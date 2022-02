Premiér Fiala není Zeman, nepracuje pro Moskvu. Putin sjednotil Západ a oživil NATO

Západní služby změnily taktiku a byly dosud nebývalým způsobem otevřené. Zřejmě šlo o záměr, americké tajné služby dost možná vyrazily Putinovi karty z rukou, když jemu i světu daly veřejně na vědomí, že vědí, co chystá.

Zostudily se americké tajné služby, když varovaly před útokem Ruska na Ukrajinu minulý týden? Poškodily a zbytečně děsily Ukrajince? Nebo se to odehrálo jinak: Rusové útočit chtěli, ale zastavil je nečekaně jednotný postoj Západu? Je nesnadné rozumět událostem, které se kupí v rychlém sledu jedna na druhou. Jasné je, že jsme v Evropě ohroženi. Ale nevíme, jestli prohráváme a vyhrává chladnokrevný "prefíkaný" exkágébák Putin. Doma sledujeme naprosto rozdílné postoje premiéra Petra Fialy a prezidenta Miloše Zemana. Jedno víme: kdo nechce válku.

Na začátku každého komentáře k Ukrajině i každého politického vystoupení k ní by nemělo chybět ubezpečení: nechceme válku. Nechceme válku tam, ani jinde. Kdokoli třeba nezávislým novinářům podsouvá úmyslné "válečné štvaní", lže a převrací realitu naruby. Konflikt tam jistě nechce ani prezident Joe Biden, nechce ji tam NATO, Evropská unie. Otázkou však je, co Západ pro Ukrajinu skutečně dělá, nakolik na její blaho a budoucnost myslí.

Okolnosti jasně napovídají tomu, že válku na Ukrajině chystá ruský prezident Vladimir Putin. Jemu podřízená obří armáda se stáhla na ukrajinské hranice, kdyby se toto neodehrálo, nikdo by o válce nepsal a západní tajné služby by o ní nepodávaly zprávy. Rostoucí napětí nevidíme jen na ukrajinské severní a východní hranici, nýbrž i uvnitř Ruska.

Kreml sice v minulém týdnu nečekaně oznámil, že začal stahovat některé vojáky od hranice s Ukrajinou. Jenže Spojené státy, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a také ukrajinská vláda toto oznámení zpochybňují. Ruských vojáků je podle nich u západních hranic stále víc, dokazují to i nově pořízené satelitní snímky.

Na prvním místě bychom měli myslet na Ukrajince, v jakém napětí už nejméně rok, vlastně však mnohem déle žijí. Opět bychom měli jasně říct, kdo to napětí vyvolává. Je to americká tajná služba CIA, jež nyní varuje před možným útokem? Je to americký prezident Biden, Evropská unie? Ne, Ukrajinci žijí v obrovské nejistotě kvůli Rusku, hrozivé vojenské síle nakupené u jejich hranic.

Probíhající události ale vnímají trochu jinak než Západ. Měli bychom slyšet otázky, vyslovené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na páteční bezpečnostní konferenci v Mnichově: "Na co čekáte? Nepotřebujeme vaše sankce až poté" (co ekonomika Ukrajiny zkolabuje) "a části naší země budou okupovány". Zelenskyj i jeho spoluobčané nevylučují obsazení části Ukrajiny, upozorňují však, že Putin má k dispozici více scénářů, které mohou zemi zničit stejně jako útok na Kyjev. Třeba právě vleklou paniku okolo očekávané invaze, která ruinuje ekonomiku Kyjeva…

Nevíme, co se stane. Americká CIA a tajné služby zemí NATO to také nevědí. Ruské kroky záleží na rozhodnutí malého okruhu lidí kolem jediného člověka - Vladimira Putina. Už to samo o sobě není normální a demokratické. Bývalému pracovníkovi ruské tajné služby KGB do hlavy nikdo nevidí, jeho nevypočitatelnost je obrovsky nebezpečná. To on a jeho suita dnes třesou Ukrajinou i celým západním světem.

