Tři stovky blogů o všem, co je "drobátko na palici". Blogerské dílo psychiatra Radkina Honzáka

Bloger Aktuálně.cz Radkin Honzák byl nominován na letošní cenu Magnesia Litera v kategorii Magnesia blog roku. Porota jeho blog, do kterého pravidelně přispívá už od roku 2009, zařadila mezi šestici nejzajímavějších, z nichž čtenáři vyberou vítěze. Internetové hlasování končí 2. dubna 2018. Radkin Honzák (* 1939) dosud publikoval na Aktuálně.cz více než tři stovky glos, úvah a postřehů. Mnohé z nich si přečetly desítky tisíc lidí.

Tady je pět jeho textů z posledního roku, které vzbudily zasloužený ohlas čtenářů i pozornost poroty:

“Jak upadá ve světě zájem o sex (to už nemluvím o rozmnožování, protože projevy na toto téma začínají být riskantní), stoupá zájem o to, jak usnout. Podle mého by stačilo poslední hodinu zbrzdit denní aktivitu, vyčistit si hlavu, pak se vyčurat, pomodlit a jít ve fyziologickou hodinu, kdy startuje sekrece spánkového hormonu, spát.Z bloguNezdá se vám, že to je drobátko na palici?

“Budete dotazováni na zdravotní stav současného prezidenta. Měli byste mluvit pravdu. Mě ani tak nezajímají podrobnosti, chtěl bych jen odpověď na otázku, zda byste tomuto člověku, který chce řídit naši zem a do jisté míry ji svévolně řídí, podepsali papíry na řidičák a pak mu do auta posadili své dítě a poslali je po D1 do Brna.Z bloguVážení kolegové!

“Nastoupí do metra, vyjme z uší špunty na špagátě, z ruksaku pak dvoulitrovou petflašku a jemně, v objemu malého panáka, si z ní cucne. Zandá do ruksaku, nasadí zpět špunty a začne prstíky rejdit po chitrém telefonu (převzato z pana Kaplana: Mitnick – chitrá dáma, v palic samá sláma).Z bloguCo tím chtějí říct?

“Všichni tihle psychopati těží ze společenského prostředí, které jim v tom chování nejen nebrání, ale jejich rozpínavá sobecká ega toleruje a usnadňuje jim sebeprosazení. Od malička; zkuste napomenout dítě, které v tramvaji rozsévá oblohu chlebíčku po okolí. Matka vás seřve, a ještě se jí několik lidí zastane.Z bloguJde o víc, než o ubitého plameňáka, jde o charakter