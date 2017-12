Babiš blábolí o Česku na špici Evropy. Se Zemanem, SPD, KSČM a stíháním na krku? Ani omylem

7. 12. 2017

Nový premiér musí rychle vyřešit obvinění sebe a své rodiny. Má být toto úkolem narychlo upečené, nešpičkové, neoslňující vlády?

Ve středu se Andreji Babišovi splnil jeho sen, Miloš Zeman ho jmenoval premiérem. Začíná pakt Babiš - Zeman. Budoucnost šéfa ANO i jeho kabinetu je mimořádně nejistá. Jednou věcí jsou Babišovy představy, jak Česko pozvedne "na špičku Evropy", druhou pak, jestli on a jeho vláda se Zemanem, který ke špičce EU rozhodně nepatří, může tuhle sebevědomou ambici splnit.

Ceremoniál jmenování leccos napověděl. Zeman kopal do novinářů, Babiš se prý nemá nechat otrávit "nenávistnou kampaní proti němu, která se ještě vystupňuje". Novináře přirovnal k domovnicím, s nimiž se nediskutuje (Zeman "diskutuje" především s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem) a k trpaslíkům. Zahájení moskevské, nikoli evropské.

Babiš začal slovy o cestě do Bruselu, pojede na Evropskou radu, jež má řešit brexit a migraci. To vypadá nadějně, šéf ANO opakovaně zdůrazňuje, že nechce, aby Česko odešlo z EU, že tam je naše budoucnost. K tématu však sdělil toto: "My si myslíme, že naše země by měla být aktivnější a navrhovat řešení - to je boj proti pašerákům."

Nebyl to žert, mínil to vážně. Je to asi, jako by na oddělení chirurgie radil lékařům, ať na zlomeninu zkusí přiložit dlahu. Jestli bude vážně "radit", že musíme zastavit pašeráky, což ví doslova každý, sklidí úšklebky či ťukání si na čelo. Nebo snad přijde s geniální metodou, jak bude Česko v Libyi, Turecku a dalších zemích odchytávat pašeráky…?

Jak nás chce dostat na špici Evropy, když se spojil s prezidentem klanějícím se Putinovi a Si Ťin-pchingovi, útočícím dennodenně na média, šířícím nenávist a převracejícím realitu naruby? Tohle v západním světě nefunguje, stačí se podívat, jakým potížím čelí Donald Trump v USA. A Babiš není Trump. Zeman taky ne.

Andrej Babiš řekl: "Česká republika si zaslouží se vrátit na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za první republiky. A to je velice důležité. Já osobně se těším a naše vláda bude chodit mezi lidi, budeme jim naslouchat a uděláme maximum pro to, aby naši občané, naši lidi se měli líp. To slibuju všem."

Ach to zatracené obvinění!

Opravdu si "zasloužíme" návrat do špičky EU? Čím? Že nejsme schopni ani vyčerpat dotace? Že nejsme schopni stavět nepředražené dálnice? Že nejsme ochotni pomoci zemím zahlceným uprchlíky? Že neumíme sehnat pracovníky pro podniky, které nemohou sehnat lidi? Že od nás utíkají vědci, lékaři a zdravotní sestry?

Vrátíme se na špici tak, že se ANO ve sněmovně spojuje s komunisty, kteří se nejen nedokázali rozloučit s minulostí, ale prosazují stalinistu a mlátičku demonstrantů za minulého režimu do vysokých funkcí dolní komory? Pomůže Česku, že extremisty podporuje ANO i prezident? - Nesmysl, takhle míříme rovnou na dno.

Pochyby budí Babišova menšinová vláda. Dotáhnou nás do čela EU lidé jako budoucí ministr vnitra Lubomír Metnar, který dlel v protiunijním a protinaťáckém spolku (BOS) a který na nic pořádně neodpoví, takže to působí, že nic neví? Nová ministryně práce a sociálních věcí, středočeská radní pro oblast zdravotnictví Jaroslava Němcová? Nebo snad nestavitel dálnic Dan Ťok?

Povznese nás na světovou úroveň budoucí ministryně obrany Karla Šlechtová, když obrana je dnes cosi jako druhé ministerstvo zahraničí, resort klíčový pro bezpečí Česka v mezinárodním kontextu? Opět to zní jako vtip.

