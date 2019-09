Americký týden: Proč se americkým školákům hodí rychlé tenisky? Bang, bang, bang!

Děti, těšíte se do školy? Těšte se. Něco se tam naučíte a možná vás tam i zastřelí.

Televizní spot, který měl v USA premiéru tuto středu, začíná tak optimisticky, jaké jen začátky školního roku bývají. Vše voní novotou, batůžek, barevné pořadače a panečku ty nové tenisky, v těch se pěkně utíká po chodbě.

Zvlášť pokud se školou rozléhá bang, bang, bang… Střelec se blíží, ten nový mobil, první vlastní, poslouží. Poprvé, a hned naposled. Dokoukáte spot a je to jako rána do žaludku. Emočně vás to nejen vydírá, ale skutečně je z toho až fyzicky nevolno.

Vítejte zpátky ve škole... | Video: Youtube.com

A přesně tak to autoři spotu samozřejmě také chtěli. Ať už si o problematice zbraní v USA myslíte cokoliv, musíte uznat, že tohle je skvěle, profesionálně odvedená práce. A je to fér, protože síly se vyrovnávají.

Nebudu chodit okolo horké kaše, nejsem fanouškem americké Národní střelecké asociace (N.R.A.), která udělala z otázky zbraní v USA kulturní fetiš. Našich bouchaček se ani neopovažujte dotknout, druhý dodatek ústavy je svatý, nepřekročitelný. Je to naše svoboda, americká svoboda, freedom! Křičí z plna hrdla jak Mel Gibson na popravišti, jen místo středověkého meče svírají v rukách své moderní poloautomaty AR-15, kterými - jste-li šikovný střelec - lze popravit během pár minut několik desítek náhodně zvolených spoluobčanů. V kostele, ve Walmartu, na country koncertě, v základní škole.

Silná, vlivná N.R.A.

Nicméně je třeba přiznat, že N.R.A. to dělá dobře, v obhajobě a propagaci své věci je velmi úspěšná. Má okolo pěti milionů členů, kteří platí příspěvky, a vedle toho bohaté donátory. A spojíte-li peníze s propracovaným systémem politického lobbingu a profesionálními mediálními kampaněmi, výsledky se dostaví.

Poslední prohru N.R.A. utrpěla v roce 1994, když Kongres schválil zákaz prodeje takzvaných útočných zbraní, například výše zmíněného modelu AR-15. Od té doby si ale asociace už všechno pohlídala. Když zákaz v roce 2004 vypršel, Kongres se ani nepokusil jeho platnost prodloužit. A v posledních dvaceti letech jím neprošel žádný podstatnější zbraňový zákon.

Před prezidentskými volbami v roce 2008 N.R.A. podle vlastního vyjádření utratila 40 milionů dolarů, z toho 15 za kampaň proti tehdejšímu demokratickému kandidátovi Baracku Obamovi. Ve volbách 2016 střelecké sdružení naopak utratilo 30 milionů na podporu Donalda Trumpa. A loni, před listopadovými volbami do Kongresu, měla N.R.A. podle deníku New York Times utratit 20 milionů dolarů.

V americkém systému volného trhu myšlenek, zájmů a z toho vyplývajících politických postojů je N.R.A. prostě mocným, bohatým a vlivným hráčem. A proto je také dobře, že tento trh začíná mít šikovné účastníky i na druhé straně.

New kids on the block

Výše zmíněný působivý televizní spot, který měl během prvního dne na webu miliony shlédnutí, si objednala organizace Sandy Hook Promise, která nosí jméno po základní škole Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, kde mladý střelec před Vánocemi 2012 zavraždil dvacet prvňáků a šest dospělých.

Mezi zakladateli organizace je matka jedné z obětí, šestiletého Dylana. Jmenuje se Hockleyová a je bývalou marketingovou konzultantkou. Posledních pět let spolupracuje Sandy Hook Promise s agenturou BBDO New York, jednou z nejstarších a největších světových firem v reklamním oboru. BBDO pro Sandy Hook Promise udělala například už loňský spot, který ukazuje školní vraždění z pohledu střelce a který byl nominován na cenu Emmy.

Profesionálně odvedená práce samozřejmě něco stojí, stejně jako ani vysílací čas není zadarmo, ale i na to už Sandy Hook Promise má. Jedním z jejích hlavních donátorů je organizace Everytown for Gun Safety, kterou v roce 2006 založil a mohutně financuje miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.

Jinou obdobnou skupinou je organizace Giffords. Tu před pěti lety spoluzaložila bývalá kongresmanka Gabrielle Giffordsová, která byla v roce 2011 sama těžce postřelena během předvolebního mítinku v Arizoně.

Giffords v posledních měsících platila televizní spoty, které běží v domovských státech důležitých republikánských senátorů, například v Kentucky, odkud je šéf senátní většiny Mitch McConnell, a které lobbují za to, aby Senát přijal přísnější zbraňové zákony.

V USA v posledních letech vznikla ještě další zájmová sdružení, po loňském střílení na střední škole v Parklandu na Floridě tamní studenti založili hnutí March for Our Lives, které spolupracuje s jinou velkou reklamní agenturou McCann New York. Výsledkem je kromě jiného spot, v němž školačka dospělým vysvětluje, jak se mají chovat v situaci, kdy se v jejich okolí začne ozývat bang, bang, bang.

Freedom! A děti, těšíte se?

Opět jde o profesionální práci a opět je vám nevolno a opět se ptáte, zda tenhle útok na emoce není za hranou. Ale proč ne, když N.R.A. přesvědčuje Američany, že jakýkoli zbraňový zákon by byl koncem jejich svobody? Proč by se druhá strana neměla Američanů zeptat, zda je opravdu normální, aby jejich děti ve škole povinně nacvičovaly, jak se chovat, když do školy vtrhne střelec s poloautomatem a zásobníkem na 100 střel?

N.R.A je samozřejmě proti tomu, aby byly tyto velkokapacitní zásobníky zakázány. O. K., taky názor, ovšem nechť tedy na svobodném politickém trhu zvítězí ten přesvědčivější. V loňském roce zmíněné dvě organizace Everytown for Gun Safety a Giffords podle deníku New York Times za svoji věc dohromady utratily 37 milionů dolarů, tedy více než na druhé straně N.R.A. Freedom! říká N.R.A. Děti, těšíte se do školy? připomíná druhá strana.