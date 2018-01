Babiš 2018 popřel Babiše 2013. Zemanovi nemohl přijít na jméno, ale vybrousil se z toho

před 2 hodinami

Pětiletá léčba ega byla na Hradě zřejmě úspěšná, jinak by ho nemohl volit.

Před pěti lety, 10. ledna 2013, Andrej Babiš v rozhovoru pro web Česká pozice prohlásil: "Miloš Zeman, jehož průzkumové agentury považují za jednoho z hlavních favoritů, je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost. Z Hradu by se za jeho prezidentství stalo opět mocenské centrum, v němž by měl hlavní slovo lobbista Miroslav Šlouf a další kontroverzní osoby spjaté se Zemanovou politickou kariérou."

Ukázalo se, že až na toho Šloufa, kterého vypudili Martin Nejedlý a Vratislav Mynář, šlo o trefnou prognózu. Ve čtvrtek odpoledne, den před další prezidentskou volbou, se z ní Andrej Babiš musel vybrousit. Protože oznámil, že bude volit Zemana.

Řekl o něm, že sice polarizuje společnost, ale nekrade. Také že je to silná osobnost, "nebojí se říct názor", "bojuje za zájmy podnikatelů" a "nežije z politiky, ale pro politiku." Připustil, že "by bylo dobré, kdyby více spojoval a nerozděloval" a že se "v minulosti negativně vyjadřoval k jeho spolupracovníkům".

A to je tak asi všechno. Šlo to hladce. Paměť totiž hraje ve volbách čím dál tím menší roli: u voličů i u politiků.

V lednu 2013 Andrej Babiš kromě odmítnutí Miloše Zemana vyzdvihl, že jsou dva kandidáti, kteří "nejsou spjati s politikou a morálně jsou čistí: Táňa Fischerová a Vladimír Franz". Vážně, je to pravda. A dodal: "Jenomže tím, že prezidenta čekají důležité úkoly v zahraničí, myslím, že na Hradě potřebujeme osobnost, která změní současnou atmosféru v České republice i obraz naší země v zahraničí. Ze současných kandidátů se mi proto pro prezidentskou roli jako nejvhodnější jeví Karel Schwarzenberg. Tím samozřejmě nechci říct, že bych podporoval TOP 09 nebo Nečasovu vládu. Knížete budu volit jako člověka."

Dnes Babiš ukázal vrcholné číslo z politické akrobacie. Jeho podpora Zemanovi ani v nejmenším nepřekvapí. Prezident je patronem jeho premiérství, jejich symbióza je - zatím - vzájemně vysoce výhodná. Jsou jedna ruka. Ve středu Zeman ve sněmovně, ve čtvrtek Babiš na tiskovce - evidentní půjčky za oplátku, kvalitní timing.

Kromě toho jsou tu "detaily", jako když se Zemanův člověk Radek Augustin stane vedoucím Úřadu vlády - což je funkce, která si speciálně v Babišově představě o firemním vládnutí žádá naprostou důvěru šéfa a loajalitu podřízeného.

Andrej Babiš zdůraznil, že se za Miloše Zemana staví osobně, že to není stanovisko hnutí ANO, jehož voliči mají vlastní hlavu a nepotřebují, aby jim někdo radil. To je samo o sobě pravda. A zároveň si z nás Babiš dělá legraci, vzhledem ke genům a politické hierarchii ANO. Co řekne šéf, to přece platí.

V ANO se nejdřív řešilo, jestli postavit vlastního prezidentského kandidáta, mělo se o něm hlasovat, mluvilo se o Martinu Stropnickém. Po říjnových volbách Babiš oznámil, že vlastní kandidát nebude. Mělo se hlasovat, koho jiného ANO podpoří. To také odpadlo, v prosinci nebyl čas: "Máme jiné starosti. Řešili jsme to i na předsednictvu, musíme pracovat na programovém prohlášení vlády, nejde to ani z kapacitních důvodů. Všichni jsou gramotní, rozhodnou se podle sebe, nečekají na názor nějakého Babiše," řekl Babiš.

Takže den před prezidentskou volbou se šéf, na jehož názor údajně není nikdo zvědavý, kupodivu přece jen s názorem vytasil. Tak proč si ho vlastně nenechal pro sebe, proč se s ním musel svěřit?

Přestože všichni jsou gramotní, Babišův "čistě osobní" postoj samozřejmě prezidentskou volbu ovlivní. Nejpopulárnější politik, silný vůdce suverénního vítěze parlamentních voleb je pro mnoho lidí i příkladem v rozhodování.

Na druhou stranu: důležité voličské skupiny ANO se do značné míry překrývají s voliči Miloše Zemana, což platí hlavně o seniorech. Řada z nich by asi volila Zemana i bez Babišovy informace.

A na jiné, kteří s volbou váhají nebo se jim Zeman nezdá, to může mít dokonce opačný, kontraproduktivní efekt: nebudou chtít propůjčit dvojici Zeman-Babiš takovou mocenskou sílu, budou v duchu české volební tradice při volbě vyvažovat, aby nikdo "nevyhrál o tolik". Přijdou volit, a ne Zemana. Anebo se naopak přikloní k očekávaně silnějšímu a udělají ho ještě silnějším. To jsou spekulace.

Paměť hraje ve volbách čím dál menší roli, pět let je dávno.