Je tu i jiná brzda Babišova snu: jeho obvinění, žádost policie o vydání k trestnímu stíhání. Tady už řeči o evropské špičce zavánějí blouzněním, nebo černým humorem. Země s premiérem obviněným z podvodu při čerpání eurodotací? To je totálně postavené na hlavu. Země s prezidentem, který nahlas uvažuje o obcházení ústavy a o tom, že vláda bude vládnout bez důvěry sněmovny?

Babiš "sní" o modernizaci státu, ale realita? Ve sněmovně ANO podporují především komunisté a okamurovci, strany, které žijí v minulosti (komunismus, stalinismus, nacionalismus). Pokud by chtěl Babiš Česko modernizovat, měl by se spojit s piráty a topkou, starosty nebo ODS, ČSSD či lidovci, udělat pro to všechno, vyjít jim vstříc. Nic takového neučinil. Jeho plán zní: "Já sám."

Budoucnost spojená s pravěkem

Napadne vás myšlenka, již by anoisté prohlásili za rouhání: Babiš jen blábolí, na vládě, jež by nám pomohla, vůbec nemakal, nesnažil se složit ji moderně, proevropsky, pro budoucnost. Skládá ji pro sebe (finance bude mít Alena Schillerová), pro Zemana (Metnar, Šlechtová) a tím to končí. Martin Stropnický coby šéfdiplomat jako "tišící prostředek" Evropě stačit nebude, není blbá. Zvlášť když si chce ambiciózní premiér dělat zahraniční politiku sám.

Díváte se na ten Babišův splněný sen a říkáte si: Proč to takhle dělá? Proč se nepokusil o skutečnou vládu, o podporu od demokratických stran? Proč skládá sněmovnu s KSČM, která volby projela, a s extrémní SPD, antimoderně?

Kam tohle vyústí? Co bude dál? Jak projekt Babiš dopadne? Odpověď zřejmě souvisí s trestním stíháním premiéra, Jaroslava Faltýnka, ale také Babišovy rodiny. Obviněna je jeho současná manželka Monika, jejich děti Adriana a Andrej a švagr Martin Herodes. Ošklivá šlamastyka.

Lídr ANO má problém. Představme si, že on a Faltýnek nebudou sněmovnou vydáni k trestnímu stíhání, získají, dejme tomu, čtyřletý odklad. Ale co lídrova rodina? Co když bude jeho žena odsouzena? Najednou by Babiš vypadal jako srab, který se schoval za imunitu, již dříve ANO kritizovalo, a který v tom nechal lítat nejbližší příbuzné! Povedená "špička" EU.

Musí nějak, a pokud možno rychle, vyřešit trestní stíhání. Má být toto úkolem narychlo upečené, nešpičkové vlády? (Třeba vyměnit vyšetřovatele, vyměnit státního zástupce, celé to nějak zašumlat, jako to dříve provedly tradiční strany se stíháním Jiřího Čunka?) Proto musí být vláda menšinová, aby do toho koaliční partneři neviděli?

Jiná cesta je nechat se policii vydat, neopustit rodinu a s pomocí nejdražších právníků usilovat o očistu. Vidíme na případu Jany Nečasové (Nagyové), jak těžce bojovala žaloba se soudkyní (jež nyní ovšem čelí už druhé kárné žalobě).

Jak to bude s návratem Česka do pozic Československa ve světě za první republiky? Konat se nebude. Nejen kvůli tomu, že je naše věda podhodnocená, školství taky, nejen proto, že jsme nikoli "myslivnou", nýbrž montovnou Evropy (a minulá vláda, v níž Babiš víc jak tři roky seděl, to vydávala za úspěch), ale hlavně proto, jakého máme premiéra.

Nemůže rychle a čistě vyřešit svůj malér, spojuje se s politickým pravěkem (Zeman, KSČM, SPD), blábolí o Česku na špičce Evropy, ale nemaká, nevyjednává silnou, moderní vládu, neudělal pro ni nic. Své velkolepé vítězství ve volbách tak zatím promarňuje.