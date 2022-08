Proč si hýčkáme kult agresivity?

Intolerance a často i hrubost, kterou politici ve veřejném prostoru předvádějí a svým stoupencům vštěpují, se společností šíří jako infekce.

Nadmíru rozzlobený pan Chum píše kvůli mému článku o válce na Ukrajině: "Pane Gazdíku, už byste se měl začít strachovat, že Váš pro společnost neužitečný život shoří po zásluze v jaderném ohni!"

Pozoruhodné varování. Leckdo mi už hrozil lecčím, jaderný oheň je to ale prvně. Pisatel však není zdaleka jediný, kdo se dnes snaží někomu vyhrožovat tím nejhorším možným jen kvůli odlišnému názoru nebo kvůli pouhému šíření prověřených informací. Nejeden zakomplexovaný domobranec už mně sliboval, že budu litovat, až si mě najde.

Viděno optikou politoložky Vladimíry Dvořákové, intolerance a často i hrubost, kterou politici ve veřejném prostoru předvádějí, je nebezpečně nakažlivá. "Mezi lidmi se šíří jako infekce," varuje vysokoškolská profesorka. I proto je podle ní ve společnosti tolik nenávisti a neschopnosti snést názory druhých. Jinými slovy: vytváření negativních vzorů vede k tomu, že lidé považují hrubost za běžnou a někdy přímo i hodnou následování.

Což se týká nejen slov, ale také gest. Podle odbornice na neverbální komunikaci Noemi Zárubové je totiž skoro vždy lze "přeložit" do mluveného jazyka - mají jasný slovní ekvivalent.

Spílání expremiéra Andreje Babiše (ANO), který na svých mítincích odpůrcům nadává do fašistů a nacistů; vztyčený ukazováček, jejž bývalý premiér Mirek Topolánek (ODS) svého času ukázal za řečnickým pultem v Poslanecké sněmovně svým oponentům; i hospodský slovník prezidenta Miloše Zemana představují jen nepatrnou výseč z hrubostí, jimiž politici již delší dobu "obohacují" - a tedy i utvářejí - veřejný prostor.

K čemuž připočtěme také další postřeh, který Noemi Zárubová nabízí: "Mnozí z těch, kdo se ucházejí o významné pozice a funkce, se stále častěji chovají jako predátoři, kteří loví zvěř a kteří proto chtějí co nejvíce voličů 'požrat'." Zesměšnění či ponížení protivníka se v takové atmosféře stává běžnou, ba oblíbenou součástí boje. A ten, komu se v této smutné disciplíně daří, je často vnímán jako vítěz. "V lidech to pak vyvolává pocit, že slušnost je slabost," komentuje situaci již citovaná Vladimíra Dvořáková.

Někteří politici, celebrity či veřejně činní lidé si to berou, bohužel, natolik k srdci, že slušné chování považují při získávání voličů a sympatizantů za kontraproduktivní. Lidé totiž podle nich (a jejich marketérů) chtějí silného vůdce, který se nebojí zaklít, hýří vypjatými gesty, případně umí praštit pěstí do stolu. Za frajera tak není považován slušný politik, ale ten, který to ostatním bez skrupulí natře. A ještě lépe - smázne je.

VIDEO: Babiš je zbytečně agresivní. To, že má hodně odpůrců, si zavinil i on sám, říká advokát Sokol (video z 9. srpna 2022).