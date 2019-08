Konec kapitalismu v USA

"Všechny dobré věci, dotaženy do extrému, jsou sebedestruktivní, všechno se musí vyvíjet, nebo zemřít, a tyto principy platí i pro kapitalismus."

Další týden a další kolotoč diktovaný Donaldem Trumpem, který dostal chuť něco koupit. Jeho lust realitního makléře popatřil na Grónsko. Jeden to má úplně před očima jako komiks. Koupím, bang! Neprodáme, boom! Tak si trhněte, whizz! Svět je uhranut, bublina stíhá bublinu, do mediálního prostoru se už nic jiného nevejde.

A v Americe přitom tento týden kromě jiného začal konec kapitalismu.

Tak přiznávám, je to trochu trumpovsky přefouknuté, není to úplně tak. Ale Milton Friedman se musí ve svém ekonomickém nebi (někdo by řekl pekle) hodně ošívat.

Od roku 1978 vydává americká organizace Business Roundtable (BRT), která sdružuje vedoucí manažery (CEO) bezmála dvou stovek největších amerických korporací, pravidelné výroční prohlášení o smyslu a účelu fungování jejich společností.

Od roku 1997 tento "pastýřský" list opakovaně a vždy znovu potvrdil, že "korporace existují proto, aby sloužily svým akcionářům", aby akcionářům přinášely zisk. Až dosud se BRT vždy držel axiomu, který vytyčil Milton Friedman.

Akcionáři, plačte…

"Existuje jedna a pouze jedna zodpovědnost, které má podnikání vůči společnosti. Vyvíjet aktivity ke zvýšení zisku. Prací podnikatelů je vydělávat peníze pro akcionáře," napsal Friedman v roce 1970. Teď byl ale jeho kapitalistický testament odmítnut samotnými "kapitalisty".

"Americký sen žije, ale třepí se," konstatuje Jamie Dimon, CEO investiční banky JPMorgan Chase & Co. a předseda sdružení Business Roundtable v úvodním slově k letošnímu prohlášení o smyslu korporací, které BRT vydal v pondělí.

"Dnešní prohlášení nahrazuje ta předchozí, stanoví moderní standardy korporátní zodpovědnosti," představil Jamie Dimon novou doktrínu, která má tři sta slov. Výraz akcionáři (shareholders) se v ní ale objevuje pouze jednou, a to v předposledním odstavci.

Namísto akcionářů jsou to nyní všechny "zúčastněné strany (stakeholders)", vůči komu mají mít korporace zodpovědnost. Jmenovitě například vůči svým zaměstnancům, kteří mají být "spravedlivě odměňováni" a mají jim být poskytovány "důležité benefity".

"Podporujeme diverzitu, inkluzi, důstojnost a respekt," říká prohlášení amerických korporací, které nyní cítí zodpovědnost i vůči širšímu společenskému prostředí. Chtějí "respektovat lidi", jichž by se mohlo jejich podnikání dotknout, "chránit životní prostředí".

Pro akcionáře mají být korporace stále zdrojem "dlouhodobých hodnot". Primární je ale starost o to, aby podnikání přinášelo hodnoty "všem zúčastněným stranám", a to "pro budoucí úspěch našich firemních společností, našich komunit, naší země," jak říká poslední věta prohlášení, které podepsalo 181 vedoucích manažerů.

"Zeitgeist" chce změnu

Například Jeff Bezos za Amazon, Tim Cook za Apple, Doug McMillon za Walmart, Alex Gorsky za Johnson & Johnson…, není to věc, kterou by šlo jen tak pominout, korporace sdružené v Business Roundtable v USA zaměstnávají 15 milionů lidí a jejich úhrnný roční obrat je 7 bilionů dolarů.

A i když uprostřed Trumpova grónského malströmu - americká média si přece jen všimla. Se smíšenou reakcí. Postoj liberálního deníku New York Times lze vystihnout výrokem Nancy Koehnové, historičky z Harvard Business School, kterou list citovat ve zpravodajském textu.

"Jde o reakci na ducha doby (zeitgeist). Cítí, že dosavadní praxe je neudržitelná. Je ovšem otevřenou otázkou, zde korporace změní způsob, jakým dělají byznys," uvedla Koehnová. Jinými slovy, změna je nevyhnutelná, ale jsme na samotném začátku, navíc s velmi nejistým výsledkem. Což zní poměrně skepticky, ale ještě pořád optimističtěji, než to vidí konzervativní deník Wall Street Journal (WSJ).

Ten v redakčním komentáři nejdříve ironicky poznamenal, že je pozoruhodné, když "vedoucí manažeři největších amerických firem cítí potřebu se takto ostentativně distancovat od jejich majitelů". Těmi jsou samozřejmě právě akcionáři, které teď ale nová korporátní doktrína Business Rountable podle WSJ "nechává zcela na chvostě".

Mnohem důležitější je ale jiný bod. Korporátní prohlášení je podle listu svého druhu "preventivním, politickým" manévrem. Korporátní manažeři prý dobře vědí, že se stali "politickým cílem", vidí kolem sebe "socialismus na vzestupu".

WSJ tím míní například program, který propagují demokratičtí prezidentští kandidáti, senátor Bernie Sanders či senátorka Elizabeth Warrenová. Oba mluví o tom, že je potřeba změnit od základu celý ekonomický systém.

Podle deníku by si ale šéfové korporací "neměli nalhávat, že svojí novou rétorikou si Warrenovou a socialistickou levici získají". Spíše jí mohou dát další munici, aby poukazovala na "jakousi morální závadnost" podnikatelského modelu, který se soustředí na zisk akcionářů.

"A může se stát, že manažeři sdružení v Business Roundtable prodávají Ms. Warrenové politické lano, na kterém je oběsí," píše Wall Street Journal. Podstatnější než tato temná komentativní předpověď je ale výše zmíněný výchozí argument deníku, že jde o "preventivní reakci" na měnící se prostředí.

Evoluce, nebo smrt!

Wall Street Journal mluví o "socialismu", ale zaprvé řekněme, že co Warrenová a další levicoví demokraté propagují, je sociálně-demokratický program evropského střihu. A za druhé, v celospolečenském záběru o to ani nejde. Roli hraje spíše stále šířeji sdílený pocit obyčejných Američanů, že jejich kapitalismus potřebuje opravit.

Jak moc, jak rychle, kde nejvíce? To jsou dílčí dotazy. Autoritativní hlasy, že něco se stát musí, ovšem nejsou ničím novým. Současné prohlášení Business Roundtable je dosud nejširší výzvou, ale například už letos v dubnu v USA silně zarezonoval apel miliardáře Raymonda Dalia, zakladatele investičního fondu Bridgewater Assosiates.

"Jsem přesvědčen, že všechny dobré věci, dotaženy do extrému, jsou sebedestruktivní, všechno se musí vyvíjet, nebo zemřít, a tyto principy platí i pro kapitalismus," napsal Dalio v textu, kde rovnou nastínil i několik opravných opatření. Ani on přitom nebyl zdaleka první, a už vůbec ne sám.

Mohli bychom jít i hlouběji proti proudu času, ale stačí se vrátit k finanční krizi a těžké ekonomické recesi z přelomu let 2008 a 2009. Americkou společností otřáslo poznání, jak může jejich systém selhat. Jak to na jedné straně milionům lidí vysaje důchodové účty, zatímco na straně druhé jen posílí a upevní kdesi vysoko v oblacích vzdálenou špičku příjmové a majetkové pyramidy.

"Americký ekonomický model, založený na svobodě, volnosti a dalších trvalých principech naší demokracie, po generace zvyšoval životní standardy, přičemž propagoval volnou soutěž, zákaznickou volbu a inovace. Americké podnikatelské firmy byly zásadním motorem toho úspěchu," stojí v úvodu letošního prohlášení sdružení Business Roundtable.

Američané, dejte si pozor…

"Ale také víme", pokračuje text, že "mnoho Američanů strádá". "Příliš často není tvrdá práce odměněna, a nebylo uděláno dost pro to, aby se pracovníci přizpůsobili rychlému tempu ekonomických změn. Pokud firmy nerozpoznají, že úspěch našeho systému záleží na inkluzivním dlouhodobém růstu, mnozí začnou klást legitimní otázky ohledně role velkých zaměstnavatelů ve společnosti".

A "s těmito ohledy na mysli", jak stojí v textu," se Business Roundtable rozhodl "modernizovat principy role korporací". Ne, není to konec kapitalismu v USA, to jsem jen schválně narafičil, aby se na text "klikalo". Ale je to jasné přiznání, že tak, jak věci fungují dosud, už zůstat nemůžou.

Protože pak by mohl přijít úplně jiný systém, který by o sobě nepochyboval, a vnutil by všem jednu, jednu jedinou, svoji vlastní verzi štěstí. A věřte, Američané, to byste nechtěli.