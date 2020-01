Síť Karolíny Šimkové: Holka jako obrázek. Na Instagram tajně dorazil krásný nový svět

Populární sociální síť začíná připomínat Benátky. Její kanály stále intenzivněji zaplavuje reklama. Jen se jí tak často nesmí říkat, abyste nepřišli o iluze a nepřestali platit.

Asi to znáte. Jste zrovna na cestě do práce nebo školy a ze zvyku projíždíte sociální sítě. Díváte se, co dělají "přátelé" - kamarádi, ale i lidé, které jste potkali jednou v životě. A taky celebrity nebo oblíbení influenceři.

Hned víte, kdo byl kde na večeři a co skvělého jedl, kdo se toulá po horách a kdo odjel relaxovat k moři. A tak nějak bokem i něco navíc: s jakou cestovkou tam můžete vyrazit taky, v jaké restauraci mají zrovna speciální menu nebo s jakým kódem si teď můžete pořídit hodinky za skvělou cenu. A najedou zjistíte, že nemáte ani ponětí, jak se stalo, že už je máte v internetovém košíku…

Své peníze dejte mně

Zažila to nejspíš už většina lidí, kteří jsou na Instagramu. V aplikaci, již dnes užívá více než dva a čtvrt milionu Čechů (a přes miliardu obyvatel planety), totiž za poslední rok citelně přibylo reklamy.

Mark Zuckerberg, jemuž síť na sdílení fotografií od roku 2012 patří, vsadil na její rostoucí oblibu. Zatím sice ještě stále nejvíc vydělává na Facebooku, svém prvním "dítěti". Ale už letos mají podle odhadů příjmy z reklamy na Instagramu dosáhnout až 70 procent objemu, který dnes generuje nejstarší sociální síť. Facebook přestal táhnout. I kvůli skandálům s úniky dat ztrácí atraktivitu především mezi mladými lidmi.

Od loňského června se reklamy začaly objevovat prakticky ve všech sekcích Instagramu. Včetně míst, kde byste je dříve nečekali. Intenzivní snahu, aby se nakupování na této síti stalo co nejjednodušší záležitostí, nelze přehlédnout. Kromě klasických reklam přibývá zejména takzvaných sponzorovaných příspěvků. Firmy totiž dobře vědí, že své produkty nejlépe prodají, když je ostatním budou ve svých postech doporučovat známé a oblíbené tváře - influenceři.

Továrna na sebepropagaci

Právě tento specifický druh celebrit je dnes nejefektivnějším marketingovým "nástrojem". Obchodníci proto do spolupráce s nimi investují stále více peněz. Podle výzkumů totiž 92 procent spotřebitelů věří doporučení jiných lidí mnohem více než klasické reklamě. Studie, kterou zveřejnil časopis AdWeek, zase odhalila, že na názor influencerů dá přes 44 % respondentů. A více než 49 % dotazovaných si už také nějaký jimi propagovaný výrobek koupilo.

Celosvětově dnes firmy za takové sponzorované příspěvky utratí každý rok kolem 8,5 miliardy dolarů. A z největší části právě na Instagramu. Není tedy divu, že za posledních pět let vzrostla průměrná finanční odměna za sponzorovaný příspěvek na této sociální síti více než desetinásobně. Ještě v roce 2014 inkasovali influenceři za každé své doporučení v průměru 134 dolarů, loni už to bylo 1642 (zhruba 38 tisíc korun).

A tuhle boží věc už máte? Influenceři, tedy vlivné osobnosti sociálních sítí, se dělí do několika skupin. Výrobky zadarmo dostávají všichni, ale poměrně významně se liší odměna za jejich propagaci. "Nejnižší" kategorii tvoří mikroinfluenceři. Ti mají na Instagramu mezi deseti až sto tisíci followery a za příspěvek dostávají řádově stovky dolarů (přibližně dva až deset tisíc korun). Nanoinfluencery sledují stovky tisíc lidí a za příspěvek tak dostanou až 250 tisíc korun. Majitel účtu, kterému se podaří přesáhnout milion sledujících, už může inkasovat i 500 tisíc korun. K těmto "vyvoleným" patří nejčastěji různé celebrity: modelky, hudebníci, herečky a herci. Zcela zvláštní třídu pak reprezentuje například Kim Kardashian, jedna ze slavných sester. Její instagramový účet sleduje 154 milionů lidí a za jeden propagační příspěvek si tak přijde až na milion dolarů.

Z Instagramu, který byl původně především prostorem sdílení, se tak postupně stala továrna na sebepropagaci a zejména velký byznys. Jistě zde má pořád své místo i originální, inspirativní a autentický obsah. Ale jeho stále větší část zabírají příspěvky, jejichž hlavním účelem je obchod.

Měnící se charakter Instagramu ovlivňuje i celkovou atmosféru, která v jeho prostředí panuje, a v důsledku pak i uživatele. Především ty nejmladší.

Přece si nebudeme povídat o prachách

Na tom, že influenceři propagují značky a výrobky, ke kterým mají pozitivní vztah, sami je vyzkoušeli a věří jim, není samozřejmě nic špatného. V principu se to podobá oblíbeným a vyhledávaným uživatelským recenzím či testům.

Jenže stále častěji se stává, že internetové celebrity vřele doporučují i věci, které by si sami nikdy nekoupili. Ba co víc: tají přitom, že za to dostali štědrou odměnu. Někdy úplně a někdy to jen velmi velmi nenápadně naznačí na konci příspěvku. Dobře vědí, že sponzorované posty nejsou hlavním důvodem, proč mají tak velké a věrné publikum. A nijak netouží po tom, aby zjistilo, kolik reklamy mu ve skutečnosti podstrkují.

Řada inzerentů je v tom navíc vydatně podporuje. Podle výzkumu Fakulty sociálních věd UK každý dvacátý inzerent influencerům označování reklamy u sponzorovaných příspěvků dokonce přímo zakazuje. Obě strany zkrátka zneužívají toho, že pravidla zatím explicitně nestanovují povinnost přiznat barvu.

Začíná tak přibývat i případů, kdy instagramové celebrity čelí kritice či dokonce žalobě za propagaci nekvalitních nebo přímo škodlivých výrobků. Například nedávno byl třem známým americkým influencerkám zablokován účet, protože propagovaly zdraví ohrožující přípravky na hubnutí. Opačnou kritiku si pak vysloužila třeba modelka Gigi Hadid za to, že spojila své jméno s fastfoodovým řetězcem McDonald's.

Není nijak neobvyklé, že atraktivní influencerky (jsou to většinou ženy) s desítkami tisíc sledujících propagují nebezpečné zeštíhlující čaje nebo kolagenové výplně rtů či botoxy. A sugerují svým - často mladistvým - obdivovatelkám, že s jejich pomocí určitě dosáhnou stejně "dokonalých" rtů i těl. Právě tato část jejich publika má přitom podle průzkumů problém rozpoznat, zda mu někdo v on-line světě říká pravdu nebo lež.

Nasnídejte se iluzí

Na Instagramu uživatelé stráví každý den průměrně 53 minut. Když pravidelně skoro hodinu konzumujete iluze, je velmi těžké jim nepropadnout.

Zvláště je-li vám pod dvacet, trápí vás pochybnosti, ovládá touha vypadat co nejlépe, a nadto věříte, že obdivovanému vzoru záleží na tom, aby vám pomohl ke spokojenému a šťastnému životu. I když vám ve skutečnosti chce říci jediné: kupte si věci, které nepotřebujete, za peníze, které nemáte.