Akce Joint na Smíchově jako z Hlavy XXII: Smíte hulit, ale nesmíte držet cigaretu

Dnes 15:15

Městská policie se zesměšnila. Ale chyba je i na druhé straně: vyfukovat hlídce pod nos konopný kouř se nemá!

Znamenitý televizní seriál Svět pod hlavou mimo jiné ilustruje běžnou buzeraci občanů příslušníky Veřejné bezpečnosti. Mezi jeho vděčné diváky patřila také městská policie Praha, ukázalo se minulý týden. Facebookový profil strážníků se pochlubil, že při součinnostní kontrole kombinované hlídky městské a státní policie se podařilo odhalit dívku, která kouřila jointa. Stalo se na Smíchově.

Je to to samé v bleděmodrém, jako když esenbáci vyrazili do hospody perlustrovat závadovou mládež. Hlídka ženu vyzvala k předložení dokladů a poté k následování na místní oddělení Policie ČR. Protože dívka neuposlechla výzvy a pokusila se z místa utéct, strážník proti ní zakročil a policista jí přiložil služební pouta. Celou věc dále šetří Policie ČR.

Jako v roce 1982. Jen s tím rozdílem, že tehdy nebyl Facebook (jen krajský deník Průboj), policajti měli zelené uniformy a dovolili si mnohem víc než teď, protože se jich lidi báli. Z toho prvního a posledního vyplývá, že většinovou reakcí na Akci Joint bylo ťukání na čelo a výsměch policejní udatnosti. Věcnější komentáře právem doporučovaly, aby se patrola radši zaměřila na dealery heroinu na Václaváku. Městská policie se zesměšnila. Asi ji vtipy o policajtech baví. (Pro pořádek: Policie neuvedla, kolik bylo dívce let, takže s jistotou nevíme, jestli nešlo o školou povinné dítě.)

Záležitost ale má i vážný rozměr. Každá policejní zpráva sebou nese nejen policejní PR, ale taky avizuje normu, co se smí a nesmí. Tím, co se dělat smí, se přece bezpečnostní složky nebudou zabývat. Natož aby se tím chlubily občanům. (Znepokojivé je pomyšlení, o kolika zákrocích á la Akce Joint se nedozvíme, protože to police nedá na Facebook.)

Takže se "nesmí" kouřit jointa. Na ulici. Když to uděláte, tak vás policie vyzve k předložení dokladů a poté k následování na místní oddělení.

Marihuana u nás není legální. Kouřit marihuanu u nás je legální. Myslíte? Zájemci si to mohou ujasnit přímo na webu Policie ČR, v sekci nazvané Mýty a fakta o drogách.

Otázka: Můžu vlastně legálně užívat (zneužívat) návykové látky? Odpověď: Užívání (samotná aplikace "kouření, šňupání, nitrožilní aplikace, vdechování" a další) návykových látek není v ČR protiprávní, což vlastně znamená, že se svým tělem si můžu dělat téměř, co chci. Trestné v ČR podle platných zákonů je držení návykové látky a to buď malé množství pro vlastní potřebu, kdy se jedná o přestupek podle § 30 odst. 1 písm. j) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích a v množství větším než malém trestný čin podle § 284 tr. zákoníku. Z podstaty a logiky věci tedy vyplývá, že se vylučuje aplikace bez držení návykové látky.

Poslední věta je jak z Hlavy XXII. Kouřit trávu podle policie smíte, ale abyste ji mohli kouřit, musíte ji napřed držet, což je u malého množství přestupek podle paragrafu 30. Z podstaty a logiky věci tedy vyplývá… že si policajti mohou vyšlápnout na kohokoli, kdo kouří. Protože aplikovat (kouřit) dálkově nelze: musíte držet.

Připomeňme příběh policejních razií v growshopech. Tohle je ještě o stupeň výš. Nekriminalizuje se obchod se zahradnickými potřebami, ale lidské chování. Vzhledem k tomu, kolik lidí trávu kouří, jak běžná je to věc, jde nejen o zbytečnou a marnou, ale i škodlivou činnost. Protože policie si má za peníze daňových poplatníků všímat jiných věcí než jsou rekreační uživatelé cannabis. Policejní represe má mířit jinam.

Možná existuje i nějaký neoficiální sazebník pokut podle délky jointa, který kuřákovi zbývá v ruce. Je přece rozdíl, jestli "drží" skoro celou cigaretu, nebo oharek na posledního šluka, ne? Ale drží. "Mýty a fakta o drogách" se o délce ani dokouřenosti smotku nezmiňují: Pokud u sebe máte cigaretu obsahující marihuanu, tedy látku s obsahem THC vyšším než 0,3%, jedná se o přestupek (§ 30 písm. j) zák. č 200/90 Sb.. Policista na místě může uložit blokovou pokutu nebo postoupí do správního řízení, kde hrozí peněžitá pokuta do 15 000 Kč. Cigaretu odejme (§ 34 zák. č. 273/2008 Sb.).

Pochopitelně, pokud není tráva legální, ale zároveň je běžně konzumovaná, mělo by modus tolerance ctít nejen rameno zákona, ale hlavně samotní kuřáci. Začínat si - čili hulit ostentativně na veřejnosti - je chyba a nesmysl. Když vyfouknete THC pod nos policejní hlídce, nemůžete se divit, když si zaděláte na problém. I v liberálnějším prostředí než u nás.

Facebookem pro pobavení kolují staré fotky, na kterých tu francouzští, tu američtí policajti přeměřují dámám plavky a těm oblečeným do menšího než velkého množství textilu napařují pokuty. Protože to se nesmí, madam, předpis je předpis! Akcím Joint se brzy budeme usmívat stejně: jó, to bejvávaly časy. Doufám.

autor: Jan Lipold