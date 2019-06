Budeme nasávat papírovými brčky, přemůžeme se. Trpět za planetu je víc

Test Aktuálně.cz přinesl povzbudivou zprávu.

Oslizlý pahýl, co se při pití rozmáčí. Tak nějak se v testu Aktuálně.cz projevila papírová brčka, která se pokouší zavádět řetězec rychlého občerstvení McDonald's. Ukázalo se, proč nad nimi zákazníci na sociálních sítích - a pravděpodobně i přímo ve fastfoodech - remcají.

Test byl postaven na senzorickém vnímání jednotlivých hodnotitelů. Jak je brčko příjemné na dotek? Je brčko příjemné po vložení do úst? Když začínáte pít, máte dobrý pocit? Jaký máte pocit z brčka při dopíjení nápoje? Ve všech parametrech to vyhrála dosavadní umělá hmota nad papírem. Celkově na celé čáře.

Až na poslední, ale rozhodující otázku: Pokud byste měli na výběr, kterému brčku byste dali přednost? Devět z deseti účastníků testu, vesměs redakčních kolegů a kolegyň, správně odpovědělo: Papírovému. Už nikdy - to už je necituju, ale tuším, co myslí - nechceme vidět obrázky nebohých živočichů, jak se po mořském pobřeží potácí s umělohmotným brčkem zapíchnutým v nějakém životně důležitém otvoru.

Vítězi testu nejsou ani plastová, ani papírová brčka, ale jeho účastníci. Víc než povzbudivá zpráva.

Odepřít si kus pohodlí a vzít zavděk něčím o chlup horším, ale pořád dost dobrým, to je přece princip záchrany lidstva před ekologickou katastrofou. "Zmuchlat a zahodit", naskládat nákup do pěti igelitových tašek je pohodlné a můžeme si to dovolit. Můžeme si to dovolit? Když želva s brčkem nebo nějaký jiný symbol, cibule z Nového Zélandu v české samoobsluze nebo dopravní zácpa na Mount Everestu, oslovuje naše špatné svědomí, je vyhráno. Skoro.

Srkat kolu plastovým brčkem je příjemnější. Kvalita života, lebedíme si. Ale trpět za planetu je víc: "Po patnácti minutách brčko změklo, začíná se deformovat a shake jde špatně nasávat, mám pocit rozmočeného papíru v puse." Pojďme si, všichni společně, utrhnout od úst, pojďme se stát mučedníky ekologie!

A proto si příště povíme něco o tom, jak je to s používáním brček jako takových a stravováním ve fastfoodech vůbec.