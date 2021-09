Semafor, nebo Jamajka? Němci volili změnu, možná se jí ale nakonec úplně nedočkají

Volby do Bundestagu ukázaly, že navzdory všem krizím u našich západních sousedů slábne extrém. Hlavním tématem se pro ně stala péče o klima.

Na koho ukážu, ten to bude. Ačkoli liberální FDP nevyhrála, její šéf Christian Lindner rozhoduje o tom, zda nechá vládnout "semafor", či "jamajku". | Foto: ČTK/imago stock&people/Jean MW via www.imago-images.de

Německá sociální demokracie (SPD) poprvé po sedmnácti letech zvítězila ve spolkových volbách. Dosáhla na více než čtvrtinu všech hlasů (26 %) a polepšila si tak od minule o pět procent. Dosud nejvlivnější poltická síla - konzervativní unie CDU/CSU - naopak utržila historickou porážku, když přišla o bezmála devět procent hlasů. Samotná CSU přitom v Bavorsku, své tradiční baště, ztratila sedm procent podpory. To je pro ni šokující propad.

Skoro šestiprocentní nárůst ve srovnání s předchozími volbami naopak zaznamenali Zelení (celkem 14,6 %). A byť cítí velké zklamání a hořkost, protože v průzkumech ještě na jaře vedli, nelze takový vzestup považovat s chladnou hlavou jen a jen za neúspěch. Spočítáme-li hlasy pro ně a SPD, je to ve vztahu k výsledkům z roku 2017 dohromady 11% navíc, což lze číst jako jasný signál, že německá společnost se chce vydat směrem, který obě levicové strany nabízejí ve svých programech. Zvlášť podíváme-li se na počty odevzdaných hlasů: SPD získala na svou stranu nově dalších 1,4 milionů lidí, Zelení 830 tisíc.

Žlutí, červení a černí

Aby ale mohli oba přirození programoví partneři vládnout, potřebovali by přesvědčit ke spolupráci liberální FDP. Vyjednat ovšem kabinet v barvách silničního semaforu - tedy koalici červené SPD, žluté FDP a Zelených - bude velmi obtížné. Už proto, že sociální demokraté před volbami na liberály celkem nevybíravě útočili. Ti navíc slibovali lidem snížení daní, což se zase prakticky vylučuje s velmi náročnou sociální a klimatickou politikou, kterou mají vetknutou ve štítu SPD i Zelení.

Lídr FDP Christian Lindner už dal ostatně v prvních povolebních vystoupeních jasně najevo, že před „semaforem“ preferuje koalici „jamajskou“ - tedy souručenství své žluté FDP s černou konzervativní unií CDU/CSU a Zelenými.

Do soutěže o kancléřský post a sestavení vlády se tak dostává i poražený konzervativní lídr Armin Laschet, třebaže jej Němci považují za největšího škůdce křesťanských demokratů. Celkem 56 % si jich podle průzkumů myslí, že své straně neprospívá. Ba co hůř, je o tom přesvědčeno i 46 % těch, kdo CDU volí.

Laschet si ovšem místo sypání popela na hlavu připisuje zásluhy za to, že z parlamentu včera zmizela postkomunistická, ostře levicová partaj Die Linke. Podle svých slov to považuje za jasný signál, že Němci chtějí vládu, která bude podporovat nejen klimatická opatření, ale také ekonomický růst. Což lze chápat jako jasné gesto vůči Zeleným, že CDU je připravena vyjít jim maximálně vstříc v jejich klíčové agendě, pokud by se odhodlali utvořit spolu s ní a FDP „jamajský“ kabinet.

Nic jiného ostatně Laschetovi ani nezbývá, chce-li se udržet ve hře. Lídryně Zelených Annalena Baerbocková totiž nikoho nenechala na pochybách, z jakých pozic bude o vládě vyjednávat: „Výsledek voleb ukazuje, že voliči chtějí Klimaregierung“ - vládu, jejíž hlavní agendou bude ochrana klimatu.

Alternativa, která má alternativu

Jasné každopádně je, že Němci žádají změnu. Podobně zřetelné je ovšem také to, že nemá být nijak radikální. Chtějí si prostě jen odpočinout od vládnutí křesťanských demokratů, kteří zemi řídili celkem 52 ze 72 svobodných let.

Porážka CDU/CSU totiž není jen osobním krachem nepřesvědčivého Armina Lascheta, nýbrž i výsledkem jalové kampaně celé unavené konzervativní unie, která tentokrát po dlouhé době nefungovala jako přesně vyladěný politický stroj. Což výmluvně ilustruje krom jiného také fakt, že SPD připadl také celý volební okrsek končící a osobně stále mimořádně oblíbené Angely Merkelové.

Spolková politická scéna se fragmentarizuje, lidové celostátní strany slábnou. Během šestnáctileté éry Angely Merkelové přišly dohromady o šestinu voličů. Zatímco dříve získávaly dohromady až dvě třetiny hlasů, dnes dosáhnou zhruba na jejich polovinu. Německo čeká období názorově pestřejší demokracie, pro níž jsou charakteristické početnějších a tím pádem i o něco bouřlivější vládní koalice. Může přitom ale těžit ze zkušeností, které už politici nasbírali na zemských úrovních, kde se takovým vládám celkem dobře daří. Není tedy důvod nevěřit, že to nezvládnou i celorepublikově.

Krom toho přinesly nedělní spolkové volby ještě jedno důležité poznání: Alternativa pro Německo (AfD) není alternativou pro Německo, ale jen pro vybrané východní regiony. Extrémní národovecká strana zvítězila jen v Durynsku, kde o pár desetin procenta předstihla vítěznou SPD. Druhé místo pak obsadila v Sasku. Celostátně si ale pohoršila o 1,5 %.

Spolu s ní pak propadli i již zmiňovaní kritici kapitalismu Die Linke, kteří ztratili více než čtyři procenta voličů a nepřekonali tentokrát hranici nutnou pro vstup do Bundestagu.

Vzdor všem krizím tedy extrémní naladění v Německu spíše mírně klesá, a to ve prospěch demokratických stran v levém středu. O sestavení nového kabinetu se tedy teď budou z vůle Němců pokoušet demokratické strany, které se v předvolební kampani dokázali vyhnout největší politické nemoci současnosti - totiž zhoubnému populismu. Laschetova kampaň proti levici tento nádech sice nepostrádala, ale měřeno tím, co známe z našich zeměpisných šířek, šlo stále o velmi věcnou demokratickou diskusi.

Německo se probudilo do nových politických časů a nepochybně teď ještě nějaký čas potrvá, než se v nich jeho čerstvá reprezentace zorientuje. Pokud by se ale z obav či neschopnosti nalézt komrpomis rozhodla pro již vyzkoušenou minulost (velká koalice SPD s CDU/CSU), byla by to špatná zpráva pro celou Evropskou unii, která potřebuje nový impuls. A od koho jiného jej očekávat, než od ekonomického i politického motoru celého kontinentu?

Autor je analytikem týdeníku Euro.

