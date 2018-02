Olympijská řež: Shut up, voliči Drahoše a kritici biatlonu!

před 2 hodinami

Kdo neskáče, není Severokorejec, hop hop hop!

Milí čtenáři, načasování zimních olympijských her zachránilo naši rozrušenou psýchu i titulní strany českých médií. Vůbec si neumíme představit, co by se dělo, kdyby se olympiáda potkala například s hlasováním o důvěře, prezidentskou debatou, neřkuli s výsledky prvního (sprint) nebo druhého (stíhací závod na 12,5 km) volebního kola. Volební a olympijská řež proti sobě, brrr.

Takhle jsme si pěkně odvolili a teď se z toho můžeme léčit u biatlonu, relaxovat u vyčištěných terčů. Je komu fandit. Společnost je sjednocena, příkop zasypán nábojnicemi na stavu číslo pět.

* * * Po "biatlonové pohádce" a "české senzaci" se mluvilo o tom, jak pádnou odpověď dostali rádoby kritici, kteří naše borce s malorážkou nedávno zašlapávali do asfaltu. I ti největší nepřejícníci museli zmlknout, když o víkendu cinkly medaile. Škarohlídům byla zavřena ústa.

Nechceme sem mermomocí tahat volební traumata, ale reminiscence na to, že když vyhrál Zeman, byla pražská kavárna vybídnuta, aby zavřela ústa (v originále: Shut up!), je příliš nápadná. Paralela pokračuje: po katastrofálním výsledku ve stíhačce mužů (30. a 51. místo, další dvě naše želízka do ohně vůbec nepostoupila) mohou umlčovaní kritici zase promluvit - jistě, s rizikem, že je někdo vypeskuje, že sami nic nedokázali a jiným jen závidí úspěch. Třeba hlava státu nebo manager biathlonového teamu.

* * * Když jsme u té svobody slova. Česko si v těchto dnech připomíná 50. výročí zrušení cenzury na úsvitu pražského jara. V rámci oslav Český olympijský výbor zakázal sponzorům, kteří nepatří do olympijského klubu, používat slova jako zlato, stříbrný, bronz, medaile, snaha, představení, výzva, zima, hry a vítěz. Aby se skrze ně nepřiživovali na olympijské myšlence, pardon, na olympijském produktu.

Protože je to opřené o zákon a jiné paragrafy, je hrozba soudem a pokutami reálná. "Jde o nesmyslně velké opanování komunikačního prostoru," řekl Aktuálně.cz odborník na sportovní marketing Tomáš Janča. Půvabný eufemismus "opanování komunikačního prostoru" si dovolujeme nahradit zmíněnou výstižnější cenzurou.

Seznam zakázaných slov (kupodivu v něm schází sníh, led, lyže, snowboard, dvojitý grog a plno jiných) se zatím týká jen firem, ne fyzických osob. Přesto si pro jistotu několikrát denně zamumláme: zlato stříbro snaha výzva zima zima zima!, dokud to jde a smíme si takhle do foroty užívat.

* * * Martina Sáblíková, nositelka medaile Za zásluhy I. stupně o stát v oblasti sportu, čtvrté místo "vzala jako chlap", informoval trenér Novák. Kompliment ostrý jak rychlobruslařské nože!

* * * Závod v obřím slalomu žen byl zrušen kvůli vichřici. "Od rána bylo jasné, že je něco ve vzduchu. Ukázalo se, že to byli drobnější Korejci, kteří se nestihli zakotvit," glosovala to česká obojživelnice Ester Ledecká. Achtung, humor! Svéráz mezinárodní nejapnosti. Co přijde příště: bude se vyhrávat "o prsa korejské ženy", nebo dá někdo k lepšímu něco o šikmookých? Zůstaňte s námi.

* * * Zlatá medaile za PR podle předpokladů putuje do favorizované Severní Koreje. Tyranský režim se na hrách představil jako líbeznost sama, mediální pozornost k nezaplacení ho nestála prakticky nic. Viz ukázku, všimněte si také odsedávajících si kritiků a škarohlídů, co se neumějí (nebo hůř, nechtějí) bavit jako my ostatní:

North Korean dude on the left is just as confused as the rest of us pic.twitter.com/9U67FKuJfL — Tobias Schneider (@tobiaschneider) February 11, 2018

Veškeré řeči o tom, že se nemá míchat sport a politika, jsou po hrách v Pchjongčchangu definitivně odsunuty do říše absurdit. Kdo neskáče, není Severokorejec, hop hop hop!

Hezký den, milí čtenáři.