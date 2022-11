Biden je vinen. Ne trestně, ale jako politik, který neměl sílu ukáznit svého syna

Vyšetřování spolupráce Huntera Bidena s čínskou firmou CEFC míří ve skutečnosti na jeho otce, současného demokratického prezidenta Spojených států. Samotný Joe Biden se ale s CEFC nezapletl. Na rozdíl od Miloše Zemana, který tím poškodil Česko.

Republikáni, kteří se od ledna ujmou většiny v americké Sněmovně reprezentantů, předstírají, že mají politický program, jmenuje se Commitment to America. Tento "závazek" Americe ale zůstane jen na papíře, agenda, jež zaplní následující dva roky do prezidentských voleb v roce 2024, bude jiná.

Vyšetřovat, vyšetřovat a zase vyšetřovat. Kdeco a kdekoho. Například okolnosti loňského odsunu z Afghánistánu, situaci na jižní hranici s Mexikem či imunologa Anthony Fauciho, nejviditelnější postavu covidové epidemie.

Zlatým republikánským hřebem ovšem bude vyšetřování podnikatelských aktivit Huntera Bidena, dvaapadesátiletého syna současného šéfa Bílého domu. Straníci už přitom otevřeně říkají, že jejich skutečným cílem není on, nýbrž jeho otec. "Aby bylo jasno: toto je vyšetřování Joea Bidena, na to se příští Kongres soustředí," vyhlásil před týdnem nastupující předseda kontrolního výboru sněmovny, republikán James Comer.

V době, kdy byl Joe Biden viceprezidentem Baracka Obamy (2009 až 2017), měl jeho syn Hunter podnikatelské zájmy na Ukrajině, kde byl členem představenstva plynárenské společnosti Burisma. A také v Číně, kde nejdříve sám hledal příležitosti, než jej oslovil Jie Ťien-ming, zakladatel a šéf i u nás nechvalně známé korporace CEFC.

Ano, ten samý Jie Ťien-ming, kterého český prezident Miloš Zeman na jaře 2015 učinil svým zvláštním poradcem. A to proto, aby se forma CEFC stala branou skvělých čínských investic v Česku a výkladní skříní Zemanovy úžasné "ekonomické diplomacie".

Sprostý podezřelý

Americké republikány ovšem samozřejmě prioritně zajímá jejich vlastní skandál. Tvrdí, že v této věci mají na Huntera Bidena a jeho otce ostře nabito. Podle nich současný prezident o podnikatelských aktivitách svého syna s CEFC nejen věděl, ale měl být jejich skrytým účastníkem a ve výsledku z nich profitovat.

Zcela konkrétně měl být desetiprocentním podílníkem v konsorciu, které Hunter Biden na jaře 2017 s Číňany založil - a které mělo vyvážet zkapalněný plyn z Louisiany do Číny. Pokud by americký viceprezident podnikal v cizí zemi, navíc v soupeřící Číně, byl by to samozřejmě protiústavní střet zájmů. A nic by na tom neměnil fakt, že zmíněné konsorcium vzniklo až dva měsíce po Bidenovu odchodu z Bílého domu.

Jenže žádné takové důkazy k dispozici nejsou. Republikáni mají jen tvrzení proti tvrzení. Podle jednoho z pěti amerických partnerů v konsorciu měl být Joe Biden tichým společníkem, zatímco jiný to rezolutně popírá.

Nelze samozřejmě vyloučit, že se najdou věrohodná potvrzení republikánských nařčení. Ale s největší pravděpodobností zůstane jen u obrovského divadla, ve kterém bude Joe Biden "sprostým podezřelým". V politice to bohatě stačí, v mnoha voličích navždy zůstane pochyba, ne-li přesvědčení, že se ušpinil.

Skvělé jméno na prodej

Asi neušpinil, ale nevinný není, i když nejde o skutek trestněprávní. Ale o to, že zavíral oči, že nechtěl vidět, co bylo naprosto evidentní. Nebo si to možná i velmi dobře uvědomoval, ale svému synovi pak nedokázal říct "nech toho, škodíš sobě i mně". Je totiž zcela zřejmé, že pokud svého rodinného jména nevyužíval přímo Hunter Biden (a tomu se dá věřit jen těžko), zcela jistě ho chtěli využít ti, s nimiž na Ukrajině a v Číně podnikal.

Syn dlouholetého vlivného amerického senátora, předsedy zahraničního výboru, syn viceprezidenta USA - no řekněte, kdo by s ním nechtěl dělat byznys? Tak to prostě bylo, otázka zní, proč to Joe Biden vůbec připustil.

