První salva souboje s Trumpem. Americká média hodnotí Bidenovo poselství o stavu unie

Přívlastky jako "plamenný", "odvážný" nebo "provokativní a "ryze stranický" používají americká média napříč spektrem k popisu letošního více než hodinového poselství o stavu unie prezidenta Joea Bidena.

Deník The New York Times: Biden se opakovaně pokoušel škádlit republikány. | Foto: Reuters

Zatímco liberální tisk poukazuje na energičnost, s níž Biden prokázal, že pro svůj úřad není příliš starý, a na účinné verbální výpady vůči republikánům, podle konzervativních komentátorů byl projev nesmířlivým pokusem sjednotit demokraty.

"Projev byl silným výkopem do začátku prezidentské kampaně," hodnotí Bidenovu řeč server Politico. "Neskrývaně politický tón jen prokázal, že v sázce bylo ten večer pro prezidenta hodně. Plamenný Biden představil tři výzvy - válku na Ukrajině, povstání z 6. ledna (u washingtonského Kapitolu, pozn. red.) a práva na interrupci - která by více utrpěla, pokud by se do úřadu vrátil jeho předchůdce Donald Trump," píše Politico.

Bidenova řeč, v níž prezident o Trumpovi mluvil jen jako o svém "předchůdci" v Bílém domě a nejmenoval jej, nebyla podle Politica snahou o usmíření nebo budování politické jednoty. "Byla to první salva bezprecedentně ošklivého a nebývale dlouhého nového souboje mezi ním a Trumpem," dodal server.

S tímto hodnocením se shodují i komentáře na serveru stanice Fox News známé svojí příchylností k Trumpově Republikánské straně nebo konzervativní výbor editorů deníku The Wall Street Journal. Podle Fox News se prezidenti v projevu o stavu unie běžně snaží hledat společnou řeč s druhou stranou, v Bidenově případě s republikány, slovům současného prezidenta však vládl "třídní boj" a "stranictví".

Podle komentátorů deníku The Wall Street Journal udělal Biden "otřesnou politickou chybu", když přirovnal ruskou hrozbu vůči americké demokracii k hrozbám, kterým čelí demokracie na domácí půdě. "Mezi invazí ruského prezidenta Vladimira Putina a ostrými stranickými debatami v USA není srovnání. Mnoho podporovatelů Ukrajiny toto ponese nelibě," píše deník. Komentář rovněž poukazuje na Bidenův místy zvýšený hlas, kterým se podle deníku snažil prokázat, že není pasivní a příliš starý a že voliči nemusí pochybovat o jeho fyzické zdatnosti.

"Když prezident Joe Biden přistoupí k řečnickému pultu, výzva, před kterou stojí, nejsou vysoká očekávání," píše z druhé strany spektra týdeník The Economist. "Je to úzkost jeho spolustraníků ohledně schopnosti 81letého člověka vést, či dokonce přednést přesvědčivou řeč o svém prezidentství. Sedmého března však Biden udělal krok směrem k rozptýlení těchto obav," uvádí týdeník a cituje Bidenovou reakci na "bučící" republikány, když hovořil o imigračních opatřeních nyní provázaných s americkou podporou Ukrajině. "No jistě, no jistě," ušklíbl se Biden. "Podívejte se na fakta. Já vím, že umíte číst".

Rovněž deník The New York Times píše, že Biden se opakovaně pokoušel "škádlit" republikány. "A síla toho byla jasně vidět na skleslém obličeji předsedy Sněmovny reprezentantů, republikána Mikea Johnsona, který odmítá zákon o ochraně hranice přednést na plénum. Mohl jen kroutit hlavou a doufat, že Biden už změní téma," komentuje deník.