Volební řež: Zrušte poštovní známky s prezidentem!

12. 12. 2017

Protože se u nás vydávají sto let, připadá nám to přirozené a normální. Omyl.

Volby prezidenta jsou za měsíc. Nastávající ministři se jezdí ukazovat "ke dvoru" na zámek v Lánech a nosí tam hlavě státu dárky. Říkáme si republika, ale prezidentovi se klaníme jako vladaři. Shlíží na nás z opevněného Hradu, řeší se "kdo na Hrad".

Vidíme design pseudo-monarchie, parodii na etiketu monarchie. Čelo státu je obtěžkané vladařskými konotacemi a rituály.

Pan prezident přijal v Lánech kandidáta na post ministra zemědělství Jiřího Milka. pic.twitter.com/kFfPjiggSE — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 11, 2017

Už žádné "stát je on", probůh! Prezidentský úřad naléhavě potřebuje civilizační, pardon, zcivilňující kúru.

Typickým příkladem jsou poštovní známky. Prezident republiky, jakmile nastoupí do úřadu - ano, je to sice důstojný, ale pořád jen úřad, služba! -, automaticky míří pod rytcovo pero a do rotaček tiskárny cenin. Je na známkách. V masových nákladech - známek s Milošem Zemanem dala pošta vytisknout deset milionů kusů.

Protože to tak u nás chodí sto let, připadá nám to přirozené a normální, pokračujeme v tom.

Naprostý omyl. Není to žádný světový standard, nýbrž unikát. Úřadující prezidenty údajně vydávají na známkách jen v Česku, na Slovensku a v Estonsku. Američtí prezidenti se na známky mohou dostat až rok po smrti. Ani Rusko nemá známky s Putinem. Ano, prezidenti se na známkách vyskytují, ale na známkách jiných států: Si Ťin-pching v Mongolsku, Barack Obama v Malawi a podobně.

Adekvátní osobou pro poštovní známky jsou panovníci. Králové a královny. Tam je to běžné. Úřadující prezidenti, notabene demokratických zemí, jsou na známkách přežitek. Tradice, netradice.

Panovník na známkách ztělesňuje autentickou monarchii, kdežto prezident pseudomonarchii. Mají jiný typ legitimity, politického původu i respektu. Král je skutečným státním symbolem. Prezident je řadovým občanem, voleným politikem, účastníkem politických zápasů. Proč by měl být na rozdíl od jiných zvěčňován skrze svůj portrét?

Není divu, že někteří lidé známky s prezidentem odmítají používat. Připadá jim to nepatřičné. Mají pocit, že se jim tu vnucuje nedotknutelná autorita někoho, komu ve skutečnosti nenáleží. Vladaře.

Chápe vůbec stát, co říká tím, že dává prezidenta na známky s nápisem Česká republika? Myslím, že moc ne.

Problém se naštěstí časem vyřeší sám. Papírovou korespondenci a s ní i poštovní známky eliminuje technologický pokrok. Anebo se do té doby na prach rozpadne Česká pošta, těžko říct, co přijde dřív. Filatelisté to přežijí.