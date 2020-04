Uzavíráme diskuse pod články. Debata o podstatných věcech však pokračuje

Od počátku května uzavíráme většinu čtenářských diskusí pod našimi články, zachováme je v omezené míře pouze na sekci redakčních blogů. O slušné diskutéry nadále stojíme a zveme je na naše sociální sítě.

Vážení čtenáři,

srdečně vás zdravím a chci znovu poděkovat za rekordní přízeň našemu webu v nelehkých časech koronavirové krize. Jsme si plně vědomi toho, jak těžce na řadu z vás tato nečekaná situace dopadla, o to víc si vážíme vaší ohleduplnosti i zájmu, který nám věnujete při vyhledávání přesných, pohotových a seriózních zpráv. Nebereme to jako samozřejmost a uděláme vše pro to, abychom pro vás kvalitní a atraktivní servis připravili i do budoucna.

Chtěl jsem vysvětlit jeden z kroků, ke kterému jsme se nově rozhodli. Od počátku května uzavíráme většinu čtenářských diskusí pod našimi články, zachováme je v omezené míře pouze na sekci redakčních blogů.

Důvod je dvojí. Zaprvé ekonomický: i my v Economii cítíme první dopady globální ekonomické recese kvůli koronaviru a jsme nuceni hledat úspory. Nadstandard, který jsme dlouho části našeho publika diskusemi pod články dopřávali (včetně práce minimálně tří editorů, kteří o diskuse kvůli zákonným ustanovením pečovali), si už bohužel nemůžeme dovolit.

To ale úzce souvisí s druhým důvodem. Kvůli zvyšující se polarizaci společnosti přibylo v diskusích pod články agresivity, vulgarity, urážek i dalších jevů, které jsou v normální diskusi nepřijatelné. Za jejich neustálé odstraňování jsme jako vydavatelství plně odpovědni, což stavělo naše editory do dlouhodobě neudržitelné pozice. Z diskusí rapidně mizela smysluplnější debata, neukáznění a agresivní diskutéři ji spolehlivě "zabíjeli".

Z ekonomických i redakčních důvodů proto s koncem dubna uzavíráme většinu diskusí pod našimi články, po nutných technických úpravách ji zachováme pouze v sekci redakčních blogů. Slušné diskutéry zveme tam i na naše sociální sítě (Facebook nebo Twitter). Doufáme, že naše rozhodnutí pochopíte. S cenzurou nebo omezováním svobody projevu nemá nic společného.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení!