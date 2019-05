Občas se hodí svést to na "Brusel", odpovídal čtenářům zpravodaj Ondřej Houska

Ondřej Houska: Dobrý den, myslíte asi v EU. V EP ho příliš slyšet nebylo - měl tam mít v lednu projev o tom, jak on vidí EU a kam by se měla dál ubírat, ale zrušil ho. Faktem ale je, že všichni 4 europoslanci za ANO byli velmi dobří. Byť tedy 2 z nich, Telička a Ježek, od ANO odešli. Andrej Babiš se nepochybně profiluje jako velmi aktivní politik na evropské scéně. Teď ale musí z fáze, kdy zdůrazňoval, jak je aktivní, jak se se všemi schází a jedná, přejít do fáze, že z této aktivity něco konkrétního vzejde. Ono nestačí jen se s někým společně vyfotit. Abyste měl vliv a kredibilitu, musíte umět v něčem ustoupit, abyste na oplátku něco, na čem vám záleží, prosadil. Tu schopnost ustupovat a přijít s kompromisy zatím u pana premiéra moc nevidím.

Ondřej Houska: Dobrý den, podíváme-li se do historie, tak se jím obvykle stal někdo, o kom se do poslední chvíle moc nemluvilo. Výjimkou je rok 2014 a Jean-Claude Juncker. Je otázkou, jestli tentokrát bude zachován systém tzv. Spitzenkandidátů, který se objevil právě v roce 2014. Osobně si myslím, že ne. Kdybych měl říct konkrétní jméno, tak Michel Barnier. Ale fakt je to totálně nepředvídatelné.

? Radek Motzke - 21. 5. 11:44 Dobrý den, váhám, koho volit do Europarlamentu. Některé české strany mají silný program a silné zástupce v českém parlamentu, ale slabou eurokandidátku. Jiné to zas mají přesně naopak - silní kandidáti do EU, ale doma je strana nečitelná. Zajímal by mě Váš názor, do jaké míry by měl člověk tohle propojení zohledňovat? Předpokládám, že vazba europoslanců na jejich českou stranu je silná - ideově, finančně (ve volební kampani) i při konkrétních hlasováních. Nebo se mýlím? Díky za odpověď R. Motzke

to je na každém voliči, jak si propojí tu evropskou a národní dimenzi. Hypoteticky, kdyby jste se řídil čistě tou evropskou, tak bych za sebe doporučoval volit strany, které v EP usednou do skutečně vlivných frakcí, tj. do EPP, S&D nebo ALDE. Pokud by Vás to zajímalo, ve čtvrtek vyjde v Hospodářských novinách můj článek, který je něco jako návod koho volit a jak se rozhodovat - plusy a mínusy jednotlivých stran:-) Jinak to propojení mezi europoslanci a jejich mateřskými stranami není absolutní. Stává se (ne nějak velmi často), že europoslanci hlasují o něco jinak, než jak jejich strana vystupuje doma. Dáno je to obvykle tím, že strana by dané opatření za normálních okolností podpořila, ale kvůli veřejnému mínění není příliš výhodné to říct nahlas. A tak se občas hodí svést to na "Brusel", že něco rozhodl. Smutným faktem je taky to, že europoslanci obvykle nemají ve svých mateřských stranách příliš velké slovo. O tom zase víc v Hospodářských novinách v pátek:-)