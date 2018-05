Alibista Hamáček upekl smlouvu s Babišem, ale nikoho o ní nepřesvědčuje. Porušuje první přikázání

před 1 hodinou

Pokud politik nepřesvědčuje, a ještě to sám cpe novinářům, jako by to byla nějaká přednost, pak obvykle proto, že není přesvědčený sám. | Foto: Zbyněk Pecák

Říct, že přesvědčovat je hlavní úkol šéfa strany, je stále ještě málo. Je to v jistém smyslu jeho úkol jediný.

Předseda ČSSD Jan Hamáček objíždí regiony s koaliční smlouvou. Sociální demokraté o ní budou, jak známo, hlasovat v referendu. Jan Hamáček prý ale "nikoho nepřesvědčuje" - sám to říká.

To je průšvih.

Pokud existuje něco jako sedmero hlavních politických hříchů, pak Hamáček právě páchá ten, který v každém takovém seznamu musí mít nutně první místo.

První přikázání politického lídra totiž zní: "Budeš přesvědčovat!"

Nic není nad tím. Všemohoucí, kterým je v tomto případě volič, je ochoten politikovi odpouštět mnohé - lež, cizoložství, podezření z korupce, spolupráci s StB a spoustu dalšího. Ale ne rezignaci na první a hlavní smysl politického bytí.

Říct, že přesvědčovat je hlavní úkol šéfa strany, je stále ještě málo. Je to v jistém smyslu jeho úkol jediný. Na všechno ostatní může mít lidi. Experty, vyjednavače, zákulisní šíbry, PR specialisty, spin doktory a já nevím, koho ještě. Ale výsledek musí voličům naservírovat on. S grácií a úsměvem číšníka prvotřídní restaurace.

A Hamáčkovi spolustraníci jsou teď i jeho voliči - budou volit v referendu ano či ne koaliční smlouvě, kterou on dojednal. Těžko si představit, že kdyby ji odmítli, zůstal by ve funkci.

Pokud politik nepřesvědčuje, a ještě to sám cpe novinářům, jako by to byla nějaká přednost, pak obvykle proto, že není přesvědčený sám. Nejspíš ví, že dort, který se chystá voličům předložit, obsahuje ještě horší ingredience než ten od Čapkových pejska a kočičky. A chce ze sebe setřást odpovědnost. Samozřejmě pod líbivým pláštíkem "otevřenosti vnitrostranické diskusi".

V tomto ohledu se Hamáčkovi nelze příliš divit. Komu by se chtělo přesvědčovat někoho o koaliční smlouvě, v níž z původního sociálnědemokratického ultimáta na neúčast trestně stíhané osoby ve vládě nezbylo vůbec nic? Dokonce ani absolutně minimalistický požadavek, aby takováto osoba odstoupila poté, co padne prvoinstanční rozsudek v její neprospěch. Že smlouva přestane platit, pokud Andrej Babiš (o kterého jde, nehrejme si s alibistickými formulacemi typu "jakýkoliv člen vlády") v případě odsouzení neodstoupí? No a? Na vyslovení nedůvěry vládě ČSSD ve sněmovně hlasy nenajde a Babiš v klidu a pohodě kdykoliv dovládne s těmi, s nimiž vládnout začal - s KSČM a SPD.

To je ale výsledek vyjednávání, které vedl Jan Hamáček. Rádi věříme, že byl nejlepší možný. Proti pětkrát silnějšímu soupeři nemůžete dokázat zázraky. Ale je to jeho dílo a on má dvě možnosti - bojovat dál, nebo hodit ručník do ringu. Ta první ale v politice znamená: přesvědčovat.

Přikázání "Budeš přesvědčovat!" platí pro politické lídry v obou svých významech. Za prvé - musí aktivně získávat stoupence svých řešení a za druhé - musí být přesvědčiví.

Jan Hamáček to první dle vlastního vyjádření nedělá. Nemůže se proto divit, pokud nebude příliš úspěšný ani v tom druhém.