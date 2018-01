"V zemi bez minulosti se vládne snadněji." Ptejte se novináře a spisovatele Luďka Navary proč

? Václav Šobr - Dnes 0:13 Podle mne lidi jako vy brečí na špatném hrobě - pokud tzv "intelektuální elita" není schopna PŘESVĚDČIT lidi že směr který nabízí je pro ně vhodný, pak nemá vůbec nárok požadovat aby byla následována.



Důvěřovat někomu jenom proto že se považuje za "elitu" aniž si napřed vydobil podstatný kredit a prokázal, že je hoden následování je příznakem lidské blbosti.

A aby někdo požadoval respekt jenom proto, že dosáhl nějaká pozice a nebo proto že něco někde napsal - je především znakem arogance.



Arogance, která se nedá tolerovat.Dalším fatálním příznakem naší (a vcelku Evropské politiky jako celku) je stav, kdy si "systém" (a to hlavně politici v něm působící) nejsou schopní přiznat selhání.Kupříkladu na problému "vyloučených lokalit" v ČR byly za těch 25 let existence tohohle státu vynaloženy doslova stovky miliard korun...Výsledek snažení státu - počet lidí v těch lokalitách se zdvojnásobil, počet lokalit - se ztrojnásobil.Jestli se to nenazve totálním a absolutním selháním státu, státní politiky, a především totálním osobním selháním všech kdo se na daném "řešení problému" podíleli (problém je 2x větší než když začali) - kde byla kupříkladu z toho kdy vyvozena odpovědnost?Kdy byly vyházeni státní úředníci dané "programy" realizujicí... U ČSSD Jiří Dientsbier se na téhle politice totálního selhání podílí doslova celou politickou kariéru... a je to totální a absolutní debakl.Pozitivní výsledky 0, jen celkové zhoršení celého problému a miliardy které vyletěli z okna.(a stejná totální selhání státu a jeho politiky jde najít ve všech oborech - kdy za to byli politici a zaměstnanci státní správy kdy hnáni k odpovědnosti? - Kolik jich bylo vyházeno z práce za selhání projektů?Kolik neziskovek kdy bylo odstřiženo na dobro od státních financí když nedokázali zlepšit situaci kterou slibovali zlepšit například ohledně těch vyloučených lokalit?)tzv "kolektivní neodpovědnost" ve státní správě je nechutná...(Evropa tímhle trpí úplně stejně kupříkladu u Eura - neschopnost přiznat si jaká je to hovadina mít Řecko a Itálii pod stejnou monetární politikou jako Německo jenom proto že je to "politický úkol který prostě vyjít musí" (z čistě ideologických důvodů bez ohledu na to kolik to koho bude stát...)Prostě to chce aby politici byli nuceni veřejně přiznávat svá selhání a následně po tom co selžou je z politiky vypakovávat definitivně a neumožnit jim ani se do ní kdy vrátit, ani se třeba uklidit do Evropského parlamentu.selhání by se jim nemělo nikdy za žádných okolností promíjet a ve státní správě by též osobní odpovědnost jedinců měla být absolutní - pokud udělá úřad botu za milion - měly by se tomu úřadu o milion krátit mzdové prostředky dokud se ztráta nevyrovná...(úřadu jako celku s tím že první mzda která se nevyplatí bude ta ředitele daného úřadu a mzdy se budou škrtat od shora dolů vedení a managerům)co třeba kdyby jste místo kázání zkoušel přesvědčit nějakými logickými argumenty proč máte pravdu? A ideologické bláboly o nějakých hodnotách pověsil na hřebík.