Zeman zasazuje úder: Třetí blamáž amerických tajných služeb

Tajné služby i americký prezident opakují, že útok na Kyjev je vysoce pravděpodobný. Joe Biden tvrdí, že se Putin pro invazi na Ukrajinu již rozhodl. Jeho varování jsou kontrolovatelná, stačí sledovat pohyby ruských vojenských jednotek na hranicích Ukrajiny.

Fakt, že Rusko nezaútočilo minulý týden, nahrál proruským silám v Evropě. U nás se neopomněl ozvat Miloš Zeman. MF Dnes 17. února řekl toto: "Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdily, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď."

Zde stojí za přečtení komentář Daniela Anýže, který vysvětluje naprosto zásadní rozdíl mezi Ruskem a Spojenými státy. V Rusku vládu nekontrolují svobodná média, v USA naopak ano, a to velmi důsledně. Sledují všechny chyby a zveřejňují je, včetně minulých i současných chyb tajných služeb.

Zeman pokračoval: "Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině. Když se mě ptáte, proč to Západ dělá, a generální tajemník NATO Stoltenberg - který by měl odstoupit kvůli stažení se z Afghánistánu -, říká, že Rusové jsou připraveni a válka může začít každý okamžik, no, tak proti tomu mluví stahování ruských jednotek. Které začalo poté, co na svém vlastním území Rusové dokončili vojenské cvičení."

Fiala: Evropa je krok od války

Perfektní munice pro dezinformační servery, pro českou válku, která se odehrává především na sociálních sítích a je živena proruskými médii. Putin si může gratulovat, jeho přítel Zeman funguje přesně, jak Kreml očekává.

Proti prezidentovi stojí nedělní vyjádření premiéra Petra Fialy v České televizi: "Situace je nesmírně vážná, nebezpečná a je vážnější každým dnem. Není přehnané tvrdit, že Evropa je krok od války, což bylo donedávna ještě něco nepředstavitelného." Žádné utěšování, nic nehrozí, nic se nestane, Putin takový není. Fiala není Zeman, nehraje pro Moskvu. Ani nerozeštvává.

"Ruská vojska jsou v takovém stupni připravenosti kolem Ukrajiny, že útok může začít v jakékoliv chvíli. To je něco, co je nesmírně vážné." Pokračoval dál: "Nikdo nemůže bránit demokratickým zemím, aby se rozhodly, kam chtějí patřit a čeho chtějí být součástí. To by bylo porušení všech principů, kterým věříme. Proto nemůžeme ani chtít po Ukrajině, aby se rozhodla, že nebudou součástí západních principů. Co by to bylo za nesmysl? Každá země má právo se rozhodnout, kam chce patřit a jakým směrem chce jít."

Znovu pro jistotu opakuji: nechceme válku na Ukrajině, nejsme blázni. Nechceme Rusy na Ukrajině. Potřebujeme nezávislou, svobodnou Ukrajinu, která se sama rozhodne, kam bude patřit, ne pod hlavněmi ruských tanků. Ale taky potřebujeme Ukrajinu nezničenou, nezhroucenou Putinovými kroky a podpořenou západním úsilím.

Ještě jiný pohled. Koho aktivity Ruska děsí, ať si uvědomí několik základních faktů. Putin svými hazardérskými kroky sjednocuje Západ. Přinutil Severoatlantickou alianci, aby si znovu uvědomila svůj smysl, který se už pomalu vytrácel. Najednou je zcela jasné, že Rusko dál zůstává hrozbou. Fiala již dříve v minulém týdnu připomněl ruskou okupaci v srpnu 1968, aktuální dezinformační válku a atentát ve Vrběticích, není to strašení. Vychází z reality.

