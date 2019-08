Tabu padlo. I Češi se dožili levnějšího internetu v mobilech

Ještě před rokem všichni čeští operátoři svorně tvrdili, že u nás mobilní tarif s neomezenými daty nebude, třebaže je to minimálně v polovině evropských zemí běžné. Letos je všechno jinak.

Co přesně se stalo? T-Mobile ve středu oznámil, že od 1. září začne prodávat tarif s neomezenými daty. Už před časem to sice udělal i konkurenční Vodafone, ten svou nabídku ale podmiňoval v nejlepší tradici českého trhu hned několika kličkami. Jednak omezenou rychlostí, jednak pravidlem, podle kterého si zájemce musel koupit takové tarify nejméně dva, a konečně i nutností přibrat si k nim pevnou linku. T-Mobile teď žádné dodatečné háčky nepožaduje.

Jak trefně poznamenal analytik Fredrik Jungermann ze společnosti Tefficient, když už i zdejší telekomunikační společnosti, které patřily k tvrdým obráncům datových limitů, zavádějí neomezená data, je jasné, že takové tarify jsou nový mainstream.

Na změnu bylo založeno už před prázdninami, když T-Mobile přišel s poměrně odvážnou (a to i na evropské poměry) akcí "léto bez limitů". Fakticky tak bylo možné za pár stokorun neomezeně datovat doma i v unii, což zřejmě ocenili hlavně rodiče malých dětí, které se tak mohly během dlouhé cesty k moři zabavit sledováním videa. Spolu s limity padla během léta také řada rétorických figur, které všichni čeští operátoři ještě v nedávné minulosti tak rádi používali.

K nejoblíbenějším patřila věta: "Češi většinou své datové balíčky ani nevyčerpají." Aby také vyčerpali. Pokud uživatel ví, že za překročení hranice je celkem tvrdě penalizován, dává si samozřejmě pozor. Když ovšem T-Mobile zvedl stavidla, začali Češi "čerpat" vcelku nadšeně. Průměrný zákazník léta bez limitů letos prodatoval přes 12 GB, tedy asi desetinásobek loňského množství.

Udržitelná tak přestala být i pohádka o tom, jak by nápor zákazníků s neomezenými daty položil zdejší sítě. Nepoložil. Jen v červenci prosurfovali takoví zákazníci (tedy zhruba tři čtvrtě milionu lidí) 9,5 petabytů dat.

Věčné prázdniny

Zcela neomezený mobilní tarif má být u T-Mobilu k mání za 1575 korun. To je nová maximální hranice telekomunikační služby na českém trhu (protože víc než neomezenost operátoři neposkytnou). Za cenu o tři stovky nižší dostane uživatel 50 GB maximální rychlostí a poté její snížení na 10 Mbps, což je ale pořád akceptovatelná hodnota pro využití v chytrém mobilu.

Porovnáme-li to s okolními státy, nevychází taková cena jako vysloveně nepřátelská. Není to však ani na žádné velké jásání. V Německu nabízí místní T-Mobile totožnou službu za 80 eur (2080 korun), v Rakousku už ale jen za 45 (1170 korun). A především: v devíti z osmadvaceti evropských zemí dostanou zákazníci neomezený tarif za maximálně třicet eur. Často však i za méně, jak neúnavně co půl roku připomíná analytická společnost Rewheel.

V Česku je tedy zatím sice pořád draho, ještě před pár měsíci ale operátoři s odkazem na nejrůznější výmluvy vážně tvrdili, že data bez limitů tady nejspíš vůbec nikdy nebudou. K nejabsurdnějším (a právem nejvysmívanějším) patřila ta, podle níž jsme na něco takového zkrátka moc kopcovitou zemí.

Dnes jsou podobné řeči konečně na odpis. A spolu s nimi i nemilá tradice dlouhodobých úvazků a smluv na dobu určitou - stát je plánuje fakticky zlikvidovat v novele zákona o elektronických komunikacích. T-Mobile v nové nabídce tento krok předjímá a uzavření dlouhodobé smlouvy nevyžaduje. To je velký rozdíl oproti výše zmíněné neatraktivní nabídce Vodafonu, který chce navíc po zákazníkovi i dvouletou smlouvu.

Jedna otázka ale zůstává. Jak na novou situaci zareaguje zdejší třetí operátor - O2, který má své nové programy představit v polovině září. Ať budou jakékoli, jisté je jedno: doba pouze omezených mobilních dat skončila.

Autor je konzultant a bývalý novinář. V letech 2012-2017 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu.