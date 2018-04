Američtí učitelé se bouří. Chtějí vyšší platy a konec snižování daní. Zvoní reaganismu hrana?

před 1 hodinou

Učitelé na amerických státních školách byli vždy v popředí boje zbytků odborového hnutí ve Spojených státech. V minulosti se jim od amerických liberálů nedostávalo příliš pozornosti. To se teď možná mění.

Všechno začalo devítidenní stávkou učitelů ze Západní Vriginie na přelomu února a března. Zdejší učitelé patří mezi nejhůře placené v celých Spojených státech a požadovali pětiprocentní zvýšení svých platů. Přidali se k nim i ostatní zaměstnanci státních škol a stávkovalo tak 35 tisíc lidí. Po necelých dvou týdnech stávky se jim místní zákonodárci podvolili. Lokální kongres i senát jednohlasně navýšení mezd schválily, a to nejen pro učitele, ale všechny státní zaměstnance.

Úspěch v Západní Virginii inspiroval učitele v jiných, také převážně republikánských státech. "Povstání učitelů, které začalo v kopcích Západní Virginie, se rozšířilo jako stepní požár do Oklahomy a teď hrozí zachvátit Arizonskou poušť," vzletně informovala tisková agentura AP. Platy učitelů jsou ve zmíněných státech na nejnižších úrovních z celých USA a kvůli nuzným výplatám mají už teď školy nedostatek učitelů.

V Oklahomě prošel zákon zvyšující učitelům platy v průměru o 16 procent, aniž by učitelé stávkovali. Těm to ale nestačí. "Je to sice významný krok kupředu, ale samotné zvýšení platů nevyřeší několik desetiletí trvající zanedbávání zdejšího školství," řekla ve facebookovém videu předsedkyně odborů Oklahoma Education Association Alicia Priest.

Guvernérem navrhované zvýšení daní na tabák a ropu, které má financovat vyšší platy učitelů, má přinést do státního rozpočtu necelou půl miliardu dolarů. Oklahomští učitelé ale požadují investice ve výši 3,3 miliardy. Chtějí, aby se jejich platy v průběhu následujících tří let zvedly o 10 tisíc dolarů ročně a platy asistentů pro žáky s postižením o 5 tisíc. Dále žádají návrat rozpočtů na školství na úroveň před škrty z posledních let.

Ve státě Kentucky spustil hněv zákon prosazovaný místními republikány, který by zdevastoval důchody budoucích učitelů. Poslední březnový pátek na protest proti škrtům zůstali doma učitelé z nejméně 25 okresů. Co začalo jako spontánní akce, vyústilo v protest před budovou kongresu v hlavním městě Frankfortu. Minulý týden byly v Kentucky jarní prázdniny. Kolik učitelů se po nich vrátí do práce, se teprve uvidí.

Ke kolegům z třech zmíněných států se možná brzy přidají i učitelé z Arizony. Ti už na konci března protestovali před místním kongresem. Jejich požadavky jsou ze všech zmíněných nejradikálnější. Chtějí nejen o 20 procent vyšší platy. Požadují také, aby arizonští zákonodárci přestali snižovat daně, dokud se Arizona nedostane na průměr ve Spojených státech ve financích vynaložených na jednoho žáka. Pokud se nedočkají, zahájí arizonští učitelé vlastní stávku.

Dosavadní vítězství učitelů v Západní Virginii je o to pozoruhodnější, že tento stát je plně v rukou republikánů - mají většinu v kongresu, senátu a guvernér James Justice je také republikán. Stejná situace je i v Oklahomě, Kentucky i Arizoně. Ve všech čtyřech státech také v roce 2016 zvítězil Donald Trump.

Levé křídlo americké politiky v současnosti zoufale hledá své hrdiny pro éru Donalda Trumpa. O vakuu na špici amerických liberálů vypovídá glorifikace, jaké se dostalo studentům z floridského Parklandu, kteří po masakru na tamní střední škole stojí v popředí boje za reformy tvrdší regulace střelných zbraní. Zatímco parklandští žáci sklízí úspěchy na poli kulturní války, stávky učitelů by mohly znamenat totéž v ekonomické rovině.

Otázkou je, jak se k učitelským bouřím postaví američtí demokraté. Při podobné stávce v roce 2012 v Chicagu se vůči požadavkům učitelů velká část amerických liberálů vymezovala. Pravděpodobně i proto, že tehdy stáli proti blízkému spolupracovníkovi Baracka Obamy, starostovi Rahmu Emanuelovi. Od té doby se toho v americké politice mnoho změnilo. Přišel vzestup Donalda Trumpa. A demokraté se od posledních prezidentských voleb zmítají v bojích mezi centristickým křídlem reprezentovaným příznivci Hillary Clintonové a sílícím levicovějším křídlem Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenové.

Do voleb do amerického kongresu zbývá už jen něco málo přes půl roku. Pokud demokraté chytře využijí energie učitelských stávek, mohly by jim přinést několik křesel ze států dominovaných republikány, ve kterých zvítězil Donald Trump. Úspěch ve volbách do kongresu by pak mohl sloužit jako dobrý odrazový můstek ve snaze dostat Trumpa z Bílého domu v roce 2020. Učitelské stávky samozřejmě nahrávají více levicovému křídlu demokratů.

Vlastní význam probíhajících stávek samozřejmě nespočívá v tom, jestli je budou schopni demokraté využít. Učitelé požadují konec snižování daní a jejich boj nevypadá vůbec marně. Zvoní po čtyřech dekádách reaganismu hrana?