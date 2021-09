Ceny letí vzhůru, premiér odmítá jejich krocení. Hlavně ať nezdraží dluhy Agrofertu

Česká národní banka v zásadě nemá na vybranou. Peníze rychle ztrácejí hodnotu, takže jí nezbývá než zvednout úrokové sazby. Předseda vlády je ale proti. Nelogicky to působí jen do chvíle, než si člověk uvědomí, o kolik by kvůli tomu přišel holding, který má zaparkovaný ve svěřenských fondech.

Deset let tady ekonomové inflaci hledali div ne lupou. Ať státní výdaje kynuly sebevíc, zdražování se ne a ne roztočit. Až teď. Inflace v srpnu meziročně vzrostla o 4,1 procenta, za zboží i služby začínáme platit stále víc a politici se hádají, kdo je vinen. Jen centrální bankéři a ekonomové se nepřou. Z jejich pohledu je situace jasná: Mají-li se ceny uklidnit, musejí nahoru úrokové sazby. Otázka nezní zda, ale o kolik. Přesto Andrej Babiš ve čtvrtek ve sněmovně horoval, aby je Česká národní banka nenavyšovala. Proč by ale vrcholný politik měl před volbami chtít, aby se inflace dál nekontrolovaně rozjížděla v zemi, která je na zdražování snad ještě alergičtější než sousední Německo? Možnou odpověď nabízejí úřední dokumenty Agrofertu - to je ten holding, který předseda vlády nevlastní, byť mu z jeho korunových dluhopisů každý rok tečou na konto desítky milionů a byť se tam nic podstatného nemůže stát bez jeho souhlasu. Jako každá velká firma s výrazným zadlužením, disponuje i Agrofert analýzou citlivosti na změny úrokových sazeb. A protože dluží opravdu hodně, je to pro něj i hodně důležitá otázka. Podle poslední výroční zprávy by například zvednutí úrokové míry o půl procentního bodu (takový skok je nyní ve hře) snížilo zisky holdingu o 157 milionů. Opozice i mnohá média se při popisování Babišova střetu zájmů léta soustředila jen na jeho vlastní obohacování. To ale často představuje drobné ve srovnání s tím, jaké škody může premiérovo rozhodování silně ovlivněné privátními zájmy napáchat republice. Pobouření veřejnosti nad neoprávněně vyplacenými dotacemi je jistě pochopitelné. Mnohem horší je ale fakt, že Česko jako celek může přijít kvůli předsedovi vlády o stovky unijních miliard. Případně se nyní nepříjemně povozit na inflačním kolotoči. Buďme rádi, že ruku na jeho páce drží bankovní rada a Babiš sám nemůže dělat o moc více, než na ni tlačit. Když teď mluví o růstu cen, má sice pravdu, že za něj z nemalé části mohou věci, které nedokážeme ovlivnit: Benzin podražil a chybí vše možné od mikročipů až po stavebniny. Není to ale pravda celá. Do plachet totiž mocně dula i vláda. Všichni dobře věděli, že po koronaviru bude inflace vzlínat, protože restauratéři i obchodníci si začnou hojit rány, které jim uštědřila krize. A protože po pauzách vynucených lockdownem se znovu začne stavět i vyrábět, takže materiál půjde na dračku. Přesto kabinet do toho všeho ještě začal ve velkém rozdávat peníze, posledními z řady obdarovaných šťastlivců jsou nyní státní zaměstnanci. Opozičním politikům se Andrej Babiš vysmívá, že to jsou politologové a ajťáci, nicméně sám působí, jako by se toho o inflaci coby absolvent štrougalovské ekonomie zas tak moc nenaučil. Asi ani nemohl, protože se za jeho studií řídila rozhodnutím strany. Když teď radí centrálním bankéřům, jak s ní mají bojovat, těžko se zbavit dojmu, že na ty časy buď nostalgicky vzpomíná, nebo se definitivně rozhodl řídit stát jako svou firmu.