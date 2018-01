Volební řež: Hudební divadlo je past na Zemana, zásluhy o stát v oblasti umění mají oba

před 2 hodinami

Drahoš na Novu nešel. Chyba, nebo se takticky nezapletl do monotematického večera?

Dobrý den, milí čtenáři. Na vyřešení otázky, čí je tahle země, zbývá necelý týden. Česká specialita: v televizích se pořádají hybridní debaty, ve kterých se zatím nedaří spárovat patřičné kandidáty. Nejdřív nechodil Zeman, teď zase Drahoš. Že v pondělí na Barrandov (neměli by tamní obyvatelé už stanici zažalovat pro poškození dobré adresy?), to se mu ani nedivíme. Že v neděli na Novu, to už víc.

Shodou okolností, ten samý den vysílala ČT výsledky prezidentského průzkumu s otázkou, jak vidí Jiřího Drahoše voliči Miloše Zemana. Z obrazovky svítilo slovo "neznámý".

To byla nejčastější charakteristika, která se jim u Drahoše vybavila. A teď měl tenhle "neznámý" kandidát příležitost vystoupit v nejsledovanější televizi v nedělním prime timu, kdy bylo u obrazovek cca 1,5 milionu lidí. Nevyužil ji.

Že Drahoš na rozdíl od Zemana, který k debatám přistupuje svojí tradiční strategií kapricu, drží slovo a bude debatovat jen dvakrát, je sice hezké a cenné, ale nesvětil účel v tomhle případě prostředky víc, než si pan profesor myslí?

* * * Na druhou stranu, možná to byla od začátku marnost - protože hned po "debatě" šla na Nově x-tá repríza Slunce, sena a pár facek, erbovního kusu Zdeňka Trošky, laureáta medaile Za zásluhy o stát v oblasti umění. To by jakýkoliv dojem z Drahoše stejně smazalo. Možná bylo opravdu taktičtější se do monotematického večera zemanovců nezaplést.

* * * Po prvním kole sázkové kanceláře věřily víc Jiřímu Drahošovi. Kurzy na vítězství se v pondělí u Tipsportu srovnaly, u Fortuny má Zeman 1,8 a Drahoš 2.

* * * Experti na řeč těla musí být ze Zemana na prášky. Nejdřív o Vánocích šermuje pěstí, teď na Reye Korantenga divoce mrká jako v nějaké němé grotesce. Co přijde příště? Maska gumáka? Nic není nemožné, protože…

… Prima nazvala středeční debatu reality-showbizově Česko hledá prezidenta a umístila ji do Hudebního divadla v Karlíně. Pozor na Drahoše, dlouholetého sborového pěvce. Prodá, co je v něm? Bude na domácí půdě!

Takže operetka? Nebo muzikál s exvolebním lídrem zemanovců Danielem Hůlkou (Dracula)? To Lucie Bílá (Sestra v akci, Carmen) říká: "Volit budu, ale to si pište, že už si nechám pro sebe, koho." Nedýcháme napětím. Oba kandidáti, respektive jejich štáby, dostanou po 400 lístcích, informovala TV.

* * * Mirek Topolánek ihned po prvním kole podpořil Jiřího Drahoše, což se v Praze projevuje například tak, že tam, kde byly Topolánkovy plakáty, kdosi rozvěsil plakáty Miloše Zemana. Ve větším než malém množství.

Pro ilustraci, jak vypadá podpora, pár citátů z Topolánkova rozhovoru pro Info.cz: Představa, že Jiří Drahoš do situace vnese nezávislost a bude protiváhou oligarchických struktur a premiéra, je velkou iluzí. Kleindienst je nepochybně srovnatelný s Mynářem. Lid chce být ale klamán… Nebo: Jiřího Drahoše jsem jako první podpořil především proto, že jsem nechtěl získat nálepku Jana Fischera z minulých voleb, který provedl účelový kotrmelec mezi prvním a druhým kolem. A také: Ve všech debatách se mě ptali, koho bych podpořil v případě, že nebudu ve druhém kole. Vždy jsem odpovídal, že kohokoliv proti Miloši Zemanovi. Doufal jsem, že může dojít k pozitivní změně. Pro mě osobně je to velmi těžká volba.

V drahošovském entuziasmu Topolánkovi šlape na paty pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. 15. ledna na Facebook přispěl: "Osobní tip: Jestli to pražská kavárna nepřešvihne s kampaní, tak Jiří Drahoš, kterého budu bez velkého nadšení, ale i bez velkých okolků volit, vyhraje prezidentské volby."

* * * To v opačném táboře se pochybnostem meze kladou. Krajský zastupitel a loňský volební lídr SPO v Plzeňském kraji Jan Kůrka zdůvodnil svou podporu Zemana slovy: Strašně si vážím toho, že má za sebou pět let činnosti, která ekonomicky posunula Českou republiku hodně dopředu … a byla by obrovská škoda, aby nenavazoval na tohle svoje dílo.

Páni. Takže ekonomický drive je dílem prezidenta republiky. Jeho možnosti jsou očividně mnohem větší, než kdokoliv z nás tuší. Jedním koncem hole šermuje na předsedu vlády, druhým roztáčí kola hospodářství!

Hezký den, milí čtenáři.