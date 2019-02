Víte, co znamená vyprat žrádlo? Ondráček versus Petříček

Nevíte, co je vyprat žrádlo? Abych věděl, co mne čeká... Ale svačinu si pro jistotu nevezmu :) A teď vážně. Panu poslanci se nevyhýbám, klidně se s ním kdykoliv potkám, ale dnes jsem na zasedání #Gymnich v Bukurešti. Rád bych ho vyzval, ať si ty "kecy na Ukrajině" důkladně přečte. Byl jsem první oficiální česká návštěva na Ukrajině po pěti letech. Dohodl jsem zřízení česko-ukrajinského fóra, které bude rozvíjet spolupráci do budoucna a řešit sporné věci z minulosti. Dohodli jsme se s ředitelem ukrajinských archivů na jejich zpřístupnění, aby se historie dala narovnat. A také jsem uctil památku československých vojáků, kteří pod generálem Svobodou padli při osvobozování Kyjeva od wehrmachtu. Pak jsem uctil miliony obětí ukrajinského hladomoru, který cíleně vyvolal stalinský režim. Nemám rád totalitarismus kdekoliv na světě, jsem přesvědčený bojovník proti neonacismu. Tím bych ty "kecy" považoval za vyřízené.