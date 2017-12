Babiš mluví jako Gottwald. Slovo „lid“ vyměnil za „lidi“, ústava je mu volná

11. 12. 2017

Z 8 milionů voličů ANO získalo hlasy jen 1,5 milionu, nevolilo ho 6,5 milionu lidí. Nový premiér nezastupuje většinu, jen něco přes pětinu všech voličů.

Cosi nebezpečného, co už jsme zažili, se vrací. Mávání "lidem", dnes spíš "lidmi" jako těmi, jejichž vůli někteří politici plní tak dokonale, jako by měli ucho na tepu jejich srdce. Poté, co byl prezidentem Zemanem jmenován Andrej Babiš předsedou vlády, začal se "lidmi" ohánět jak Klement Gottwald.

Potíž tkví v tom, že lid nemá jedno srdce, lidé jsou různí a demokracie není jen "vláda lidu", ale soubor pravidel, který je korunován ústavou. Kdo chce vládnout demokraticky, podle vůle lidu, musí se držet ústavy, nikoli dělat, že neexistuje, není důležitá.

Právo se v sobotu ptalo Babiše, jak dlouho si myslí, že zůstane předsedou vlády. Poskytl zarážející odpověď: "Uvidíme. Lidé očekávají, že tady bude funkční kabinet, a je jim upřímně jedno, jestli bude koaliční, menšinový, v demisi či bez důvěry. Lidé chtějí, aby vláda vládla a řešila jejich problémy."

Následovala otázka, jestli mu nezáleží na tom, zda vláda dostane důvěru. Babiš: "Mluvím o lidech, ne o tom, na čem záleží. To řešíte vy, v tom svém bublinovém, novinářském světě. Lidé prostě chtějí, abychom začali pracovat… Od 13. prosince, jakmile bude kabinet jmenován, začne naplno makat."

Kopíruje rétoriku komunistů minulého režimu. Lidé jistě očekávají funkční kabinet. Velkou důvěru dali ve volbách hnutí ANO, ale zvolili i další strany. Je možné sestavit několik koaličních kabinetů s demokratickými stranami, nebo menšinovou vládu podpořenou demokraty. Funkční kabinet očekávají jistě voliči ANO, Babiš se přece prezentuje jako supermanažer.

Tvrdí, že je lidem jedno, jestli vládne vláda koaliční, menšinová, v demisi či bez důvěry. Domyšleno, klidně by mohli dál vládnout Sobotkovi ministři (včetně ANO). A domyšleno ještě dál: ani bychom nemuseli volit, pokud je lidem jedno, že vládne kabinet v demisi.

Slovo "lidé" (dříve lid) je ošidné. Jistě se najdou občané, kteří na vládu kašlou. Ale taky zde žije mnoho lidí, kterým není fuk, kdo vládne, cení si režimu po roku 1989 a jeho pravidel. Není zásadní, je-li vláda složená, nebo jednobarevná, podle ústavy však musí vládnout s důvěrou.

V ústavní bublině

Třeba nová Babišova vláda důvěru poslanců získá, vše bude ústavně v pořádku, kabinet předvede, jak je profesionální, nebo neprofesionální, západní, či nezápadní, a další věci.

Ale premiér nesmí říkat, že je jedno, jestli vládne kabinet bez důvěry, nebo v demisi. Mezi vládou s důvěrou a bez důvěry je kritický rozdíl, ta druhá de facto neexistuje, je jen čekáním na vládu s důvěrou. Uvažovat jinak znamená říkat: ústava neplatí. Když neplatí ústava, jsme mimo demokracii.

Chtějí lidé, aby vláda řešila jejich problémy? Plno lidí je v pohodě, když je vláda nechá na pokoji. Viz EET. Koho se netýká, může evidenci vítat (přísnost na druhé je vždy vítána). Koho se týká, ten ji vítat nemusí. Víme, kolik zaniklo hospod na vesnicích. Řešila EET problémy lidí? Některým je přidělala. Její dopady dnes ještě úplně neznáme.

Je "problémem lidí" zákon o referendu? Chtějí "lidé" referendum o vystoupení z EU? Jak kdo, žádné jednotné "lidé" neexistuje, dá se však tušit, že velká masa občanů nechce riskovat odchod z unie, s níž máme 80 procent obchodního styku a z níž k nám po léta plynou dotace, jak Agrofert dobře ví.

Strašně zní, když Babiš zřejmě s hlubokým přesvědčením řekne, že novinář, který se ptá na důvěru pro vládu, řeší něco, na čem lidem nezáleží. "To řešíte vy, v tom svém bublinovém, novinářském světě. Lidé prostě chtějí, abychom začali pracovat." Ojoj, v téhle "bublině" vězí i česká ústava.

Ústavní právník Jan Kysela o vládě bez důvěry říká: "Vychází se z toho, že ta omezení jsou pouze politická. Pokud víte, že plnohodnotná vláda je pouze ta, která má důvěru sněmovny, tak když tu důvěru sněmovny nemáte, tak jste jen udržovací vláda a nemáte dělat nic, co má dlouhodobou povahu."

To Babiš neuznává, jenomže ono tu jde o podstatu demokracie. Co by asi slyšel, kdyby se lidí ptal: "Chcete žít v demokracii, nebo v autoritářském systému?" Od většiny zcela jistě: "V demokracii." Protože se v ní žije líp.

Ohánět se "lidmi" je pro premiéra i jinak ošidné. Z 8 milionů voličů získal hlasy jen 1,5 milionu, to znamená, že ho nevolilo 6,5 milionu lidí. Nezastupuje většinu, ale jen něco přes pětinu voličů, necelou třetinu těch, kteří šli k volbám.

Když je řeč o lidu a lidech, vraťme se do března 1948. Klement Gottwald tehdy řekl: "Kdo se nedal žádnými manévry, vytáčkami a záminkami reakce mýlit - byl náš lid. Lid prohlédl její skryté záměry a cíle ne snad až v okamžiku, kdy reakce vsadila vše na jednu kartu a vyvolala vládní krisi. Lid měl všeho toho, co reakce už dříve po celé dlouhé měsíce prováděla, více než dost." Co lidovláda komunistů přinesla Československu? Čtyřicet let totality.

Z řečí o tom, co "lidé" chtějí, by měl Babiš rychle vycouvat. Raději by měl hledat důvěru demokratů ve sněmovně, jinak se z něj stane Gottwald 2017 a z nás lido-demo republika.