Asi nejblíže k vysvětlení se dostal Adam Entous, redaktor časopisu NewYorker, který ve svém textu o Hunteru Bidenovi připomněl tragickou událost z prosince 1972. Čerstvě zvolený senátor Joe Biden byl tehdy ve Washingtonu, když ve Wilmingtonu v Delawaru cestou na vánoční nákupy při automobilové nehodě zahynuly jeho žena Neilia a jednoroční dcera Naomi.

Jeho dva synové, tříletý Beau a o rok mladší Hunter, přežili, svoji senátorskou přísahu pak Joe Biden v lednu 1973 složil u jejich nemocničních lůžek, kde se léčili z četných poranění. A novinář Entous v popisu pokračuje.

Beau byl nejen o rok starší, ale byl vždy také tím prvním, zodpovědnějším. Tím, o kterém jeho otec vždy mluvil s hrdostí. V roce 2017, dva roky poté, co Beau podlehl rakovině mozku, o něm Joe Biden ve vzpomínkové knize napsal: "Beau byl Joe Biden 2.0, válečný veterán, prokurátor, slibný politik… Měl ze mě to nejlepší, bez mých much a chyb. Byl jsem si jistý, že Beau může jednoho dne kandidovat na prezidenta a s podporou svého bratra může vyhrát."

Ten horší ze dvou synů

Hunter byl sourozencem, bratrem, jako syn byl ovšem vždy tím druhým. Měl opakovaně potíže s alkoholem, s drogami, od námořnictva ho vyhodili, když měl při pravidelném testu v těle stopy kokainu. Složitě se rozvedl, vždy potřeboval peníze.

Viceprezidentovo okolí v Bílém domě vidělo, jak těžce Hunter může svého otce poškodit. "Hunter měl potenciál podkopávat politické poselství svého otce," cituje Adam Entous jednoho z bývalých poradců Bílého domu. Jenže ani tito lidé nedokázali věci vyložit na stůl a říci: pane viceprezidente, takhle to dál nejde.

Někteří se podle Entouse báli Bidenova hněvu, jiní ho ale hlavně nechtěli trápit. "Upadne do těžké melancholie, což je pro mě bolestnější, než kdyby na mě někdo křičel. Jako byste ho těžce zraňovali. Toho jsem se vždy bál, že se v něm dotknu něčeho velmi křehkého," cituje Entous vysvětlení Bidenova známého, proč se v rozhovorech s ním vyhýbal "složité konverzaci o jeho rodině".

Joe Biden je vinen. Ale dokud se neprokáže - jak se budou horlivě snažit republikáni - že porušil zákon, je vinen "jen" tím, že v sobě nedokázal zařadit zodpovědnost viceprezidenta před roli a slabost otce. Byla to chyba, a Biden tím navíc nepoškodil jen sám sebe: "takhle to u demokratů prostě chodí," budou teď říkat jejich političtí konkurenti.

Konsorcium Huntera Bidena s firmou CEFC se rozpadlo okamžitě poté, co byl Jie Ťien-ming v únoru 2018 v Číně tamním režimem zadržen. Sám Hunter Biden, jehož část konsorcia dostala od CEFC 4,8 milionu dolarů za poradenské služby, je v této souvislosti už od roku 2019 vyšetřován federálními úřady kvůli možným daňovým únikům. Jako pozornost totiž dostal od Jie Ťien-minga krom jiného diamant v hodnotě 80 tisíc dolarů.

Zeman a jeho parta

V USA bude celá věc rozkryta, popsána, někdo si možná půjde sednout i do vězení. A Joe Biden se v souvislosti s touto kauzou zapíše do historie jako viceprezident, který poškodil svůj úřad. Ovšem spíše než kvůli podvodu se tak stalo vlivem jeho soukromého selhání.

Jak jiný příběh můžeme sledovat v Česku! Jie Ťien-ming zde i po všech skandálech zůstal Zemanovým poradcem, byť "vyhaslým". A k vyšetřování všech okolností ostudných hradních čachrů se zde nikdo nemá. Jako by panovala jistota, že tady všichni ze svých podivných zisků řádně odvedli všechny daně. Jako by stát neutrpěl škodu.

Ale on utrpěl. Zeman bude připomínán jako prezident, který této zemi nesmírně ublížil. Možná ji nechal i okrást, každopádně ji ale těžce ponížil. Lhostejno, zda ze své vlastní ješitnosti, nebo zda byl zneužit jinými. Stačí si jen vzpomenout na návštěvu čínského vůdce Si Ťing-pchinga na jaře 2016 v Praze. Kdosi tehdy výstižně napsal, že "Číňané se zde cítili jako doma, zatímco my jsme se cítili jako v Číně".

V Česku by Hunter Biden potíže neměl. Spíše by dostal medaili za rozvoj vztahů s Pekingem.

Video: Zemanovi muži v Pekingu? Zvláštní mise, Česko se bezvýhradně obrací k Číně na úkor spojenců, říká sinolog Hála (20. 3. 2018)