70 tisíc lidí na Václaváku. Část tam dohnal strach z drahoty, ne sympatie k Putinovi

Je škoda, že premiér nepřijel k protestujícím promluvit. Jistě by pískali, ale nakonec by dostal slovo. Projevil by podobnou odvahu, jako když jel do Kyjeva.

V sobotu se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila zatím největší demonstrace namířená proti pětistranné vládě Petra Fialy, jež vzešla z loňských podzimních sněmovních voleb. Mířila ale i proti české a západní reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Podle policie přišlo protestovat asi 70. tisíc lidí. Rozsahem to připomíná vystoupení, které proti minulé vládě Andreje Babiše (ANO) na Václavském náměstí organizoval Milion chvilek pro demokracii. Antifialovský protest nesl název Česká republika na 1. místě a jeho pořadatelé se hlásili mimo jiné k hnutí Chcípl pes, které vzniklo v době pandemie koronaviru a stavělo se proti vládním anticovidovým opatřením. Premiér Fiala (ODS), který v rámci kampaně před komunálními volbami objíždí střední Čechy, popsal protest velmi jednoznačně, až zjednodušeně. Podle něj za ním stály proruské síly, které mají blízko k extrémním pozicím a jdou proti zájmům České republiky. "Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá," řekl. Každý má podle předsedy vlády právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. "Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů," dodal. Fiala ale zapomíná na účastníky. A ti zcela jistě nepatřili všichni mezi "dezoláty" - mezi lidi odmítající demokracii, svobodu, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Možná jich dokonce prorusky neuvažovala většina. Související Chceme demisi vlády, skandovalo 70 tisíc lidí v Praze. Vadí jim vysoké ceny energií Fiala narážel na některé požadavky organizátorů. Ti podle očekávání opravdu kritizovali nejen vysoké ceny energií, ale i prozápadní kurz současné vlády. Přesněji řečeno kritizovali protiruské sankce, odpor proti Putinovi a jeho zločinné válce. Žádali krátkodobé smlouvy na dodávky levného plynu a ropy. A žádali také výměnu Rady České televize a Rady Českého rozhlasu i okamžitou demisi vlády. "Požadujeme zřízení dočasné vlády odborníků a vypsání předčasných voleb. Pokud vláda nepodá demisi do 25. září, na celorepublikové demonstraci vyhlásíme právo na odpor podle Ústavy ČR a vyhlásíme nátlakové akce. Už nyní jednáme s odbory, podnikateli, zemědělci, starosty, dopravci a dalšími organizacemi na vyhlášení stávky," vyhlásili. Požadavky jít na ruku Putinovi jsou vražedné, vlastizrádné Sedmdesát tisíc protestujících je velké množství. Organizátorům se bohužel podařilo spojit dvě naprosto odlišná, de facto protichůdná témata. Tím prvním jsou nevídané ceny energií, které - nutno říci -, společnost právem děsí. Tím druhým pak odpor k současné vládě. Jako by všechno zavinila jen a jen ona. Což je manipulace. Lze ovšem chápat, že lidé vidí vládu jako sbor, jež za ceny energií nějak odpovídá - a měl by proto adekvátně reagovat, což se mu zatím stále nedaří. Související Babiš je čím dál nebezpečnější. Podporuje vyhnání Fialy dlažebními kostkami Něco úplně jiného je ale kritika západního postoje k Putinovi a válce, kterou rozpoutal. Měli bychom mít v jedné věci naprosto jasno - zatímco obavy ze strmě šplhajících cen elektřiny a plynu jsou zcela pochopitelné, požadavky uzavírat s Kremlem jakési krátkodobé smlouvy na levný plyn, jdou proti zájmům republiky a proti jejím samotným základům. Volají po kapitulaci svobodného světa před válečným zločincem Putinem. A hned dodám: už dnes víme, že mnoho demonstrujících nic takového nežádalo, byli organizátory oklamáni. Všichni účastníci nesmýšleli prorusky, nežádají, aby se Česko stalo pátou kolonou Moskvy. Související V zahraniční politice vláda exceluje, v té domácí zatím předvádí zmar Není však divu, že někteří naopak ano. Podhoubí pro to už celé měsíce připravoval Andrej Babiš a Tomio Okamura. Dokonale to bylo vidět na sklonku minulého týdne při absurdní, místy nechutné debatě před hlasováním o důvěře vládě. Babiš lže o tom, že vláda nic nedělá, že dává přednost ukrajinským uprchlíkům. Navrhuje přestat na Ukrajinu posílat zbraně a na svých "obytňáckých" mítincích rozeštvává občany. Okamura dělá totéž, jen je míň vidět. Když na to nemají ve sněmovně, chtějí vládu shodit s pomocí ulice, nepokojů Je potřeba znovu a znovu opakovat: jsme ve válce. Ač si to mnoho lidí neuvědomuje, Rusko nás prohlásilo za nepřátelskou zemi. Rusko na Ukrajině páchá genocidu, vraždí, znásilňuje a unáší civilisty včetně dětí, ničí celou zemi. Ruská taktika v unijních zemích je známá: způsobit rozvrat, bourat demokratický systém, shazovat vlády. Bohužel podobné tendence jako by sledovali i Babiš a Okamura. Už před měsícem a půl například bývalý premiér na svůj Twitter poslal video z účtu jarrka (česká vlaječka), kde muž řídící vůz vykládá o ceně benzinu v Německu a říká: "Ty vole, až se lidi nas**ou, Fialo, a vezmou ty dlažební kostky, tak vás všecky z tý Strakovy akademie vykopou sviň*kým krokem, protože tohleto už není normální…" K tomuto retweetovanému videu expremiér dodal dvě slova, "bez komentáře", nikoli tedy odsudek. Související Fiala je jako Šípková Růženka. Měl by se probrat a nařídit šetření Opozice zjevně pěstuje politiku "čím hůř, tím líp", Babiš ve sněmovně vykládá, že mu stačí měsíc a nastolí tu zase ráj, takže stačí Fialovu vládu shodit a hotovo. Pod tlakem ruské propagandy, ruské energetické taktiky a ruských dezinformací se pomalu suneme k pouličním nepokojům a pokusu o svržení vlády. Co jiného než počátek vlády ulice je prohlášení organizátorů sobotní demonstrace "vyhlásíme právo na odpor podle Ústavy ČR a vyhlásíme nátlakové akce"? Vláda bude muset být velmi rozhodná a velmi dobře denně komunikovat svá záchranná opatření v oblasti energií. Lidé potřebují mít jasno, věřit, že jim stát pomůže, a přesně vědět jak. Zároveň bude muset kabinet jednat nekompromisně, pokud by se u nás proruské bojůvky pokoušely o neústavní kroky. Ještě jedna věc. Fiala by měl být chytřejší ve svých vyjádřeních k protestům, i když jdou proti němu. Připomínám jeden moment - Babiš si nikdy netroufl přijít na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii a hájit tam své činy. Je možná škoda, že Fiala nepřijel na Václavské náměstí a nepromluvil tam k lidem. Jistě by pískali, řvali, ale nakonec by slovo dostal. Projevil by podobnou odvahu, jako když jel krátce po začátku ukrajinské války do bombardovaného Kyjeva. Sestřih nejpozoruhodnějších výroků z mimořádné schůze Poslanecké sněmovny (video z 2. září 2022) 2:23 Sestřih nejpozoruhodnějších výroků z mimořádné schůze Poslanecké sněmovny | Video: ČTK