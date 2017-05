před 1 hodinou

Českou republiku ovinuly chmury vládní krize. Situace je o to horší, že politici se tu tradičně tváří příšerně koženě, snad aby je někdo nepodezíral z lehkovážnosti (jak by to někoho mohlo vůbec napadnout!). Zapomínají, že jejich dlouhodobým úkolem je rozsévat mezi občany optimismus, životní elán, neřkuli dobrou náladu. A ne se na ně ve jménu důstojnosti mračit jako chudák paní pokladní v samoobsluze na konci šichty. Tady je pár příkladů z posledních týdnů, jak na to. Žádáme ministry, poslance, zastupitele: přemozte se a řekněte nám alespoň sýr!

