Žid, který volí demokraty, by se měl stydět, řekl Trump. Přišla kritická smršť

Americký exprezident Donald Trump na začátku týdne čelil kritice Demokratické strany a zástupců židovské komunity poté, co prohlásil, že Američané židovského původu, kteří volí demokraty, nenávidí své náboženství. Podle deníku The New York Times (NYT) výrok evokuje antisemitskou rétoriku připisující Židům "dvojí loajalitu".

Trumpovo vyjádření reagovalo na projev z minulého týdne, v němž lídr demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Exprezidentův bývalý poradce Sebastian Gorka se pak Trumpa ve svém rozhlasovém pořadu zeptal, proč demokraté Netanjahua "nenávidí". "Ve skutečnosti si myslím, že nenávidí Izrael," odpověděl republikánský prezident z let 2017 až 2021. "Strana demokratů nenávidí Izrael. Jakýkoli Žid, který volí demokraty, nenávidí své náboženství, nenávidí všechno izraelské a měl by se za sebe stydět," pokračoval. Trump, který se dlouhodobě prezentuje jako větší spojenec Izraele, než jsou jeho demokratičtí oponenti, znovu kandiduje na prezidenta a má šanci vrátit se do Bílého domu po listopadových volbách. K samotné válce v Gaze se v kampani příliš nevyjadřuje, ve víkendovém rozhovoru ovšem Netanjahuovi vzkázal, že by měl válku "dokončit, a to rychle". Židovské voliče preferující demokraty odsuzoval už během svého působení v Bílém domě, připomíná list NYT. "Tyto poznámky, jakož i pondělní vyjádření pana Trumpa, evokují antisemitský koncept, že Židé mají 'dvojí loajalitu' a jsou často věrnější Izraeli než svým vlastním zemím," dodává deník. Komentář v rozhovoru s Gorkou zažehl smršť kritiky, napsala agentura AP. V úterý na něj na plénu Senátu reagoval i Schumer, který je označován za nejvýše postaveného Žida ve Washingtonu. "Poznámky bývalého prezidenta byly naprosto nechutné a jsou učebnicovým příkladem antisemitismu, jakému Židé čelí," řekl. Reagoval také Jonathan Greenblatt, který vede Ligu proti hanobení (ADL), tedy přední americkou organizaci bojující proti antisemitismu. "Obvinit Židy z toho, že nenávidí své náboženství, protože volí určitou stranu, je pomlouvačné a zjevně nepravdivé," uvedl na sociální síti X. Média podotýkají, že v židovské komunitě v USA dlouhodobě převažují liberálně smýšlející voliči a podporovatelé Demokratické strany. V průzkumu z roku 2020 se k ní hlásilo 71 procent židovských respondentů.