Politikář: Hrad plesá s Trumpem a zahrává si s jeho žárlivostí

Dnes 13:30

Víme první: Američtí poradci mají plán, jak s ČSSD vyhrát volby. Budete překvapeni.

Politikář je občasná páteční rubrika, ve které účtujeme s politiky a s politikou.

* * * Dobrý den, milí čtenáři. Protože, jak víme z blahopřejného dopisu, my political opponents have called me the „Czech Donald Trump“ & I am proud of such a label, je pochopitelné, že inaugurační plesy se v pátek nekonají jen ve Washingtonu D. C., ale paralelně se plesá také na Pražském hradě. Jenže hrozí, že leskem vystoupivších celebrit – Vondráčková, Neckář, Gott či moderátor Libor Bouček – Ameriku zastíníme. A až se to Trump dozví, pozvání do Bílého domu zruší. Jestli totiž nemá něco rád, pak to, když mu někdo krade show.

A to ještě netuší, že na Hradě se v tombole vyhrával v Lánech střelený divočák a roční bezplatný nájem automobilu Škoda Fabia.

* * * Česká stopa Donalda Trumpa se neomezuje pouze na první manželství, Zlín a záznamy StB. Málo se ví, že Trump je dokonce už ve Švejkovi.

Když kadet Bielgler ve vlaku plísní Batzera, sluhu hejtmana Ságnera, za to, že se nezvedl od karet, aby mu zasalutoval, ten mu svou “strašnou němčinou od Kašperských Hor” vysvětlí, že zrovna dostal trumfa: “Nemoh jsem. Mi’ is’ ď Trump’ ausganga.”

“Patřilo se mně hrát, pane kadet, s bubny,“ pokračoval, „s vysokými bubny, a hned nato nést zeleného krále... To jsem měl udělat…” (Osudy dobrého vojáka Švejka, 3. díl, kapitola Přes Uhry.)

Jak vidno, s Trumpy v rukou mířili na bojiště už kašperští Němci za první světové války.

* * * Sociální demokraté navázali předvolební spolupráci s poradci Hillary Clintonové, což vedlo k uštěpačným komentářům, že by jim měl někdo říct, že prohrála. To není třeba. Američané z vlastní zkušenosti pochopili, že nepřítele je třeba v kampani porazit jeho vlastními zbraněmi.

Proto doporučí: Vrátit zpátky poslankyni Nytrovou. Jandák se naučí zacházet s Twitterem (@realSlavekJandak). Huml do (každé) televize, Hašek na billboardy, Škromach do wrestlingu, nebo obráceně, to je fuk. Zlanařte Čubu. V Liďáku bude jedna velká Tea Party. Volební hesla: Radí mi internet a mé srdce! Make ROP Severozápad Great Again! #realcssd2017

* * * Andrej Babiš se vytasil se statistikou, že v prosinci víc hospod vzniklo, než zaniklo, z čehož má zřejmě vyplývat, že rušení venkovských pivnic a umrtvování tamního života skrze EET není problém. I kdyby Babišova čísla skutečně zachytila trend – o zavírání restaurací v říjnu, listopadu nebo v lednu nevíme –, pak asi tak, jako bychom jásali, že se víc baráků postavilo, než zbouralo. A nezajímali se, jaké domy a s jakým příběhem to šly k zemi.

Ačkoli byl některé venkovské hospody osobně navštívit, Babiš zřejmě pořád nerozumí, v čem je problém. Prostě počítá – a to je málo. Ale zavření hospody může být i kulturní a sociální ztrátou.

* * * Jednoho ze členů Etické komise České republiky jmenuje i prezident Miloš Zeman. Vzhledem k jeho pamětihodným etickým výkonům nám to přijde příhodné asi tak, jako by byl čestným předsedou svazu veganů, ale nešť. Byli a budou i jiní prezidenti.

Podstatné je, že komise se plným jménem nazývá Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. A že Zeman do ní jmenoval Karla Srpa, známého jako vůdčího ducha Jazzové sekce (seděl kvůli tomu ve vězení), ale také jako informátora Státní bezpečnosti (soud v roce 2000 rozhodl, že byl jako spolupracovník StB HUDEBNÍK evidován neoprávněně; nicméně svazky tajné policie, například ten na Jaroslava Hutku, ukazují, že byl významným zdrojem).

Neboli, státní osvědčení účastníkům třetího odboje má řešit člověk, jehož osobní historie je, eufemisticky řečeno, kontroverzní. Teď má sám posuzovat minulost jiných. Čistý štít je k tomu kvalifikačním předpokladem číslo 1. Zase si s dovolením pomůžeme příměrem: jako by Jaroslav Kubera zasedal ve výboru pro potírání kouření. Úplně se na to nehodí.

Miloš Zeman svému příteli Srpovi udělil medaili Za zásluhy. Jenže to byla jeho sólo akce, a šlo pouze o čest, na rozdíl od jmenování jednoho z devíti členů Etické komise, což je správní orgán. (Jmenování musí ještě podepsat premiér Sobotka.)

S odvoláním na spolupráci s StB Zeman svého času odmítl jmenovat profesorem Ivana Ošťádala. Ano, byl držitelem propůjčeného bytu. Ale taky to je fyzik. Zaplést se s StB není nic pěkného, ovšem profesura z fyziky s tím úplně těsně nesouvisí. Kdežto členství v úctyhodném tělese, které má zkoumat minulost a zásluhy právě z doby fungování StB, s tím naopak souvisí velmi. Ošťádal byl Zemanovi k podpisu pouze „vybrán“, a neprošel, kdežto Karla Srpa Zeman sám vybral, aktivně jmenoval.

Popisovat tyhle nuance je ale pro věc samotnou bezcenné, protože Miloš Zeman si, jak známo, dělá, co chce.

Hezký víkend, milí čtenáři.

autor: Jan Lipold