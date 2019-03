Americký Babiš je jiný než český. S Trumpem jednal jako státník

Babiš návštěvu zvládl, ostudu neudělal, navázal s Trumpem "osobní vztah", prý si sedli. Teď jde o to, aby zůstal stejně západní i doma v Česku.

Český premiér Andrej Babiš má za sebou největší zahraniční úspěch své politické kariéry, setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Je to také úspěch pro Českou republiku? A jak si Babiš vedl, zvládl pres tohoto vrcholného setkání?

Babiš se v Bílém domě a při následující tiskové konferenci v hotelu Hay-Adams ve Washingtonu, kam se vrátil od Trumpa, představil ve své nejsympatičtější podobě. Jiný Babiš, něž jak ho známe doma. Dokonce by snesl označení za státníka, tedy za politika, který je schopen slušně reprezentovat svoji zemi a její, tedy naše, zájmy.

Najdeme tři zásadní momenty návštěvy. První: jasné potvrzení, že Česko patří mezi západní země, jeho premiér si dává práci to opakovat a v zahraničí dokládat. Při setkání s Trumpem držel dvě polohy, stoletou společnou historii započatou Masarykem a dále cosi, co sám nazval "restartem" společných česko-amerických vztahů.

Druhý klíčový moment vyplývá z toho, jak popsal své jednání s Trumpem: mluvili spolu jako partneři, byl s to s americkým prezidentem nesouhlasit. Šlo o Trumpovu nespokojenost, že EU dováží plyn z Ruska (38 procent své spotřeby). Babiš byl schopen oponovat, vysvětlil Trumpovi svůj pohled, totiž že by Rusko zkrachovalo, kdyby Evropě zavřelo kohouty. (A dodejme: jistěže je energetická závislost na Putinovu Rusku velmi nepříjemná a problematická.)

Třetí zásadní bod Babišova pobytu: výjimečná návštěva v centrále CIA v Langley (odehrála se ve středu). Babiš to České televizi popsal takto: "Přišla ta nabídka, tak jsem tam byl." Šlo o ryze americkou iniciativu, oni měli zájem na té návštěvě.

Jak už jsme psali, česká tajná služba BIS (a také další dvě služby) má výtečné vztahy se CIA, Babiš to komentoval "naše tajné služby mají skvělou pověst" a dodal, že vůči spolupráci "nebyly žádné výhrady". Přítomen byl šéf BIS Michal Koudelka, opět na žádost USA. Američanům šlo o vyslovení podpory BIS, jež je u nás pod palbou proruského a pročínského prezidenta Zemana, nemohli být srozumitelnější. Zeman nebude spokojen. Pokud v květnu neudělí řediteli BIS Koudelkovi generálskou hodnost, měl by se přestěhovat do Kremlu.

Zůstat i doma zápaďákem

Babiš v Bílém domě nejednal jen za Česko, ale i za EU; nabádal Trumpa, aby s námi nevedl obchodní válku. Dá se tušit, že to Američana nepřesvědčí, na to je Babiš příliš slabá váha. Ale bylo dobré, že český premiér mluvil za unii, "za nás". Opět něco, co od něj doma často neslyšíme.

Význam české návštěvy pro Trumpa? Malý. Babiš nebyl ubytován v hotelu Blair House, není pro hostitele dost významný. Se svou paní nebyl pozván ani na oběd, ani na večeři. Vzkaz v jazyku diplomacie "nejsi pro mě zase až tak důležitý". Sestava americké delegace však byla, jak víme, mimořádně silná. Odtud možná vyplývá, že návštěvě Babiše přikládala větší váhu americká administrativa než sám Trump.

O druhořadosti Babiše a Česka (nejde o něj, Babiš není Václav Havel, nenabízí sexy osobní příběh, který by Ameriku fascinoval) svědčí fakt, že Trump nereagoval na pozvání do Česka, neslíbil "přijedu", nevidí důvod. Babiš mluvil o nabídce, kterou mu učinil, "pokud by se chtěl setkat s nějakým státníkem, tak Praha je připravena". Oč asi šlo?

Víme, že Miloš Zeman svého času, při krizi na Ukrajině, toužil posloužit jako most mezi Vladimirem Putinem a Západem. Nepovedlo se mu to, ambice však, zdá se, zůstala, tím "nějakým státníkem" pochopitelně má být Putin, případně čínský komunista číslo jedna Si Ťin-pching. Trump ale o Prahu jako místo "velkého smíření" nestojí. (Taky proč? Rusové ani Číňané žádnou vstřícnost nepředvádějí, jdou tvrdě za svým.)

Babiš i Trump si podrželi svá témata (zopakujme, je pěkné, že to Babiš dokázal), český premiér chválu své země (prohlásil, že Češi mají "bezlimitní možnosti", což při pohledu na jeho vládu dokáže rozesmát), odmítnutí cel na auta, nutnost postarat se o šest milionů syrských uprchlíků, Trump zase hájil americké obchodní zájmy, tekutý zemní plyn, snahu podílet se na dostavbě českých jaderných elektráren atd.

Západně orientovaní čeští občané mohou být s vystupováním Babiše v USA spokojeni, uklidněni. Z těch druhých si udělal nepřátele. To je nevýhoda premiérské funkce, nakonec musíte s pravdou o své orientaci ven. Babiš to vyvažoval tím, že na tiskovce připomínal Zemana, třeba jeho nápad uspořádat u nás "byznys fórum" a pozvat Trumpovu dceru Ivanku.

Je to restart vztahů s USA? Spíš začátek budování nových vztahů. Především ze strany administrativy USA, ta zařídila Babišovo pozvání, ta má zájem o obnovu vztahů. Babiš na to jen s obrovskou chutí kývl. Ale nezapomeňme, v Praze na Hradě dál sedí putinovec a siťinpchingovec Zeman, který v posledních letech udělal řadu protizápadních (novičok, postoj ke Krymu) a protiamerických (Nikulin, Huawei) kroků.

Babiš návštěvu zvládl, ostudu neudělal, údajně navázal s Trumpem "osobní vztah", prý si sedli. Teď půjde o to, aby zůstal stejně západní i doma v Česku a při jednáních se Zemanem.