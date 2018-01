Volební řež: Nestyda Andželina hanobila prezidenta, Ondráček dává doživotí

před 7 hodinami

Drahošův štáb musí poslat profesora s krumpáčem směr východ, jinak jsou preference v háji.

Milí čtenáři, někteří z vás asi pamatují, že před rokem 63 (!) poslanců v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM, ano, s tím) navrhlo obnovit paragraf hanobení prezidenta republiky. "Kdo veřejně hanobí prezidenta republiky, ruší výkon jeho pravomoci a snižuje tak jeho vážnost, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci."

"Díky novele trestního práva a práva přestupkového by v budoucnosti nemělo docházet k excesům na adresu prezidenta republiky, k jeho hrubým veřejným urážkám," vysvětlili zákonodárci, ale zároveň nás ubezpečili, že postihy by nebyly "nijak drakonické, ale měly by spíše výchovný charakter".

Jak říkávají přátelé na Moravě: Tož to su klidný!

* * * Je nám ze srdce líto, že návrh ondráčkovců parlament už do voleb neprojednal, takže spadl pod stůl. Protože s ním, to by teď byla volební kampaň jako řemen. Trestní oznámení za hanobení prezidenta-kandidáta slovem, písmem i obrazem by pršela od rána do večera. O znevažování jeho postavení (to by byl jen přestupek, takže dokonce by se dal vyřešit domluvou) nemluvě. Marek Hilšer by bručel už od 17. listopadu.

Je možné, že někteří horlivci by za hanobení hlavy státu považovali i Soukupovu nástěnku na TV Barrandov. Minimálně na podání vysvětlení moderátorem by to bylo. To chcete?

* * * Největší kliku má ale ukrajinská sextremistka Andželina Dijašová. Poslanec Ondráček (taky umím vést výslechy, říkal) by sice "spíše výchovný charakter" trestů za hanobení nepopřel, ale zároveň by nám vysvětlil, že jsou případy, kdy je lidi potřeba vychovat doživotím. Protože když někdo naběhne před prezidenta republiky při volebním aktu s nápisem "Zeman, Putinova děvka" na obnažené hrudi, nic menšího než dóžo nezaslouží!

* * * A teď chvilku vážně: zajímavé je, že se nikdo nepozastavil nad tím, že odvážná nestyda Andželina dostala rovnou podmínku a hotovo. Vážně bylo to, co spáchala, trestný čin? Výtržnictví?

Paragraf 358: "Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." No pardon, tohle jsme úplně ve volební místnosti na Zličíně neviděli. Ano, svléknout se u voleb do půl těla a křičet urážku v anglickém jazyce, to hrubě neslušné je - ale víc než dobře by to spravila pokuta za přestupek. Záznam v trestním rejstříku a vyhoštění, to je moc. A co svoboda slova?

* * * Po prvním kole se rozhořely zasvěcené spekulace, komu to na druhý pokus hodí nebo nehodí voliči neúspěšných kandidátů. Na sociálních sítích je to někdy hotový požár.

Řeší se například konzervativní lidovci, kteří často hlasovali pro Pavla Fischera. Z toho vyplývá, že důležité bude, koho teď podpoří zlínský hejtman Jiří Čunek. Indicie číslo 1: vloni odmítl platit Zemanovu návštěvu. Indicie číslo 2, Čunkova společenská kritika: vidí samé "mamánky, kolem kterých skáčou rodiče, je to samý bakalář, co neumí vzít do ruky krumpáč."

Tak si vyberte. Každopádně, Drahošův štáb musí poslat profesora s krumpáčem směr východ, jinak jsou preference v háji. Dejte mi krompáč, rýč a lopatu!

* * * Před prvním kolem jsme si utahovali z toho, jak ANO tak dlouho lavírovalo s výběrem a podporou prezidentského kandidáta, až to nakonec den před volbami rozhodl šéf a na tiskovce oznámil, že bude volit Zemana. Bylo by fér dodat, že brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál na Facebooku informoval, že volil Drahoše a v druhém kole ho bude volit zas. Jedná se o důkaz, že ANO není strana jednoho muže ve všem. Hrát to na obě strany se může hodit.

* * * Sedm klíčníků v pondělí odemklo Korunovační komnatu ve svatovítské katedrále, kde jsou uloženy české korunovační klenoty. Budou vystaveny na týden ausgerechnet mezi prvním a druhým kolem voleb, což je samozřejmě naprosto logické, protože jde o poslední příležitost: hrozí, že příští hlava státu odevzdá svůj klíč Sorosovi a už je nikdy neuvidíme.

Hezký den, milí čtenáři.