Je peklo nakažlivé? Obzvlášť teď brzy zjara? Ptejte se psychiatra a blogera Radkina Honzáka

před 1 hodinou

Radkin Honzák bude hostem on-line rozhovoru Aktuálně.cz ve středu 28. března

Hanba všem, kdo nám říkali: nežer, cvič a zhubneš! Je to jinak. - Nemocná společnost vyvolila svého reprezentanta. - Portrét psychopata.

To jsou titulky tří nejčtenějších z více než tří stovek blogů psychiatra Radkina Honzáka, který je blogerem na Aktuálně.cz od roku 2009. A to jedním z nejpilnějších. Letos byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Blog roku.

Jako lékař i jako autor pozoruje lidi, společnost a politiku "bio-psycho-socio-spirituálním" pohledem. Neboli zkoumá, co jsme vlastně zač.

Porota Magnesie Litery si správně všimla, že přitom "pan doktor s gustem žertuje i o tématech, jež mnozí považují za nedotknutelná".

Anebo směle vstoupí na tenký led "lifestylu", jako v blogu Co tím chtějí říct z října 2017:

Začátkem prosince 1989 zavítala do Prahy moje neteř, tehdy dvaadvacetiletá, aby podpořila myšlenky obrozující zemi, v níž se narodila a v níž pobyla něco přes jeden rok. Překypovala dobrou vůlí, kalifornskou češtinou a dírami na kolenou svých parádních texasek. Tehdy to byla čerstvá móda. Přetrvala do dnešních dnů.



Tahle stylizace lidí, vesměs dívek, které rozhodně netrpí hmotnou nouzí a nedostatkem, do role zuboženého děvčátka se sirkami (nebo to má být Villon: nahý jak červ, oděn jak prelát sám?), mě fascinuje. Co má symbolizovat - v kontrastu s těmi v kostýmku a s termoskou v ruce - tahle třicet let přetrvávající móda, dress code českých dívek a mladých žen v průměru mezi patnácti a pětadvaceti roky?



Vzhledem k době a prevalenci výskytu už to dávno není módní exces, je to jistá uniforma a já se ptám, co její vojandy tím chtějí říct, je to odhánění potenciálních nápadníků, nebo naopak jejich rafinované přitahování odhalením kolene? Je to neverbálně vyjádřený výrok: Kašlem na to, abychom se o něco staraly? Nebo je to symbol jejich rozervané duše? Protest "utlačované většiny" (s tlačeným a stlačeným - na úrovni tlačenky neboli špekbuřtu - arcibiskupem Dukou)? Pomyslely někdy ty dámy, že vypadají jako pozdní ilustrace k textu, který říká: Neber si synečku, ze dvora cerečku,… ona má sukničky ucouraný všecky?

Milí čtenáři, MUDr. Radkin Honzák bude odpovídat v on-line rozhovoru Aktuálně.cz ve středu 28. března od 14 hodin. Děkujeme vám za vaše otázky, které prosím pište do formuláře pod článkem.