Co čekal? Fiala se chlubil, jak to Ficovi nandal. Jenže nedomyslel zásadní věc

Už v únoru 2024 to mezi premiéry bratrských zemí Petrem Fialou a Robertem Ficem začalo skřípat. Od té doby mají mezi sebou vrcholní politici permanentní neshody. A potvrdil to i tenhle týden, kdy se Fiala s Ficem nemohou shodnout na tom, co se stalo v Bruselu na jejich společné schůzce. Nebo to schůzka nebyla? Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry.

Politické bizáry - vyostřené vztahy mezi Petrem Fialou a Robertem Ficem | Video: Michaela Lišková