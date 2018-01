Volební řež: Jenom v dialogu se rodí pravda, proto se tisknou inzeráty a prchá ze studia

před 9 hodinami

124 tun papíru vyjde nazmar. Třiďte ve volbách nejen své hlasy, ale hlavně odpad!

Dobrý den, milí čtenáři. "Jenom v dialogu rodí se pravda," pravil prezident republiky minulý týden v Poslanecké sněmovně a jeho tiskový mluvčí to tweetoval velkými písmeny. Ještě jednou: "jenom v dialogu".

Vzpomněli jsme si na to ve čtvrtek ráno. Zatímco jeden kandidát pobýval na kontaktní kampani v západních Čechách, inzerát s tím druhým tapetoval noviny: "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!"

Vést dialog s inzerátem jak známo nelze. S iracionálním sloganem a prošlou fotografií, kterou by dotyčnému neuznali ani v diplomatickém pasu, už teprve ne. Inzertní pravda, to je naprostá utopie.

* * * Jinou etudu na téma dialog - zřídlo pravdy předvedl předseda Strany práv občanů Jan Veleba v DVTV. Rozhovor skončil tím, že prchl ze studia, byv tázán na finanční zdroje hybridní kampaně Miloše Zemana. Právo občanů dozvědět se, kdo to platí, bylo nenaplněno. Zrození pravdy se nekonalo.

* * * Průzkum agentury STEM přinesl nenápadnou informaci: obliba Číny v očích českých respondentů je velmi nízká, na žebříčku zaujala Čína s 26 procenty předposlední místo za Ruskem a Ukrajinou a před Tureckem. Při pohledu na vztahy na nejvyšší, rozuměj hradní úrovni by přitom člověk řekl, že Čínu milujeme. Čínský poradce, svaté čínské investice a nákupy, prohlášení čtyř ústavních činitelů a tak dále, ze zpráv má člověk někdy pocit, že bez Číny jsme úplně vyřízení. Nevděční občané snad netouží po stabilizované společnosti?

Těžko ale čekat, že se skepse vůči Číně nějak promítne do výsledku čínofila Miloše Zemana v prezidentských volbách. Ty dvě věci si propojí minimum voličů.

* * * "Braňme republiku!" mobilizují se na sociálních sítích emoce některých zemanovců, jako by bylo týden před Mnichovem. Za fakta k tomu snad doplňme, že Miloš Zeman má modrou knížku, kdežto Jiří Drahoš byl jeden rok na vojně v Československé lidové armádě.

* * * Česko-slovenské vztahy jsou jak známo nejlepší v historii. Sotva velvyslankyně Livia Klausová vybrousila z kauzy Dubček (se po..lal hrůzou), už ji z Prahy zásobuje její choť. "Já nechci pohoršovat situaci své manželce jako velvyslankyni na Slovensku, ale pro mě právě zkušenost Slovenska s panem Kiskou je tisícinásobným důvodem pro to, abychom volili někoho jiného než českého Kisku," vyslovil se Václav Klaus st. v rádiu Impuls.

No, sice nechce, to je od něj hezké, ale bez ohledu na chtění nebo nechtění pohoršuje. Nejen manželce. Protože tomuhle se říká diplomatická neomalenost. Zas až takoví bratia mezi sebou nejsme.

Zkusme si - čistě teoreticky - představit, že americkým velvyslancem v Praze je pořád pan Shapiro a paní Shapirová do rádia říká, že volit Trumpa by byl úlet, protože podívejte se na Čechy, ti jsou úplně zoufalí z někoho, kdo jako by mu z oka vypadl a říká si Czech Donald Trump. Pan Shapiro by měl rázem zakázaný ne Hrad, ale celou Prahu.

* * * Spisovatelka Lenka Procházková vybídla ostatní Zemanovy voliče, aby si vyřídili voličské průkazy a jeli volit do metropole. Napsala: Smysl nápadu na pouť "přespolních" voličů do Prahy je v tom, aby potůčky hlasů pro Miloše Zemana přitékající z jiných krajů republiky pročistily ten infikovaný pražský rybník a daly tak městu i světu lekci z vlastenectví. A také: Věříme, že ta ošklivá kaňka na volební mapě republiky zmizí.

Pokud bude o celkových výsledcích nadále rozhodovat součet hlasů, a ne estetický dojem z volebních map, nelze proti návrhu nic namítat. Právo na krásu a hygienu je nezcizitelné!

* * * Tradiční volební tiskárna Moraviapress v Břeclavi zhotovila 10,5 milionu souprav hlasovacích lístků pro druhé kolo. A teď se podržte: každá obsahuje opět všech devět papírů s devíti kandidáty, jako by se pořád chystalo první kolo, a ne finále Zeman vs. Drahoš. Tak praví zákon. Je to pro případ, kdyby se stalo cokoliv, co by mělo za následek změnu kandidátů, řekl ČTK generální ředitel tiskárny Jiří Myšík. "Může to být úmrtí, rozhodnutí soudu či vyšší moc," přiblížil, odkud vítr hypoteticky fouká.

Situaci, že by ve druhém kole nakonec kandidoval místo Zemana Hannig a místo Drahoše Kulhánek, si neumíme představit ani po zásahu Kavčích hor meteoritem. Ale jak vidíte, vnitro disponuje penězi daňových poplatníků i na takovéhle psí kusy.

Ještě k ekologické stránce věci: na tisk se před druhým kolem spotřebuje asi 160 tun papíru, z toho vyplývá, že nazmar vyjde 124 tun, sedm devítin potištěného množství. Je-li vám život milý, třiďte ve volbách nejen své hlasy, ale hlavně odpad!

Hezký den, milí čtenáři.