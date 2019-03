Evropský tisk k brexitu: Skončete to, všichni jsou unaveni. Murphyho zákony fungují

"Odložení brexitu by bylo jen pokračováním nekonečné politiky chaosu," píše rakouský deník Kurier.

Po úterním rozhodnutí Dolní sněmovny znovu odmítnout brexitovou dohodu, kterou s Bruselem vyjednala britská premiérka Theresa Mayová, nezavládla panika, hněv, ani frustrace; v Británii panuje už jen únava, napsal ve středu v komentáři k vývoji kolem brexitu italský list Corriere della Sera. Odložení termínu britského odchodu z EU by podle rakouského listu Kurier bylo jen pokračováním nekonečné politiky chaosu. Podle nizozemského listu De Telegraaf, který se zabývá dalšími možnostmi vývoje, jsou spíše než druhé referendum pravděpodobnější předčasné volby.

"Není to panika, není to hněv, není to ani frustrace. To, co je v Londýně cítit, je únava," napsal deník Corriere della Sera. Britská vláda podle něj neví, co má dělat. Řada komentátorů označila úterní hlasování o brexitové dohodě za frašku, "ale fraška nutí lidí smát se a smích je to poslední, na co teď ve Spojeném království mají lidé chuť". Spíše než fraškou je podle Corriere della Sera aktuální brexitový vývoj psychologickým dramatem. "Mnoho lidí - většina - si nyní uvědomuje, že je v roce 2016 podvedli," dodává list s odkazem na referendum o brexitu.

"A dost… Odchod. A sice hned. Ať už to stojí cokoli," napsal rakouský list Kurier. "Zní to sice radikálně, ale odložení brexitu by bylo jen pokračováním nekonečné politiky chaosu," dodal. Poučením z vývoje v Británii posledních let je podle něj to, že v Londýně jsou u moci většinou političtí egomaniaci. "Pokračování v salámové metodě by napáchalo nakonec ještě větší škody," napsal Kurier. Jiný rakouský list Der Standard ale naopak vidí v odložení termínu brexitu jedinou možnost, jak chaos odvrátit.

"Pro škodolibou radost není naprosto žádné místo," komentuje dění v Británii belgický list De Standaard. "Trvající nejistota neničí jen britské hospodářství a společnost, ale zatěžuje stále více i polevující růst ve zbytku Evropy," dodal.

Podle nizozemského listu De Telegraaf jsou zjevnými alternativami dalšího vývoje v Británii předčasné volby a nové referendum, přičemž první z možností považuje list za pravděpodobnější. "Pokud by vedení Konzervativní strany najednou začalo prosazovat referendum, vedlo by to pravděpodobně k rozkolu. A ačkoli vedení labouristů oficiálně nové referendum podporuje, dává předčasným volbám přednost," napsal De Telegraaf. Další výhodou voleb je podle něj to, že je lze uspořádat mnohem rychleji.

Španělský list La Vanguardia ocenil úsilí Theresy Mayové, které premiérka vynaložila na záchranu své dohody. "Na někoho, kdo je tak robotický a bez fantazie, to byl gigantický výkon," napsal deník.

Podle polských novin Rzeczpospolita britský příklad ukazuje, jak "pekelně" těžké je z EU odejít. "Ne proto, že by (EU) chtěla odcházejícího potrestat…, ale proto, že mnoholeté členství v EU vytváří síť vazeb a závislostí, které je téměř nemožné rozpustit," uvedl list.

"Evropští partneři Spojeného království nenesou na brexitovém chaosu vinu… Brexit byl od počátku předem oznámenou katastrofou. Projekt anglických nacionalistů, který podpořily lži a peníze z nejasných zdrojů," napsal švýcarský list Der Tages-Anzegier.

Irský list The Irish Times kritizuje roli severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která v úterý odmítla podpořit vládní brexitovou dohodu. To, že DUP vůbec brexit podporuje, je podle listu "nevysvětlitelné". "V případě scénáře brexitu bez dohody by sever (Irského ostrova) nesmírně trpěl," napsal list.

"Dlouhá tragédie brexitu je příběhem o tom, že vše, co se může pokazit, se pokazí: David Cameron vsadil na referendum, které prohrál. Mayová vsadila na volby, které prohrála. A od té doby utrpěla se svou dohodou dvakrát porážku," komentoval dění dánský list Jyllands-Posten.