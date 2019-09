Pondělní start Petra Viziny: Milovníci Thermalu, plačte - začala jeho oprava

V chátrající ikoně karlovarského hotelnictví odstartovala nákladná rekonstrukce. Konečně? Ani ne. Spíš bohužel. Půlmiliardová investice komplexu neslibuje nic dobrého.

Dnes to bude trochu osobnější. Znovu, už po tolikáté, jsem fascinovaně obhlížel dílo manželů Věry a Vladimíra Machoninových. Tentokrát ze střechy kruhového solitéru, který patří ke komplexu hotelu Thermal. Uvnitř té oblé stavby s pláštěm šedivého betonu se skrývají barevně zařízené kinosály i kavárna, nyní poněkud zašlé elegance. Koupili jsme si pití do kelímku, protáhli se rozbitými dveřmi zadního vchodu a vyšli i přes výstrahu po rozbitém schodišti na zpuchřelou střechu. "Můžeš mi říct, co se ti na téhle stavbě líbí?" přeruší mě kamarád Honza. Mžouráme do padajícího soumraku, Thermal se v něm jeví v kontrastu s okolím ještě přízračnější.

Začal jsem tím, že jde o velkorysé gesto, kterým zkraje 70. let vstoupila moderní doba do podřimující lázeňské atmosféry Karlových Varů. Že Machoninovi postavili cosi jako přehradu jednolité řece zdobné secese se zlatými klikami u oken a dveří, která se s bělostnou šlehačkou fasád sune dolů z kopce údolím říčky Teplé. Že všechny ty hmoty a proporce mají svůj smysl v promyšleném a komponovaném vnitřku, ve službě pohodlí pro návštěvníky hotelu. Tvůrci jej domysleli až do posledního detailu, třeba typických rudých koženkových křesel - ušáků, ve kterých se má host - podle slov architektky Machoninové - ztratit. "Důstojně odměřený navenek, uvnitř se ti odmění pohodlím a důvtipem, chápeš?" vysvětloval jsem Janovi.

Koupelí ve zdejším hotelovém bazénu vždy vrcholilo naše vodácké sjíždění Ohře. Metodou filmového střihu tak vodácké putování končilo snovou pasáží, v níž děti přivyklé tábořištím sledují arabsky či rusky hovořící hosty v županech a papučích, s nimiž - jak v nějaké verneovce - projíždějí luxusem hotelu lanovkou k bazénu. Ten přitom není jen tak obyčejnou nádrží na vodu, ale vstupuje se tu do vody kaskádami jako na obraze M. C. Eschera. Ostatně, Thermal vznikl pro potřeby filmového festivalu.

Co je to brutalismus

To hotelu v debatách o rekonstrukci, která právě začala, dvakrát nepomáhá. V kulturní válce, v níž žijeme, těžko vysvětlit investice do něčeho tak neproduktivního, jako je každoroční sledování filmů. K čemu je to dobré? Ale třeba se mýlím a jde o nešťastné slovo brutalismus - směr, k němuž je architektura hotelu často řazena. Pojem je to chytlavý, poněkud nepřesný, hlavně však nebudí žádný příznivý dojem.

Podle zpráv o právě započaté rekonstrukci za 580 milionů korun je jasné, že brutalismus, architektonický a politický, zažíváme právě nyní. Není to brutalismus razantních zásahů do veřejného prostoru, jde o ničivé síly málo spektakulární, brutalitu postupného rozkladu a rozvratu ve jménu byrokratické rozvážnosti a šetrnosti. Jak upozorňuje časopis Respekt, komplexní architektonické dílo, jehož části spolu souvisejí funkcí i vzhledem, je už nejspíš nadobro rozparcelováno na lukrativnější části pro bohatou klientelu a části, kde by se snad mohli objevit i takoví umouněnci jako rodina na vodácké dovolené. Dokonce i ten padesátimetrový bazén bude možná rozdrobený na menší dílky. Nejspíš podle toho, jak bohatý je host, který se tu koupe, jinak si to vysvětlit neumím.

Na rekonstrukci Thermalu jako celku nedohlíží žádný architekt, natož abychom chtěli někoho renomovaného se zkušeností s revitalizacemi a rekonstrukcemi, třeba Josefa Pleskota nebo Ladislava Lábuse. Proč taková nuzota? Thermal není kulturní památkou, tedy nebyl oficiálně prohlášen za práci a odkaz předků, které máme povinnost ochraňovat pro budoucnost, jak o tom nedávno mluvil prezident Zeman při jmenování nového ministra kultury. Myslel tím patrně hrady a zámky, nikoliv práci předků, kteří jsou stále naživu, jako architektka Machoninová.

Pošlete harmonikáře

S rekonstrukcí rozděleného Thermalu bez taktovky hlavního architekta je to asi tak, jako kdybychom souhlasili, že symfonickou skladbu bude v tomto případě z důvodu úspor namísto orchestru hrát třeba tahací harmonika a zobcová flétna. Ušetříme! Smyčce či dechy mohou zatím hrát v drahých hospodách k večeři a konečně i na ten akordeon a flétnu se dají zahrát hlavní melodie skladby, takže posluchač zhruba ví, oč skladateli původně šlo.

"Já to necítím jako veřejnou věc. Je tu hotel a my ho musíme rekonstruovat, aby mohl vydělávat a sloužit," cituje Respekt náměstka ministryně financí Jiřího Volfa. Takto předsedu představenstva akciovky, která Thermal ve veřejném zájmu spravuje. "Snažíme se, aby ten hotel byl v maximální míře tak jako kdysi, měl stejnou barevnost, stejné chodby, podobné dveře. Ale nemůžeme vést debaty o tom, jestli má být něco tak, nebo jinak," zmiňují Lidovky.cz slova samotné ministryně z tiskovky k rekonstrukci Thermalu.

Příběh Thermalu nespěje k dobrému konci. Kvůli stavbě s nesmyslnou nálepkou "komunistického brutalismu" si nikdo pálit prsty nebude, viděli jsme na příkladu Transgasu či Hotelu Praha. A debatu o tom, jestli k Thermalu patří i stylové interiéry a sklo od Libenského nebo Roubíčka, můžeme rovnou odmávnout jako zbytečné starosti estétů. Spíš se brzy dočteme o privátních sběratelích, kteří umělecká díla a nábytek z hotelu vykupují a zachraňují za své.

Je snadné slova ministryně Schillerové ironizovat s tím, že funkčnost a krása Thermalu nebyly výsledkem nekonečných diskusí, ale kompetencí architektů a stavařů.

Nebyla to ani ona, ani náměstek Jiří Volf, ba dokonce ani Andrej Babiš, kdo přišel s tezí, že stát je nejhorší vlastník, a proto v případě Thermalu nedokáže nejen ochránit, ale dokonce už ani pochopit a definovat veřejný zájem, totiž zachování komplexu jako promyšleného funkčního celku.

Netuším, jestli jsem přítele Jendu přesvědčil, že poněkud sešlý hotel, na jehož střeše stojíme, má takovou cenu. A vůbec nevím, co bych odpověděl na otázku, jak je možné, že tahle promyšlená a velkorysá stavba vznikla za socialismu, zatímco naše nová, svobodnější doba dokázala Thermal pouze vybydlet a rozparcelovat v naději na profit. Co byste řekli vy?