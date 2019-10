Komentář: Vlasta Chramostová úctu Babiše, Zemana a Filipa nepotřebuje. Gott taky ne

Herečku Vlastu Chramostovou mají uctít lidé jako Pavel Rychetský, Jan Ruml a stovky dalších. Lidé, kteří zlu za bolševika vzdorovali a dělají to dál. Jde jim o svobodu. To pro ni bude skutečná pocta. Pak bude uctěna.

Zemřela herečka a bývalá signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová. Dožila se 92 let. Krátce před ní skonal nejslavnější český popový zpěvák Karel Gott. I z těch dvou úmrtí slavných lidí se stala kontroverze. Předseda Ústavního soudu a rovněž bývalý chartista Pavel Rychetský prohlásil: "Pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová."

Takové celkem normální prohlášení. Kdo zná fascinující život Chramostové, ten to stoprocentně chápe. Od podpisu spolupráce s StB (přesněji to byla Vojenská kontrarozvědka, VKR) v roce 1957 až po fakt, že o dvacet let později jako jedna z prvních podepsala Chartu 77 a totálně na skoro dvacet let zazdila svou kariéru. Plus moment u nás mimořádně neobvyklý, Chramostová spolupráci s tajnou komunistickou policií přiznala, vyznala se z ní: "Nic moje selhání neomlouvá," napsala v roce 2018, v druhém svazku knihy Byl to můj osud. Skutečně velká žena, osobnost, vzor.

Jenomže my žijeme v Česku, to je tam, kde se zjevil Zeman sám. Proto se ze slov Pavla Rychetského stane problém v patrech nejvyšších. Nejprve se na Twitteru ozve mluvčí prezidenta Ovčáček. Napíše toto: "Převelice se stydím za předsedu Ústavního soudu! Svým prohlášením jenom vyvolává další vášně. To si dr. Rychetský opravdu neuvědomuje, že proti sobě posmrtně staví dvě velké osobnosti a rozděluje tak národ?"

Pavel Rychetský že rozděluje národ? A píše to mluvčí Miloše Zemana, superštváč? Už toto je absurdní. Ovčáček coby @PREZIDENTmluvci, jménem hlavy státu, na síti sám vytváří problém. Zjevně naráží na nedůstojný politický tanec kolem pohřbu Karla Gotta. Na to, že vláda nejprve absurdně odsouhlasila státní pohřeb, poté však premiér Babiš couvl "jen" k pohřbu se státními poctami.

Rychetský o Gottovi nemluví, pouze uvede, že "pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami", je to slavná a neobvykle odvážná herečka, jež 17 let vzdorovala komunistické moci, k níž sama kdysi patřila, rvala se za lidská práva, za svobodu. Možná z toho můžeme dovodit: šéf Ústavního soudu si asi nepřeje, aby byl Gott pohřben se státními poctami. Ale nic takového neříká. O Gottovi rozumně mlčí.

Vyjadřuje toliko svoji představu, že "stát" by měl cenit lidi, jako byla Vlasta Chramostová, že takové ženy tvoří páteř národa, představují jeho skutečné elity, jeho naději ve zlých dobách.

Rychetský Zemanovi vadí, vadí, vadí

Na Rychetského Zeman zaútočil nejen přes mluvčího, ale později i sám: "Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami, ale k tomu není kompetentní pan Rychetský, ale ministr kultury Lubomír Zaorálek," uvedl pro rádio Frekvence 1. Rychetský se prý v poslední době plete do politiky. "Na druhé straně zanedbává práci v Ústavním soudu, což mohu doložit tím, že u soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena," řekl Zeman.

Buďme rádi, že hlava státu Chramostové neupírá nárok na pohřeb se státními poctami. Dokonce k tomu Zeman řekl: "… odcházejí lidé, kteří byli opravdu opozicí proti komunistickému režimu. A tyto lidi nahrazují jiní, kteří, abych uvedl konkrétní případy, dvakrát za sebou signovali antichartu, nebo jednou a odsoudili Palachův týden, nebo jednou vstoupili v září 1989 do komunistické strany…" Tak Gott, při vší úctě k němu, byl signatářem anticharty a slavíkem režimu, že.

Plete se Rychetský do politiky? Nebo se plete Zeman do Ústavního soudu? Známe jeho pokusy soudy ovlivnit. Rychetský byl chartista jako Chramostová, znal ji dobře. Uvědomuje si, což vyplývá z jeho mnoha postojů z posledních let, kam se Česko veze, kam Zeman Česko veze, tedy do jakési konzumní demokracie, demokracie spotřebovávací, do povrchní, slupkové demokracie, která navenek ještě jakž takž drží, ale uvnitř je vyhlodaná jak salám od myší (myší jménem Zeman, Babiš, Okamura, Filip a dalších).

Pohřeb se státními poctami? Ministr kultury Lubomír Zaorálek i šéf Ústavního soudu Rychetský ho pro disidentku, odpůrkyni totality Chramostovou chtějí. Zároveň tak bude uctěn mistr popu Gott. Nabízí se otázka, co je dneska ten stát, přesněji kdo stát představuje, a od koho tedy ty pocty přijdou.

Jistě, stát není jen premiér ex-estébák, prezident putinovec a siťinpchingovec a lidé ve vedení sněmovny, kteří reprezentují sice demokraticky zvolený, ale přesto extrém. Oni nejsou celý stát, jsou však nejvíc vidět, reprezentují státnost. Zbytek státu tvoříme "my všichni", občané, říká se to aspoň. A většina z "nás všech" si volí Zemana a Babiše a poslala Okamuru či Filipa do vedení dolní komory parlamentu.

Odtud plyne jasně: Karel Gott má mít pohřeb se státními poctami. Klidně mu mohli udělat i ten státní funus, i když ho nepotřebuje. Vlasta Chramostová si však dnešní státní pocty "nezaslouží", s výše vyjmenovanými reprezentanty státu neměla nic společného, stála na straně osobního úsilí o svobodu, které šlo proti jejímu blahu i konzumu. Tihle lidé žili pravý opak. Chramostovou mají uctít osobnosti jako Rychetský, Ruml a stovky dalších, lidé, kteří zlu vzdorovali a dělají to dál. To pro ni bude skutečná pocta. Pak bude uctěna.