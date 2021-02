Vítejte ve světě A+. Díky unikátní platformě se můžete stát součástí rodiny Aktuálně

Plzeňský fotbalista Jan Kovařík, který při nedělním ligovém utkání v Ostravě utrpěl silný otřes mozku, zůstává v místní nemocnici. V úterý by se dvaatřicetiletý krajní záložník či obránce mohl přesunout do domácího léčení.

Kovařík se při hlavičkovém souboji srazil s domácím De Azevedem, sice se hned snažil vrátit do hry, ale vypadal hodně otřeseně a dezorientovaně. Nakonec byl mostecký rodák ve 26. minutě vystřídán, odnesen na nosítkách do šatny a transportován do nemocnice na vyšetření. Viktoria zápas 17. kola vyhrála 2:0.

"Jan Kovařík utrpěl silný otřes mozku, zůstal tedy hospitalizován v ostravské nemocnici. Pokud bude vše v pořádku, zítra by mohl být propuštěn a převezen do domácí péče," řekl ČTK tiskový mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík.