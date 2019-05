Ruch & Rachot: Copak Babiš nemá číslo na její mobil, aby Milku řešil přímo a hned?

Sledujeme zářezy volební kampaně a Noční vlky.

Eurovolební kampaň tiše bublá a Česko se z velmoci zahradních bazénů, rozhleden a pervitinu mění na velmoc nezvěstných analýz. Nejdřív se ztratila slavná analýza k předraženým církevním restitucím, nemá ji Babiš ani Schillerová. Pak zase analýza o hospodaření neziskovek ("Děláme analýzu. Poprvé v historii této země se tím premiér zabývá. Když jsem byl ministrem financí a žádal jsem o to Sobotku, tak ho to nezajímalo."), stejný příběh vypaření. No a teď se ke všemu začala na Hradě pohřešovat analýza Marie Benešové. Není k mání. To si jako to trestní stíhání máme objednávat bez analýzy? Žádáme manuál.

* * * Obě strany menšinového kabinetu trpí v předvolebním boji jistou nekonzistencí. Nebo netrpí, já myslím, že je jim to spíš jedno, trpí jiní.

Zatímco poslanec Dolínek (ČSSD) promlouvá na demonstraci na Staroměstském náměstí, poslanec Foldyna (ČSSD) na Barrandově vyje se Soukupem a Nočním vlkem. ČSSD hlásí, že lpí na veřejnoprávních médiích, někdy se dokonce zdá, že je verbálně brání, na druhé straně její politici figurují jako stafáž v televizi politika a ČTbijce Jaromíra Soukupa. A nejde zdaleka jen o Foldynu v motorkářské bundě. Tady něco nehraje.

Potravinářský magnát Andrej Babiš se zase předvolebně rozhořčil: "Pokud mi řetězce potvrdí, že ony (naše děti, pozn. red.) si nemůžou koupit originál Milku, tak to je skandál. A půjdu po tom. A tvrdě. A budu psát paní Vestagerové (Margrethe Vestagerová je evropskou komisařkou pro hospodářskou soutěž, pozn. red.), nechť v tom udělá pořádek."

To je dobré. Babiš nejdřív před pár dny řekne, že "musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou evropskou zpolitizovanou komisi", a že se "musíme vrátit k tomu, jak tomu bývalo: prezidenti a premiéři na Evropské radě se domluví a potom zkrátka řeknou Evropské komisi, co má dělat". Rozhodovat mají členské státy (fakt silné Česko a spol.). Ale kvůli Milce tvrdě a nekompromisně… pošlu dopis té zpolitizované eurokomisařce, ať s tím kouká něco dělat. Ať maká!

Vlastně: Proč jí Babiš píše, copak nemá číslo na její mobil, aby to řešil přímo a hned?

* * * Volební kampaň se nese ve znamení revivalů. Kromě zápasu o kvalitu potravin je zpět také věčná ambice očesat zisky českých bank. Jestli se tomu má říkat bankovní daň (ČSSD), nebo procenta z dividend (ANO), to je pěšky jako za vozem. Velké iluze bych si ale nedělal - už v roce 2005 byly noviny plné titulků, jak si ministr financí chce na krutě bohatnoucí banky posvítit, došlápnout a tak dále (šlo hlavně o bankovní poplatky). Fakt tvrdě a nekompromisně. Jak to dopadlo, je známo.

Jo, a ten ministr se jmenoval Bohuslav Sobotka.

* * * Prý někdo říkával (já to naštěstí na vlastní uši neslyšel, ale prý), že v Čechách bude dobře, až se kozácký kůň napije z Vltavy. Tuhle alegorii slovanské vzájemnosti aktualizujme: Místo kozáckých koní tankují harleye Nočních vlků, a ne ten sajrajt z ropovodu Družba, ale pěkně naše státní hmotné rezervy. Tak je to přesnější. A neříká se bude dobře, ale bude líp. Dokud dýcháme, stupňujeme.