na sever Moravy.

Během následujících dní Fiala mluvil nejvíce o tom, jak je důležité pracovat na lepší obraně Česka a dalších evropských zemí proti Rusku, zatímco Babiš byl vidět především na fotkách z předvolební kampaně. Například se sýrem u McDonald's, ve veřejné jídelně s bramborovým salátem, s čokoládou, při zkoušení bot, ve vítkovické firmě s podivně nasazenou helmou na hlavě nebo v závodním autě. Prostě, jak je u něj zvykem, snaží se vytvořit zdání, že má blízko k lidu, což mu v minulosti už několikrát pomohlo vyhrát volby. Premiér Fiala ohlásil zahájení kampaně a setkání s lidem na úterý v příštím týdnu. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se rozhodne pózovat on.

Ani doma se Fiala nemůže cítit v pohodě

Zatím má ale jako předseda vlády jiné starosti než Babiš. S evropskými lídry hledal i v minulých dnech řešení pro budoucí Evropu za situace, kdy USA oslabují podporu Ukrajiny, čelící ruské agresi. V sobotu patřil mezi politiky několika zemí, které sezval k online schůzce britský premiér Keir Starmer, ve středu se vydal na summit EU do Bruselu. Kromě toho mluvil o nutnosti lepší obrany Česka na Pražském hradě, kde proběhla konference Naše bezpečnost není samozřejmost.

Zatím se přesvědčil, že ani na své domovské vysokoškolské půdě v Brně není samozřejmost, že ho tady studenti přivítají s otevřenou náručí. Kromě mnoha studentů, kteří si ho přišli do atria Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně poslechnout, se objevilo i několik hlučných kritiků. Když k nim podle ČTK Fiala přistoupil a nabídl jim, ať se zapojí do debaty, tak jeden ze studentů odpověděl: "Já jsem nepřišel debatovat, přišel jsem protestovat." Více se rozpovídali v článku Aktuálně.cz v rozhovoru s naším redakčním kolegou Vojtěchem Kadaňkou.

Prezident na cestách

Na cesty - a to velmi různorodé - se vydal také prezident Petr Pavel. Zatímco na začátku týdne takřka inkognito vyjel do oblasti Jesenicka, které loni zasáhly ničivé povodně, ve čtvrtek se vydal na podstatně náročnější cestu. Na Ukrajinu. Z Jesenicka odjížděl v dobré náladě, protože ho podle jeho slov potěšilo, jaké pokroky místní lidé dělají. "Mám z toho moc dobrý pocit. Musím říct, že z toho, co jsme tady viděli po povodních, tak místní udělali obrovský kus práce," svěřil se České televizi a ČTK a přislíbil, že zase přijede.

Mnohem pochmurnější byla cesta na Ukrajinu, protože se mohl opět přesvědčit o tom, jak nesmírně složitá situace v zemi je. Navštívil i Oděsu, na niž Rusko týž den podniklo rozsáhlý dronový útok, i Kyjev. Obě cesty ale měly jedno společné. Na severu Moravy i na Ukrajině se setkal s vlídným přijetím místních lidí.

Na Okamurových zádech do sněmovny

Předsedové tří malých stran, kteří dlouhodobě touží po zisku křesla v Poslanecké sněmovně, se k němu konečně přiblížili. A to tak, že se tam nechají "dovézt" politikem, kterému v minulosti nemohli přijít na jméno. Tím, kdo je poveze, nebo třeba ponese na zádech, je předseda SPD Tomio Okamura. A zmiňovanou trojici tvoří předseda Svobodných Libor Vondráček, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a předseda PRO Jindřich Rajchl.

Okamura ovšem něco takového nedělá v rámci nějaké své dobročinnosti, ale sleduje tím vlastní cíle. Především tím zvyšuje šance na to, že uvadající SPD získá více hlasů a bude mít jistotu, že překročí pět procent nutných pro setrvání ve sněmovně. Navíc sníží tak na minimum riziko, že by ho tyto strany nějak v budoucnosti ohrožovaly. Největší radost má ale Andrej Babiš, který v případě vítězství ve volbách bude muset patrně hledat spojence, aby měl většinu ve Sněmovně. A SPD může být po Stačilo! a Motoristech dalším možným partnerem - pokud tedy projdou přes hranici pěti procent.

Piráti opouští palubu

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib rozjel se spolustraníky v tomto týdnu další část předvolební kampaně, když na pražském Andělu představil kampaň s názvem "Máte přání?". Podle Hřiba půjde o tour po celém Česku, kdy se budou Piráti ptát lidí na to, co si přejí a jakou by chtěli budoucnost naší země. V této chvíli ale spíš míří otázky na samotného šéfa strany, cože se to u Pirátů děje, když od nich odcházejí další a další známí členové. Zatím poslední je senátorka Adéla Šípová, jediná zástupkyně Pirátů v Senátu.

Pokud by tyto odchody vedly k ještě většímu oslabení Pirátů a případně k tomu, že by se nedostali po volbách do Sněmovny, šance Petra Fialy na vládu by se ještě více zmenšily. A Piráti by neměli téměř žádnou šanci přání svých voličů plnit. V opozičních lavicích ve Sněmovně je to často velmi těžké. A úplně mimo Sněmovnu prakticky nemožné. Není proto divu, že Andrej Babiš si v rámci kampaně zahrál v pátek s radostí stolní tenis. Zápas o budoucí vládu se vyvíjí jednoznačně v jeho prospěch.