Čeští obyvatelé zaplavovaní lžemi a fake news, zpochybňováním Západu, NATO, Evropské unie a transatlantické spolupráce potřebují tyto příklady slyšet. Fiala stojí na úplně, ale úplně opačné straně než Zeman. Tak vypadá česká realita. Předchozí premiér Babiš stál mnohem více na Zemanově straně a činí tak nadále.

Taktika západních tajných služeb

Prezident Putin vyvolává obavy a tyto obavy vyvolávají reakci. Finsko sousedící s Ruskem, Finsko, jež si od konce druhé světové války zakládá na své přísné neutralitě, poprvé vážně zvažuje vstup do Severoatlantické aliance. Velmi podobně přemýšlejí i Švédové. Tohle Putin určitě nechtěl. Jistě taky neměl v úmyslu posílit sounáležitost Západu.

V pátek po návštěvě Bruselu a po vyjádření Bidena i jeho bezpečnostního poradce Jakea Sullivana, že Spojené státy budou chránit každý centimetr území Severoatlantické aliance, Petr Fiala tweetoval: "Jasná slova prezidenta Bidena potvrzují výsledky jednání včerejší neformální Evropské rady. Postoj Západu, NATO a EU je silný a postupujeme jednotně. Stojíme za Ukrajinou, proti ruské agresi a provokacím. Pokud se Rusko rozhodne pro invazi, jsme připraveni společně reagovat." Znovu však připomenu Zelenského slova v Mnichově: Reakce už měla přijít, sankce měly být spuštěny.

Jak to bylo s bezprecedentním varováním amerických tajných služeb? Sledovali jsme - jak tvrdí Zeman - velikou blamáž, třetí v pořadí, další ohromné, trestuhodné a výsměchuhodné selhání?

Je naprosto neobvyklé, aby byly takto masivně zveřejňovány zpravodajské informace. A to i v době, kdy západní služby změnily taktiku a jsou mnohem otevřenější než dříve. Týká se to mimochodem i BIS pod vedením Michala Koudelky. Alespoň v Evropě to představuje jeden z nástrojů, jak se bránit dezinformacím. Otevřenost amerických a britských služeb nemá obdoby. Skoro jistě šlo o taktiku, o snahu vyrazit Putinovi karty z rukou, proto služby daly jemu i světu veřejně na vědomí, že vědí, co chystá. Je otázka, jestli se tak velká otevřenost bude ještě někdy opakovat, tajné služby pak poněkud ztrácejí smysl.

Víme, že samy informace Putina nezastaví. Vidíme, jak to na Ukrajině pokračuje. Vůdci neuznávané Doněcké i Luhanské lidové republiky vyhlásili dekretem "všeobecnou mobilizaci", situaci v regionu označili za kritickou. Do Ruska evakuují především ženy a děti. Hlásí údajné útoky z Ukrajiny.

K dění v této oblasti se vyjádřil generál Petr Pavel: "Na Donbase Rusko téměř osm let udržuje zamrzlý konflikt. Je naprostý nesmysl, aby se Ukrajina rozhodla sebevražedně dobýt zpět Donbas v situaci, kdy má za hranicí 170 tisíc ruských vojáků v pohotovosti okamžitě zasáhnout. Přesto to tvrdí propaganda RF. Sdílejte proti propagandě!" Asi není třeba víc dodávat, Petr Pavel ví, o čem tweetuje.

Nevíme, co se stane dnes, zítra. Jestli ruského prezidenta zmůže vnitřní šílenství ženoucí ho do války, nebo jestli mu nakonec odolá. Západ si válku nepřeje, Ukrajina si válku nepřeje, její velká část dnes touží po svobodě více než před lety. Zelenskyj má jistě pravdu v tom, že sankce už měly být přijaty, i když Rusko kus jeho země neokupuje.

Dorazín z Ukrajiny: Lidé dávají najevo, že se nebojí, nebezpečí útoku je ale reálné (video DVTV z 15. února 2022)