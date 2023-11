Tři roky za znásilnění politikem. Je smutné, že i tento trest je “úspěch”

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri si ve čtvrtek vyslechl zatím nepravomocný verdikt v případě dvou znásilnění a pokusu o třetí. Soud ho shledal ve všech bodech obžaloby vinným a poslal ho na tři roky do vězení, nepodmíněně. Je to dostatečný trest za dost možná doživotní traumata hned několika žen?

Více než sedm let poté, co mu první z žen z procesu řekla ne a on s ní navzdory tomu prováděl sexuální praktiky, přichází rozsudek, který se dá hned z několika důvodů vnímat jako klíčový. V Česku nemá obdoby už jen tím, že pachatelem je bývalý poslanec. Znásilnění se Feri dopustil v době, kdy už působil v lokální politice, pokusu o třetí pak po zvolení do Parlamentu České republiky, kdy měl tak trochu v popisu práce zlepšovat lidem život.

Trojice mladých žen - stejně jako další, jejichž případy se nakonec k soudu nedostaly - našla navzdory traumatu odvahu promluvit a postavila se de facto celebritě. To není samozřejmé.

Podle dat organizace Bez trestu je v Česku oznámeno zhruba jen pět procent znásilnění. Zlomek z nich se dostane k soudu. Každý druhý pachatel, který je shledaný vinným, pak dostane pouze podmínku. Za všechny připomeňme případ muže, který letos v létě dostal podmíněný trest za zneužití hned několika mladých chlapců ve věku od 10 do 14 let. V tomhle kontextu se tříletý nepodmíněný trest, ať už je obviněným kdokoliv, jeví jako "výhra spravedlnosti" a je důležitou nadějí pro další oběti, že jejich příběh někdo vyslechne a viníka potrestá. Není to ale přesto vzhledem k tomu, čím vším si tyto ženy prošly, málo? A není smutné, že je mnoho z nás možná až překvapených, že to zase není jen ta podmínka?

Ženy utrpěly psychickou újmu, která měla - a jistě ještě bude mít - dopad na jejich osobní život, jak zaznělo i z úst soudkyně. "Nelze přehlédnout, že to byly perspektivní mladé ženy, u kterých došlo vinou obžalovaného k dlouhodobému snížení kvality života. Jejich životní dráhu to poznamenalo," uvedla Lenka Hájková při vynášení rozsudku. U dvou z žen propukla silná posttraumatická porucha.

Další těžké chvíle ženy jistě prožívaly poté, co vyšel první text o jejich případech a nejen pachatel, ale i část veřejnosti jejich prožitky veřejně a opakovaně zlehčovali a zesměšňovali, někteří až dosud. Namátkou výroky bývalého kandidáta na prezidenta Karla Schwarzenberga, který na začátku kauzy řekl, že je normální, že chce mladý kluk dostat holku do postele. Později tento názor sdílel i exprezident Miloš Zeman. Lidé, kteří by měli jít příkladem.

Ženy vše znovu prožívaly i během následujících policejních výslechů, během soudních líčení - v druhém případě za hlasitého smíchu pachatele, který jejich výpovědi poslouchal v oddělené místnosti. Ten je navíc podle jejich zmocněnkyně Adély Hořejší opakovaně zastrašoval - připomenu, že mimo jiné identifikoval jednu z obětí, jejichž případ se k soudu nakonec nedostal.

Když už se blížil konec alespoň prvního soudu (Dominik Feri se na místě odvolal), rozsudek, ve kterém lze oběti identifikovat, oproti pravidlům a zákonu živě odvysílala televize Nova na svém webu. Soukromí obětí bylo znovu narušeno. A po tom všem znovu promluvil Karel Schwarzenberg s tím, že je mu líto Dominika Feriho. Lítost k obětem nezmínil. Jen upozornil na to, že žádná justice podle něj není zcela nezávislá. Další a další sekundární viktimizace, která je bohužel v české společnosti v případně sexuálního násilí tak častá.

I s přihlédnutím k tomu, že trest může a často bývá po odvolání nižší - státní zástupkyně vyšší trest ani nenavrhovala -, nejsou tři roky vysoký trest. Domácí pěstitelé marihuany mnohdy dostanou až dvojnásobek. A pro porovnání, ve Spojených státech dostal loni politik za znásilnění stážistky 20 let vězení. Vím, jsou to Spojené státy, kde jsou soudní systém a sazby trestů jiné a dotyčný měl na svém kontě na rozdíl od Feriho už několik dřívějších provinění, ale přesto. Nemohl by tento rozsudek být milník, po kterém budeme brát a trestat sexuální násilí vážněji a adekvátněji? Bylo by to vůči těmto ženám i dalším obětem, které často z mnoha důvodu mlčí, fér.

Spotlight: Prasklo to na jednoho a už je to téma. Vysmátý Feri ale odrazuje oběti, říká Urbanová (28. 2. 2023)